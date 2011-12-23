В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

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23 мая, среда  |  Последнее обновление — 17:38  |  vz.ru
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Россия готова забрать у США полмиллиарда долларов

Россия придумала симметричный ответ на американские пошлиныФото: Fred Greaves/Reuters
Российско-американский торговый конфликт переходит в новую стадию. В ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона Москва объявила о планах по введению ответных пошлин на американский импорт – причем ровно на ту же самую сумму, примерно полмиллиарда долларов. Каких американских товаров это коснется и какими будут последствия? Подробности...
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Британия будет вынуждена пустить к себе Абрамовича

Роман Абрамович на улицах ЛондонаФото: Suzanne Plunkett/Reuters
Лондон покусился на самое святое, что у него есть – на Романа Абрамовича, который уже долгое время живет в английской столице. Как выяснилось, российский миллиардер никак не может получить британскую визу. Готова ли Великобритания действительно отказать Абрамовичу в допуске на свою территорию – и какие последствия наступят в таком случае? Подробности...
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У авторов «туристической диверсии» могут появиться подражатели

Запрет Booking.com в России мог бы стать диверсией, от которой выиграли бы несколько частных туроператоров, но проиграли большинство граждан и бюджет страны в целомФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Министерство культуры и Ростуризм неожиданно оперативно открестились от предложения по запрету на территории России сервиса Booking.com. Однако сам факт появления подобной инициативы свидетельствует о большом соблазне превратить «антисанкции» в инструмент недобросовестной конкуренции. Подробности...
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Почему Япония не может выйти из-под опеки США

Во время одной из встреч с Владимиром Путиным экс-премьер Ёсиро Мори поинтересовался: ждать ли Японии спасения от России?Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
«Японию окружают страны с ядерным оружием. Если они захотят его применить, ждать ли спасения от России?» – задался вопросом экс-премьер Японии Ёсиро Мори, давний друг Путина. Многие в Токио действительно не прочь если не обратиться к России «за спасением», то свести отношения с бывшим врагом к «хикивакэ» – ничьей. Есть ли шанс у Японии превратиться из «непотопляемого авианосца США» в независимую страну? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Ничего неожиданного в сообщении силовика, конечно же, нет. Самой любопытной деталью в послании следует считать только отсылку к неким свежим данным, полученным от спецслужб силами быстрого реагирования. Подробности...
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Выяснилось, что «русское дело» было одной большой подставой с самого начала

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Республиканцы уже полгода требуют «расследовать деятельность следователей», но Трамп не предпринимал никаких действий, которые могли бы грозить инициаторам «русского дела» уголовным преследованием. Что же изменилось? Подробности...
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Не пора ли признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик?

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
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          В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

          Подлодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила сразу целых четыре МБР «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке   23 мая 2018, 17:25
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алексей Нечаев,
          Марина Балтачева

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          ВМФ России успешно провел залповый пуск четырех ракет «Булава» с РПКСН «Юрий Долгорукий». Эта операция напоминает уникальные испытания, проводившиеся еще во времена позднего СССР и не превзойденные до сих пор ни в России, ни за ее пределами. В чем сложность залпового пуска и какова цель таких испытаний?

          Министерство обороны в среду опубликовало видео успешного залпового пуска четырех баллистических ракет «Булава» с подводного крейсера «Юрий Долгорукий». Залп был произведен во вторник из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах этого типа выполнялась впервые.

          Залповый пуск можно считать единственной по-настоящему полноценной формой испытаний запуска ракет морского базирования. Ведь именно таким образом они предназначены для запуска в боевых условиях, но это требует специальной выучки и квалификации экипажа. В то же время такие испытания достаточно дорогостоящи, поэтому редки.

          «Юрий Долгорукий» – головная лодка проекта 955 «Борей». В эту же серию входят «Александр Невский» и «Владимир Мономах». «Борей» – серия ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) четвертого поколения, первый из них был спущен на воду в 2008 году. С 1998 года этот класс подлодок был сориентирован на оснащение МБР «Булава» (по 16 пусковых установок на субмарине). На данный момент три таких подлодки введены в боевой состав флота, еще пять строятся и запланировано создание еще более 20 подводных крейсеров.

          Из 32 пусков «Булавы» 7 были неудачными, а в конце 2000-х годов будущее ракеты и вовсе оказалось под вопросом. Сначала три неудачных запуска произошло в 2006 году, потому еще три в 2008-2009 годах. То есть к тому моменту половина пусков была неудачной. Причиной сбоев во время испытаний стали проблемы в технологии сборки. В результате испытательные пуски были отложены и возобновились лишь в конце 2010 года.

          Из-за этого эксперты активно критиковали ракету, называя порой даже аферой. В оправдание главный конструктор «Булавы» Юрий Соломонов жаловался на отсутствие в стране 50 видов критических для производства ракеты материалов и несоблюдение смежниками технологии при изготовлении комплектующих. Однако исправить ситуацию все же удалось. Последующие пуски «Булавы» проходили почти безукоризненно, что позволило выйти на ее залповые испытания.

          Испытательные пуски ракеты «Булава» с подлодок серии «Борей» начали осуществляться с 2011 года. Они преимущественно проходили успешно. Так, летом прошлого года был выполнен пуск «Булавы» с «Юрия Долгорукого». Боевые блоки МБР выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне, отмечало РИА «Новости». В 2015 году залп уже двумя «Булавами» успешно выполнила АПЛ «Владимир Мономах».

          Новая осечка произошла в сентябре 2016 года – залп с «Юрия Долгорукого» оказался успешным лишь частично. Вторая ракета после выполнения первого этапа программы полета самоликвидировалась. Кроме того, полностью неудачный запуск «Булавы» был произведен в сентябре 2013 года. Тогда на второй минуте полета ракеты произошел сбой в работе ее бортовой системы, в автоматическом режиме прошла команда на выключение двигателей, и ракета рухнула в океан.

          Это вновь сгустило тучи над проектом – после данного инцидента глава Минобороны Сергей Шойгу принял решение о приостановке государственных испытаний РПКСН «Александр Невский» и «Владимир Мономах» и проведении пяти дополнительных пусков ракет «Булава». Позже эксперты, расследовавшие неудачный пуск баллистической ракеты, вновь назвали причиной аварии нарушение технологии при производстве.

          С учетом непростого жизненного пути «Булавы» само по себе лишнее успешное испытание – уже хорошая новость. Залповая же стрельба аж четырьмя данными ракетами на подлодках типа «Борей» и вовсе уникальное событие.

          «Запуск четырех подтверждает и надежность ракетного комплекса, и надежность собственно самих ракет, и слаженность работы корабельно-боевого расчета. И если поступит приказ запустить по какому-то объекту не одну ракету, а пять или шесть – наши смогут. Это подтверждает высокую боевую готовность ракетного подводного крейсера «Юрий Долгорукий», – заявил газете ВЗГЛЯД подводник, вице-адмирал Анатолий Шевченко.

          «В чем сложность залповой стрельбы? Дело в том, что вес ракеты – порядка 45 тонн, и когда она выходит из лодки – в шахту поступает вода. И удержать лодку в стартовом коридоре порядка плюс/минус 45 метров под водой – это главная задача. Курс, скорость и глубина должны быть в соответствующих пределах. И когда ракеты уходят с интервалом 7,5 секунд – это задача сложная. Решают ее не люди, решает ее автоматика, и если люди не вмешиваются – то все проходит успешно», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Клуба моряков-подводников, капитан I ранга запаса Игорь Курдин.

          Все сложности, которые связаны с залповым выпуском ракет остаются прежними: это дорогое удовольствие и это очень сложная работа, объяснил газете ВЗГЛЯД писатель-маринист, офицер-подводник, капитан I ранга запаса Николай Черкашин. Нужна «слаженность какого-то часового механизма»: чтобы никто никого не подвел, чтобы лодка четко выдержала залповый коридор, чтобы ракетчики подготовили ракеты к старту безо всяких проволочек и отказов. Таким образом, подобные испытания -  хорошая проверка для самой техники, так и для личного состава и командования. Испытания максимально приближены к боевым условиям.

          «Особой разницы между учебными стрельбами и стрельбами в боевых условиях нет. Разве что в боевых условиях командир и экипаж всегда должны помнить, что задача вероятного противника – предотвратить этот залп и уничтожить нашу подлодку еще до того, как она выпустит свои ракеты. Потому в боевых условиях экипаж должен быть готов к организации противоторпедной защиты и контратаке подводных лодок», – заключил Курдин.

          Кроме того, залповый пуск МБР – это и сигнал для вероятного противника. «Вероятному противнику не нравится, когда ракеты летят залпом, потому что вероятность срабатывания защиты ПРО снижается», – указал Черкашин.

          Черкашин и Курдин также напомнили, что подобная операция впервые проведена с ракетами «Булава», однако и до «Булавы» были запуски с несколькими ракетами. «Все-таки это не впервые в истории. Подобные запуски осуществлялись в советском военно-морском флоте как минимум дважды», – указали эксперты.

          Действительно, мировой рекорд по залповому пуску баллистических ракет был установлен ВМФ СССР, который проводил учения «Бегемот» и «Бегемот-2». Производился залповый последовательный пуск 16 МБР – всего боезапаса – с минимальными интервалами между ракетами с субмарины в подводном положении. Правда, в 1989 году первая операция закончилась неудачей, зато в 1991 году запуск полного боекомплекта 16 МБР с борта АПЛ К-407 «Новомосковск» удался. Тогда были запущены две боевых Р-29РМ и 14 эквивалентных по баллистике ракет-макетов. «Это абсолютно уникальная история для всего мира, потому как подобных пусков больше не было ни у нас, ни у наших вероятных противников», – резюмировали Черкашин и Курдин.


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