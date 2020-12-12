Подлодка «Владимир Мономах» впервые запустила четыре ракеты «Булава»

Атомная подлодка проекта 955А «Владимир Мономах» впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава», стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из подводного положения, сообщили в Минобороны.

«Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Минобороны отметили, что полет баллистических ракет «Булава» прошел в штатном режиме. «По подтвержденным данным объективного контроля боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа», – добавили в министерстве.

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram опубликовал запуск ракет. На кадрах видно, как баллистические ракеты одна за другой взлетают над поверхностью Охотского моря.

Ранее «Владимир Мономах» в одном залпе запускал только две ракеты «Булава» – в ноябре 2015 года из Белого моря по полигону Кура.

Как подчеркнули в ведомстве, при подготовке и проведении залповой ракетной стрельбы экипаж атомного подводного крейсера «Владимир Мономах» проявил высокий профессионализм и морскую выучку.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» является атомной подводной лодкой 4-го поколения. Основное вооружение крейсера – 16 баллистических ракет «Булава», несущих ядерные боевые части.

В 2018 году на вооружение ВМФ России была принята межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 «Булава». адиус действия ракеты – 8 тыс. километров, стартовая масса – 36,8 тонны. Она может нести от шести до 10 гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения общей массой 1,15 тонны, способных менять траекторию полета по высоте и курсу.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава».