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22 декабря, среда  |  Последнее обновление — 08:55  |  vz.ru
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Зачем Европа обвиняет Газпром в обострении энергетического кризиса

Морозы в Европе добавили жару в энергетический кризис Иван Руднев/РИА «Новости»
Впервые в истории Европы стоимость газа превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. В Европе делают намеки, а Украина напрямую винит в этом Газпром, который якобы намеренно снижает поставки газа через Польшу и Украину в ЕС ради запуска «Северного потока – 2». Однако никто не обращает внимание на то, что европейским покупателям сейчас нет смысла покупать лишние объемы газа. Подробности...
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Американцы готовят Донбассу химатаки по сирийскому образцу

Украинская сторона может использовать химическую провокацию для обвинения России armyinform.com.ua
Американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Местные уже жалуются на странный запах воды, которая поступает исключительно с украинской территории. Но кроме отравления водоснабжения возможны и более серьезные провокации, считают эксперты. По их мнению, на Украине стоит ждать повторения инцидентов с отравляющими веществами, как это было в Сирии. Подробности...
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Полк МиГ-31 с «Кинжалами» способен усмирить Украину

Страна видела как минимум несколько самолетов с «Кинжалами». А нужно их гораздо больше Антон Денисов/РИА Новости
В российских Вооруженных силах впервые появилась строевая часть, оснащенная гиперзвуковым оружием воздушного базирования. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, сформирован целый полк самолетов МиГ-31, вооруженных ракетой «Кинжал». С одной стороны, это очень важная новость. С другой, неизвестно, когда полк станет полноценной боевой единицей. Почему? Подробности...
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Зеленскому придется повторить «преступления Порошенко»

Зеленский сводит с Порошенко последние счеты Vadim Ghirda/AP/ТАСС
Генпрокуратура Украины подробно рассказала, почему, с ее точки зрения, бывший президент страны Петр Порошенко – изменник, а также главарь и спонсор террористических организаций. Ирония в том, что именно такими «преступными действиями» Порошенко спасал Украину от энергетического коллапса. Как такое произошло и почему Зеленский должен как можно скорее делать то же самое? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Новая глава МИД ФРГ приведет к войне всех против всех

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Суррогатное материнство – это сделка по покупке ребенка

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Полк МиГ-31 с «Кинжалами» способен усмирить Украину

    Страна видела как минимум несколько самолетов с «Кинжалами». А нужно их гораздо больше
    		   22 декабря 2021, 08:40
    Фото: Антон Денисов/РИА Новости
    Текст: Николай Гуляев

    В российских Вооруженных силах впервые появилась строевая часть, оснащенная гиперзвуковым оружием воздушного базирования. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, сформирован целый полк самолетов МиГ-31, вооруженных ракетой «Кинжал». С одной стороны, это очень важная новость. С другой, неизвестно, когда полк станет полноценной боевой единицей. Почему?

    «Сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31К, с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Эти слова министра обороны Сергея Шойгу прозвучали на прошедшем во вторник заседании Коллегии ведомства под руководством президента Владимира Путина.

    Данное заявление стало едва ли не самым важным по части перечисления того, какие новые военные части были сформированы за последнее время в Вооруженных силах РФ и какие новые виды вооружений поступили в войска. В частности, кроме того, со слов Шойгу, «поставлен 151 образец новой и модернизированной авиационной техники, войска ПВО-ПРО получили свыше 30 образцов вооружения, включая зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь».

    Однако полк с «Кинжалами», несомненно - особая история. О появлении данного вида оружия - как одного из целого ряда новых российских боевых систем - весь мир узнал три с лишним года назад, во время выступления президента Путина. Тогда говорилось, что комплекс приступил к опытно-боевому дежурству «на одном из аэродромов Южного военного округа». Затем сообщалось, что речь идет о формировании отдельной эскадрильи МиГ-31К, опять-таки опытно-боевой.

    Штатная численность обычной авиаэскадрильи в ВКС РФ - от 12 до 16 машин. Однако эскадрилья МиГ-31К насчитывает только десять самолетов, о чем в свое время заявлял тогдашний замминистра обороны Юрий Борисов (сегодня вице-премьер правительства, курирующий ВПК).

    Он же так описывал значение этого оружия для современной войны: «Гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом. А МиГ-31 - ее носитель, этот самолет наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах [для пуска]».

    В открытых источниках сообщалось, что дальность действия «Кинжалов» будет достигать тысячи километров. Таким образом, даже если МиГ-31 не будет выходить за пределы российских границ, эти ракеты - теоретически - способны обстреливать практически всю Восточную Европу. Фактически перед нами знаменитая ракета «Искандер», переработанная под воздушный носитель, а значит, способная нести в том числе ядерное оружие. А самое главное - «Кинжал» установлен на очень мобильный носитель, который может быть в очень короткие сроки переброшен в необходимую для применения точку.

    Правда, ракета эта - вопреки многочисленным заявлениям диванных экспертов - вовсе не является «убийцей авианосцев», хотя бы потому, что «Кинжал» не работает по движущимся морским целям.

    По крайней мере, на данный момент ничего подобного (и даже планов на этот счет) в открытой печати не сообщалось, никаких подобных испытаний не проводилось. «Кинжал» предназначен для поражения наиболее важных стационарных целей в тылу противника, имеющих заранее известные и заложенные в «мозги» ракеты координаты - аэродромов, командных пунктов, складов боеприпасов и т.п..

    «В гипотетическом ударе с целью принуждения Украины к миру МиГ-31К и «Кинжалы» могли бы сыграть свою роль. - предположил в беседе с газетой ВЗГЛЯД высокопоставленный источник в ВКС России. - Уже в первые часы возможного конфликта придется выводить из строя ключевые объекты Вооруженных сил Украины, причем в очень короткие сроки и на большой дальности. Переброска оперативно-тактических ракет «Искандер» для этой задачи представляется избыточной и слишком длительной, а вот «Кинжалы» идеально способны с ней справиться. Тем более что группе МиГ-31К даже не понадобится входить в воздушное пространство Украины».

    И вот теперь перед нами - не какая-то опытно-боевая эскадрилья, а целый полк. По крайней мере, на бумаге. Сергей Шойгу не сообщил никаких иных подробностей - ни место дислокации этого полка, ни численный состав. Ранее ряд источников уже пророчили формирование полка МиГ-31 с «Кинжалами» и предполагали, что базироваться данная воинская часть будет в Сибири, городе Канск (Красноярский край). Также сообщалось, что контракты на поставку «Кинжалов» в войска уже подписываются - и скорее всего, как раз для оснащения данного полка.

    Что же такое полк самолетов, оснащенных «Кинжалами»? В современных ВКС РФ полки состоят, как правило, из двух эскадрилий (в советское время состояли из трех). Таким образом, Вооруженные силы получили в свое распоряжение 20-32 самолета, способных к оперативному маневру и нанесению удара за очень короткий срок. Причем удара очень мощного, способного нанести противнику огромный ущерб.

    И все же стоит сделать ряд важных оговорок. Прежде всего, все открытые данные говорят нам, что самолетов типа МиГ-31 любых модификаций в составе ВКС России осталось не так уж много (если учитывать, разумеется, полностью исправные машины). Возможно, речь идет не более чем о нескольких десятках.

    Иначе говоря, подавляющая часть «живых» МиГ-31 на данный момент уже модернизирована под применение «Кинжалов»

    - и это предельно ясно показывает приоритеты отечественного военного строительства. Можно даже предположить, что в распоряжении ВКС РФ просто нет иной платформы, которую можно было бы в приемлемое время и за приемлемые деньги приспособить для подвески «Кинжалов». Разговоры о том, что «Кинжалы» могут получить Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3, так и остались не более чем спекуляциями.

    Кроме того, есть еще одно обстоятельство. «Обыватель считает, что сам по себе факт принятия какого-либо изделия на вооружение или же формирования какого-либо полка уже означает готовность к их эффективному применению. На самом же деле - ничего подобного. - поясняет источник газеты ВЗГЛЯД. - Прежде чем полк полностью освоит «Кинжалы», нужно время на прохождение экипажами полного курса боевой подготовки, десятки полетов, сотни тактических пусков, не говоря уж о пусках на полигонах».

    Конечно, служба опытно-боевой эскадрильи наверняка показала положительные результаты работы «Кинжалов», поэтому и было принято решение о формировании целого полка. Однако для достижения полноценной боевой эффективности нового подразделения уйдут годы. В лучшем случае - пара лет.

    Тем более что, по данным газеты ВЗГЛЯД, техника пилотирования МиГ-31К требует особого мастерства.

    Тяжелая ракета сильно влияет на аэродинамику самолета и возможность управления им. Сложнее и взлет, и еще более - посадка при наличии столь массивной ракеты под фюзеляжем. В таких условиях наблюдается повышенный расход топлива, что влияет на боевой радиус самолета. Все это делает «Кинжал» очень непростым для боевого применения инструментом.

    Ну и, наконец, размер имеет значение. В данном случае - размер военной силы, то есть просто-напросто количество боевых единиц. «Сотня таких машин, да еще с хорошо подготовленными экипажами, была бы действительно серьезной угрозой для любого противника. - говорит источник газеты ВЗГЛЯД. - А двадцать машин с экипажами начального уровня подготовки - скажем так, это только начало большого пути».


     
     
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