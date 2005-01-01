Впервые запущено одновременно четыре МБР «Булава»

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22 мая, вторник  |  Последнее обновление — 21:27  |  vz.ru
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Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России

Болгары пытаются запрыгнуть в уходящий российский газопроводФото: Petar Petrov/ZUMA/ТАСС
Президент Болгарии заявил, что его страна нуждается в прямых поставках российского газа – и для этого нужен отдельный газопровод. Ирония судьбы в том, что именно такой газопровод Россия и хотела строить всего несколько лет назад, однако София предала Москву и под давлением США запретила строительство. При каких условиях Россия простила бы Болгарию и дала разрешение на подобный газопровод? Подробности...
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Озвучены аргументы «за» и «против» обмена Вышинского на Сенцова

Киев предложил Москве обменять одного украинского гражданина на другогоФото: Global Look Press, Валерий Матыцин/ТАСС
Киев выдвинул идею обмена задержанного на Украине по обвинению в госизмене журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинца Олега Сенцова. Вероятно, арест Вышинского был спланированной акцией, чтобы потом предложить подобный вариант. И это ставит перед Москвой принципиальный вопрос – соглашаться или нет? Подробности...
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В России зазвучали последние отголоски «парада суверенитетов» 90-х

Российское государство по-прежнему гарантирует сохранение культуры двухсот народов РоссииФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Татарин, живущий в Башкирии, не обязан изучать башкирский, дагестанец, живущий в Калмыкии, не обязан учить калмыцкий. Об этом напоминают общественные деятели на фоне дискуссии, разгоревшейся вокруг законопроекта, который вводит принцип добровольности изучения национального языка. Если родители хотят, чтобы их ребенок изучал родной язык, они просто будут подавать заявление по этому поводу. Подробности...
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Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе

Украинские диверсанты впервые взорвали мост в глубине территории непризнанных республикФото: twitter.com/Hrustalny_Luch
Новое обострение в Донбассе привело к крупным потерям с обеих сторон, особенно в районе Горловки. ВСУ заявляют, что имеют планы «затянуть петлю вокруг Донецка». Почему активизация боев в Донбассе произошла именно сейчас и какое значение имеет Горловка для агрессивных планов украинских военных? Подробности...
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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Хочешь – изучай национальный язык, не хочешь – не изучай

Дмитрий Самойлов, театровед
Если ты бурят, который, так вышло, живет в Марий Эл, зачем тебе изучать марийский язык? Для коммуникации тебе будет достаточно русского. А марийский учат те, кто хотят сохранить свои национальные традиции. Хотят, а не обязаны. Подробности...
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Все умрут, а Скрипаль останется

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Самонекролог кота бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, невинно убиенного британскими спецслужбами Нэша Ван Дрейка, свидетеля. Подробности...
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Трамп придумал, как обрушить «Северный поток – 2»

Дмитрий Родионов, политолог
Почти месяц спустя выясняются «пикантные» подробности беседы канцлера Германии Ангелы Меркель с американским президентом Дональдом Трампом. Кому как, а мне эта новость показалась весьма примечательной. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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          Впервые запущено одновременно четыре МБР «Булава»

             22 мая 2018, 19:56
          Фото: кадр из видео
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Подводная лодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила сразу четыре межконтинентальных баллистических ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, сообщает Северный флот.

          «22 мая... «Юрий Долгорукий» под командованием капитана первого ранга Владимира Ширина в рамках плановых мероприятий боевой подготовки произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Северного флота.

          Пресс-служба отметила, что в ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики и надежность подводной лодки и корабельного ракетного комплекса «Булава». Стрельбу выполнили из подводного положения. Все задачи выполнены. Отмечается, что экипаж подлодки при подготовке к стрельбе и в процессе ее выполнения «продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку».

          В пресс-службе подтвердили, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах этого проекта выполнена впервые.

          В июне прошлого года с «Юрия Долгорукого» был осуществлен одиночный пуск МБР «Булава». С 2011 года испытательные пуски этой ракеты проводились только с этой субмарины. Одиночные пуски выполнялись в августе и октябре, а 28 декабря 2011-го был осуществлен залп двумя ракетами.

          Отметим, что именно залповый пуск можно считать единственной по-настоящему полноценной формой испытаний запуска ракет морского базирования – именно таким образом они предназначены для запуска в боевых условиях, но это требует специальной выучки и квалификации экипажа. В то же время такие испытания достаточно дорогостоящи, поэтому редки.

          Рекорд по залповому пуску принадлежит ВМФ СССР, который проводил учения «Бегемот» и «Бегемот-2» в Баренцевом море. Производился залповый последовательный пуск 16 МБР – всего боезапаса – с минимальными интервалами между ракетами с субмарины в подводном положении. В 1989 году первая операция закончилась неудачей, а в 1991 году запуск полного боекомплекта 16 МБР с борта АПЛ К-407 «Новомосковск» удался. Тогда были запущены две боевых Р-29РМ и 14 эквивалентных по баллистике ракет-макетов. Это военно-технический мировой рекорд.


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