Минобороны показало залп четырьмя «Булавами» с АПЛ «Юрий Долгорукий»

Министерство обороны опубликовало видео залпового пуска баллистических ракет «Булава» с подводного крейсера «Юрий Долгорукий».

«22 мая подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Стрельба была выполнена из подводного положения. Задачи пуска выполнены», – говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В Минобороны отметили, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах этого типа выполнялась впервые.

Напомним, во вторник сообщалось, что подводная лодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила сразу четыре межконтинентальных баллистических ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.