На базе ВВС США в ФРГ во время российских учений ложно сработала тревога

Ложное срабатывание сигнала тревоги произошло на американской авиабазе Рамштайн в Германии после того, как российский атомный подводный крейсер произвел запуск четырех баллистических ракет из акватории Охотского моря, сообщили СМИ.

Как передает CNN, 12 декабря «российские военные учения вызвали на важнейшей военной базе США в Германии необычное оповещение о запуске баллистических ракет». По сведениям телеканала, «оповещение на базе ВВС Рамштайн привело к тому, что в течение нескольких минут имела место неопределенность и тревога, пока не прозвучал сигнал отбоя», передает ТАСС.

Как следует из материала, российская сторона предупредила о потенциальной опасности для полетов в районе проведения учений, что является «обычной процедурой». По словам официальных лиц, Стратегическое командование Вооруженных сил США смогло быстро подтвердить, что ракеты не представляли угрозы, поэтому неясно, почему сработала тревога.

По сведениям телеканала, «ложное срабатывание сигнала тревоги», согласно предварительным данным, имело место после того, как информация о запусках поступила с секретных спутников, применяемых военными США. Они отслеживают запуски баллистических ракет по «инфракрасному следу», говорится в материале. Как отмечает телеканал, представители базы Рамштайн позже подтвердили, что получили оповещение о запуске и было установлено, что он был частью учений. Каких именно, не уточнялось. Источники CNN в Пентагоне отметили, что это были произведенные российской стороной запуски.



Напомним, 12 декабря в Минобороны сообщили, что атомная подлодка проекта 955А «Владимир Мономах» впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава», стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из подводного положения.