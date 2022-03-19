Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уничтожен подземный склад боеприпасов ВСУ

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19 марта, суббота  |  Последнее обновление — 11:08  |  vz.ru
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Дефолт России оказался невыгоден США

Запад зря пугает Россию дефолтом Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Западные экономисты пугали Россию страшным для нее словом из 90-х – дефолтом. Однако, судя по всему, он пока отменяется: наши резервы были разморожены для оплаты внешнего долга. Парадоксально, но Вашингтон не воспользовался удачным случаем для удара по экономике России. Почему? Подробности...
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Денацификация избавит Украину от олигархов

Коломойский и Ахметов оказались в числе главных спонсоров нацизма на Украине facebook.com/egor.firsov
Украинский частный капитал в 2014 году сделал ставку на националистов. Миллиардеры Коломойский, Фирташ и Ахметов финансировали создание отрядов боевиков и войну в Донбассе. Сейчас один из таких отрядов – «Азов» – разросся до размеров полка и вот уже несколько недель удерживает Мариуполь, прикрываясь мирными жителями. Почему успех спецоперации ВС РФ невозможен без удара по богатейшим людям Украины? Подробности...
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Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
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Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева

Погромы на Корсике заставили Париж пойти на переговоры Mari J/ANDBZ/ABACA/Reuters
Вот уже который день продолжаются беспорядки в одном из самых геополитически важных регионов Франции – острове Корсика. Что породило корсиканский мятеж, почему Париж срочно пошел на уступки местным властям и каким образом происходящее сильно напоминает события, которые случились в Донбассе еще в 2014-м? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 9)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Офис Зеленского и командование ВСУ банально врут, пытаясь выдать виртуальное контрнаступление за перемогу, подбодрить своих сторонников и прикрыть провалы с эвакуацией населения. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Запад разносит в щепки иллюзию о свободном мире

Наталия Осипова
Наталия Осипова, журналист
Это прекрасный урок, из которого следует, что только собственное сильное и богатое государство гарантирует сохранность имущества. И понятие «Родина» – вполне экономическое, а не просто сентиментальное или пропагандистское. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

Денис Скрипка
Денис Скрипка, руководитель проекта сервисов и консалтинга в АПК
Пока другие отрасли еще только растерянно оглядываются, аграрная уже выходит в поля. В России с едой всё будет в порядке – не может не быть при наших ресурсах. А вот про другие страны я этого сказать не могу. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Германия увидела истинное лицо Украины

Чем Байден вооружил Зеленского

Как нам наказать Польшу

Обсуждение: 7 комментариев
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уничтожен подземный склад боеприпасов ВСУ

    19 марта 2022, 10:18

    Текст: Александра Юдина

    Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

    «18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», – передает ТАСС его слова.

    Как ранее заметил американский журналист издания The American Conservative, Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.

    Напомним, в феврале ВКС России в ходе учений успешно выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».


    Зеленский заявил, что пора восстанавливать территориальную целостность Украины
    		    19 марта 2022, 03:24
    Фото: Zelenskiy/Official/Telegram
    Текст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Россией призывом восстанавливать территориальную целостность Украины.

    Зеленский сказал, что наступило «время встречаться» и «говорить». По его мнению, «пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что в пятницу из Мариуполя удалось вывезти более 9 тыс. человек, всего по гумкоридорам за время их работы – свыше 180 тыс. 

    Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что «переговоры могут продлиться несколько недель или даже дольше из-за взаимоисключающих правовых вопросов». Он сказал, что основными требованиями украинской стороны являются «прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg TV.

    Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Напомним, Россия и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Он заявил, что стороны в ходе переговоров максимально сблизили свои позиции по теме нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО. Он добавил, что продвижение переговорных позиций по теме денацификации и демилитаризации можно оценить «по-разному».

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    Пригожин дал совет живущим в России украинцам, не согласным со спецоперацией РФ
    		    18 марта 2022, 17:38
    Фото: Коротаев Артем/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    «Если вам не нравится наш дом, то идите туда, где вам комфортно. Не надо гадить в нашем доме», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя задержание проживавшего в России украинского певца, призывавшего к убийству российских военных.

    Украинский 25-летний певец Игорь Левченко 24 февраля 2022 года в своем Instagram разместил видеоролик, на котором призвал к убийству российских военных, после чего его действия были признаны экстремистскими на территории Российской Федерации. В Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили о его задержании.

    «Мы не позволяем себе ничего подобного делать ни в чьем доме. Проявляем уважение, терпимость и терпение по отношению ко всем странам, в которых мы прибываем», – говорит Пригожин. 

    «Если я приезжаю в Германию или во Францию, то я уважаю законы страны и живу по их правилам. Если я пересекаю границу США, то принимаю те правила, которые существуют там. Поэтому если человек, и не важно кто он, исполнитель, журналист, бухгалтер, не следует правилам, то должен взять ноги в руки и пойти в дальнее путешествие», – считает продюсер.

    Он объясняет, что каждый человек может критиковать, не соглашаться, рассуждать о происходящем на Украине, но никто не имеет право оскорблять место, страну и дом, в котором он живет.

    Высказывание украинского певца собеседник сравнивает с призывом украинского журналиста Дмитрия Гордона сбросить на Россию атомную бомбу. «То есть они призывают к геноциду народа. По моему мнению, такие люди, как Гордон должны быть просто на виселице за такого рода призывы. Эти люди не призывают к миру, а призывают к войне, а значит настроены против народа. Они должны быть если не уничтожены, то по крайней мере наказаны», – заключил Пригожин.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал найти украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, который в эфире телеканала «24» процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. После этого журналист и блогер Максим Кононенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвал без агрессии реагировать на русофобские высказывания со стороны украинцев.

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    Эксперт объяснил выбор «Искандеров» для уничтожения украинских комплексов «Точка-У»
    		    18 марта 2022, 17:08
    Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    «Ракеты комплекса «Искандер» наводятся во время полета и обеспечивают стопроцентное попадание. Эти комплексы в несколько раз совершеннее устаревших «Точек-У», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он объяснил, почему украинские комплексы «Точка-У» были уничтожены Россией пуском двух ракет «Искандер».

    «Искандеры» – это следующее поколение «Точки-У». Новые комплексы в несколько раз совершеннее, чем их «дедушки». Именно поэтому российские военные использовали эту систему. Ракета, выпущенная комплексом «Искандер», не летит по баллистической траектории, как ракета «Точка-У», а наводится непосредственно во время полета, и происходит стопроцентное попадание в цель», – говорит военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

    В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные пуском двух ракет «Искандер» уничтожили установки украинских националистов «Точка-У», которые ранее нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя.

    По словам Кнутова, уничтожить украинские «Точки-У» можно было и другими ракетами, но в таком случае возникали бы дополнительные риски. Например, пуск крылатых ракет «Калибр» проще засечь с помощью американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Но в данном случае была сделана ставка на совершенную систему наведения «Искандера».

    «Украина уже практически потеряла свою противовоздушную оборону и получает всю информацию от стран НАТО. Более того, за время полета «Калибра» «Точка-У» могла бы сменить место дислокации, потому что это мобильный комплекс. Он быстро перемещается из одного места в другое, его легко замаскировать», – пояснил собеседник.

    По всей видимости, украинские комплексы «Точка-У» и боевые расчеты, которые наносили удары по жилым кварталам Мелитополя, были отслежены с помощью российских беспилотников либо разведывательной группой, полагает эксперт. Кроме того, для обнаружения и уничтожения «Точек-У» можно использовать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», «Тор» и «Бук». 

    Кнутов уверен, что Россия продолжит уничтожать украинские «Точки-У». Также, по его словам, необходимо размещать в пригородах освобожденных украинских городов зенитно-ракетные комплексы для того, чтобы сокращать зону поражения от ударов «Точек-У», выпущенных Украиной по своим городам. «До начала спецоперации РФ на Украине для комплексов «Точка-У» было около 800 ракет и 90 пусковых установок. Поэтому перед Россией стоит задача выводить из строя или уничтожать эти установки и ракеты», – подчеркнул эксперт.

    В начале недели штаб Донецкой народной республики (ДНР) сообщал об ударе ВСУ по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». Ее удалось сбить, когда ракета пролетала возле Дома правительства. Обломки упали около отделения Центрального республиканского банка, погибло более 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска.

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    Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь
    		    18 марта 2022, 21:44
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные не способны прорваться к Мариуполю, этого не сможет сделать даже американская армия, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

    «Ближайшие подразделения ВСУ ведут тяжелые бои севернее Волновахи. На них наступают превосходящие силы противника, и ни о какой там деблокаде Мариуполя речи не может и быть. Им бы самим там отбиться», – указал Арестович в своем видеообращении.

    Он пояснил, что другие части находятся за 100–120–150 км от Мариуполя, они также держат оборону и не способны пробиться через превосходящие силы противника. Даже в случае преодоления этого препятствия они не смогут пройти «120 километров в голой степи», поскольку будут подвергаться постоянным ударам российской авиации, которая сможет быстро пополнять боезапас с аэродромов в Крыму и Ростовской области, подчеркнул Арестович.

    «Ни одна армия мира, даже американская, не пройдет теми силами, которые у нас есть», – сказал он.

    Советник главы офиса президента Украины подчеркнул, что в районе также расположена «очень мощная противовоздушная оборона» на земле и в небе.

    «Более того, были попытки оказать воздушную поддержку, и они, мягко скажем, не увенчались успехом. Поэтому военного решения по Мариуполю в настоящий момент нет», – сказал он.

    «Все крики о военной помощи Мариуполю – о деблокаде – исходят от людей, которые либо не понимают военной обстановки в силу того, что они нормальные люди и не могут знать военных нюансов, либо от людей, которые очень хорошо понимают военную обстановку и занимаются чистыми спекуляциями», – заявил Арестович.

    В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.

    Позже стало известно, что в центральной части Мариуполя продолжаются бои, главные дороги города в этом направлении националисты перекрыли баррикадами из техники и транспорта.

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    Российские «Искандеры» уничтожили бившие по Мелитополю украинские комплексы «Точка-У»
    		    18 марта 2022, 13:46
    Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России пуском двух ракет «Искандер» уничтожили установки украинских националистов «Точка-У», которые ранее нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Вооруженными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет. В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены», – цитирует ТАСС Конашенкова.

    По его словам, российские средства ПВО смогли отразить ночью 18 марта ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя. Конашенков добавил, что обстрел был произведен с северного направления, «с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями».

    В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры, погиб 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».

    В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.

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    ВС России уничтожили аэродром с украинскими боевыми самолетами во Львове
    		    18 марта 2022, 20:05
    Фото: РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием стоянку с украинскими боевыми самолетами на авиазаводе Львова и склады боеприпасов в пригородах Николаева и Вознесенска, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    «В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львова, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска», – передает ТАСС со ссылкой на слова Конашенкова.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Служба безопасности Украины (СБУ) заминировала городскую больницу в Днепре (Днепропетровск) и планирует взорвать ее, обвинив в этом Россию. Для этого эвакуировали персонал и медицинских пациентов.

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    Подбитый Ка-52 под Киевом прикрыл собой Ми-8 с десантом и продержался до эвакуации
    		    18 марта 2022, 14:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Минобороны России обнародовало кадры полета с Ка-52, уничтожившего несколько огневых позиций операторов ПЗРК украинских военных на аэродроме под Киевом и прикрывшего собой подлетающие Ми-8 с десантом. Ка-52 был подбит, но экипаж смог эвакуироваться.

    Группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    В ролике запечатлен полет из кабины Ка-52 и показано поражение целей ВСУ неуправляемыми ракетами и авиационной пушкой.

    Также на видео летчик сообщил, что противник поразил воздушное судно. «Мужики, я подбит. Обозначаю себя, иду на вынужденную (посадку). Борт управляем», – сказал он.

    После этого борт приземлился в поле. Ведомство пояснило, что командир ведущего Ка-52 попал под интенсивный огонь ЗРК и прикрыл своей машиной вертолеты Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя.

    «Вертолет ведущего 18 раз был обстрелян средствами ПЗРК с земли и зенитными установками», – добавили в Минобороны.

    Приземлившийся экипаж, занявший оборону возле вертолета, продержался до прибытия второй ударной группы вертолетов, несмотря на сплошное огневое воздействие ВСУ.

    «Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой вертолетов. Благодаря мужеству и героизму экипажей передовой ударной группы вертолетов Ка-52 и Ми-24 десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь», – заключили в министерстве.

    Ранее Минобороны публиковало кадры авиационного патрулирования и сопровождения колонн российской бронированной и автомобильной техники ударными вертолетами Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24.

    Коментарии (24)
    Военный эксперт сказал, как лишить Украину американских разведданных
    		    18 марта 2022, 14:14
    Фото: REUTERS/Bob Strong
    Текст: Николай Васильев

    «Российские войска должны выявлять на территории Украины узлы связи с американскими разведцентрами и методично их уничтожать», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Пентагон доложил о «революционных» усилиях разведки США на Украине.

    «Россия уже сталкивалась с разведкой США в Сирии, когда банды повстанцев тоже получали развединформацию от американских коллег и успешно выполняли свои задачи. Мы переломили эту ситуацию за счет активных боевых действий и уничтожения приемников передачи информации», – напомнил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    Иным образом, даже с помощью возможностей российских войск радиоэлектроподавления, воздействовать на американскую разведку не получится, отметил эксперт. «Над территорией Украины пролетают и военные, и гражданские спутники. Американцами используются разведывательные спутники высокого качества. При этом точно определить, какой из них используется в конкретный момент времени – крайне сложно», – указал он.

    Также специалисты США обрабатывают развединформацию, поступающую из центров в Европе, а потом через систему связи StarLink Илона Маска данные рассылаются по всей Украине в режиме реального времени. «У одного только Маска несколько тысяч спутников, но есть и множество других. Понимаете, какой масштаб работы надо провести, чтобы все это заглушить? Это нереально» – сказал Леонков.

    «Конечно, если бы сейчас шла, условно говоря, третья мировая война, то мы бы начали сбивать все спутники подряд. А так ВС России необходимо выявлять на территории Украины узлы связи с американскими разведцентрами и методично их уничтожать. Другого выхода нет», – добавил собеседник.

    Ранее замглавы Пентагона по разведке Рональд Малтри на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сообщил, что США оперативно передают Киеву разведывательные данные, которые Украина использует против Вооруженных сил России.

    Он указал, что «точная» и «своевременная» информация, которую предоставляют Украине США, «существенно меняет положение дел», поскольку «на ее основе можно предпринимать действия». «Мы считаем, что поддерживаем их таким образом, что они довольны тем, что мы предоставляем», – приводит его слова ТАСС.

    В свою очередь глава киберкомандования Пол Накасоне заявил, что США «строят коалицию», вскрывают предполагаемые «операции по дезинформации», а также поддерживают операции войск Украины. Накасоне сказал, что «за свои 35 лет в военной форме не видел, чтобы дело обстояло лучше». В свою очередь начальник разведывательного управления Пентагона Скотт Беррьер заявил, что речь идет о «революционных» усилиях разведки США.

    Напомним, накануне администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития.

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    Мэрия Мелитополя: Местные жители сдали членов теробороны новым властям

    19 марта 2022, 01:51

    Текст: Антон Антонов

    В числе тех, кто сбежал из Мелитополя, были и местные украинские силовики, они бросили оружие и полицейские машины, сообщил депутат Запорожского облсовета Евгений Балицкий, который во временной администрации города отвечает за координацию местной власти с российскими силовыми структурами.

    Балицкий рассказал газете ВЗГЛЯД, что в городе нет «прокуратуры, нет судов, поэтому полноценно силовики выполнять функции не могут». При этом «недавно была сумасшедшая ситуация – когда украинские власти ушли, включая всех силовиков». По его словам, «все службы, которые отвечали за безопасность города, ушли». В офисах «все было повреждено, компьютеры и прочее оборудование», а «оружие было брошено, бросили и полицейские машины». Он похвалил сотрудников МЧС, которые «остались с мелитопольцами, сейчас помогают».

    По словам Балицкого, массового бегства жителей из города не было, «уехали в основном сотрудники прокуратуры, полиции, служащие мэрии», то есть «те, кто были «при кормушке», и которым «было, что терять». Также сбежали «те, кто впрямую финансировали «Правый сектор*» и подобные организации, либо был еще как-то связан с ними».

    «Надо сказать, что таких было мало. Мы же типичный город Юго-Востока, у нас здесь никогда не было много сумасшедших «нациков». Практически не было тех, кто уходил служить в «Айдар», «Азов» и другие нацбаты», – заявил он. 

    Балицкий сказал: «По приказу киевских властей у нас пытались создать территориальную оборону, желающих записаться нашлось не больше десятка. Да и то, этих людей сразу сдали – когда в мэрию вошли «добрые люди», свои же и сдали теробороновцев. Такая классика украинского жанра».

    Напомним, в Мелитополе, освобожденном российскими войсками, в работу вступила временная администрация. И.о. мэра стала депутат горсовета Галина Данильченко, которая ранее состояла в Партии регионов. Помогает ей «комитет народных избранников». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко обвинил Балицкого в измене, пригрозив ему суровым наказанием.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Стало известно о трудностях с поставками Украине оружия из Германии

    18 марта 2022, 21:36

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Немецкие власти смогли поставить украинской стороне лишь 500 из обещанных ранее 2,7 тыс. зенитных ракет «Стрела», сообщили германские газеты со ссылкой на источники в Киеве.

    Передача вооружений состоялась в четверг вечером, передает ТАСС со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

    В Минобороны Германии отказались предоставить какие-либо детали по этой теме. Поставки, указали авторы публикации, проходят как «строго секретная» информация.

    В конце февраля в ФРГ заявили, что страна займется поставками вооружений Украине.

    В Москве после этих заявлений отметили, что поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии.

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    Силы ДНР взяли под контроль аэропорт Мариуполя
    		    18 марта 2022, 15:44
    Фото: mariupol.aeroport.website
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Аэропорт Мариуполя полностью перешел под контроль вооруженных сил Донецкой народной республики, сообщают информационные агентства.

    Контроль над воздушной гаванью установили силы Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».

    Между тем в центре самого города продолжаются бои, главные дороги к нему перекрыты баррикадами из транспортных средств.

    В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.

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    СМИ: Националисты перегородили центр Мариуполя баррикадами, идут уличные бои

    18 марта 2022, 15:56

    Текст: Алексей Дегтярёв

    В центральной части Мариуполя продолжаются бои, главные дороги города в этом направлении националисты перекрыли баррикадами из техники и транспорта.

    В первой половине дня в центре населенного пункта продолжались бои, звуки выстрелов и артиллерийских залпов слышны по всему городу, передает РИА «Новости».

    Главные дороги в центр сейчас блокированы баррикадами из техники и транспорта.

    В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами

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    СМИ: После удара России западные наемники начали массово покидать Украину
    		    18 марта 2022, 17:21
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    После ракетного удара, нанесенного 13 марта российскими войсками по военному объекту в Яворове на западе Украины, западные добровольцы начали массово покидать страну.

    Оказалось, что их ждет конфликт гораздо более интенсивный, чем они ожидали, передает «ИноСМИ» со ссылкой на Military Watch Magazine.

    По словам шведского добровольца Йеспера Седера, удар показался ему «сущим адом», так как вокруг началась паника и крики.

    «Они точно знали, куда бить. Они точно знали, где наш склад оружия. Они точно знали, где находится административное здание. Их ракеты попали в самое яблочко», – заявил он.

    Ветеран армии США, позже покинувший Украину после удара по Яворову, заявил, что выжил только потому, что ракеты попали в капитальные строения, а не в палатки. По его словам, более двух третей западных добровольцев решили покинуть страну незамедлительно.

    Еще один выживший, обращаясь к добровольцам, предупредил их о смерти, так как у ВС России есть самолеты, а «у вас не будет почти ничего».

    Ранее Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.

    Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. 

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    МО: Россия готова гарантировать жизнь сдавшимся националистам в Мариуполе

    18 марта 2022, 21:54

    Текст: Вера Басилая

    Боевики численностью до 200 человек вышли из Мариуполя, переодевшись в гражданскую одежду, они передвигаются по проселочным дорогам в сторону Запорожья, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

    ВС России готовы гарантировать жизнь националистам, сложившим оружие при выходе из Мариуполя, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить националистов из города, заявили в Минобороны.

    «Достоверно установлено (это данные свежих радиоперехватов), что за последние двое суток часть боевиков численностью от 150 до 200 человек, используя гуманитарные коридоры, переодевшись в гражданскую одежду, дезертировала из города», – цитирует ТАСС Мизинцева.

    По словам генерал-полковника, боевики передвигаются разрозненными группами по 10–15 человек в запорожском направлении по проселочным дорогам.

    «За сегодняшнюю ночь 93 из них ликвидированы, места нахождения остальных установлены по пеленгу радиопереговоров. Вопрос их уничтожения – это вопрос короткого времени», – подчеркнул генерал.

    По его словам, Россия готова открыть коридоры и выпустить националистов из Мариуполя, но украинские власти отказались от предложения. 

    Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как пройдет освобождение Мариуполя и почему этот город значим для Донбасса.

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    США не исключили введения санкций против Китая за поддержку России
    		    18 марта 2022, 22:47
    Фото: Briefing Oliver Contreras/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    США рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

    Псаки сказала, что у США «есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены и санкции – один из инструментов». По ее словам, Байден ясно изложил китайскому лидеру возможные последствия. Однако США не собираются озвучивать эти варианты публично, поскольку сохранение их между официальными лицами считается более эффективным. Как заявила Псаки, США все еще обеспокоены, что Китай может предоставить помощь России в контексте спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».

    Другой высокопоставленный представитель администрации США заявлял, что глава американского государства Джо Байден «дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России». При этом чиновник не уточнял, идет ли речь о санкциях, заявив, что не будет «обсуждать публично возможности» США.

    Он добавил, что Байден обещал реакцию не только от США, «но и от всего мира». По словам чиновника, Байден не говорил Си Цзиньпину о конкретных ожиданиях США о действиях, которые мог бы предпринять Пекин в контексте ситуации вокруг Украины, предоставив это решение лидеру Китая.

    Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. Накануне Китай выступил против антироссийских санкций.

    Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Она пояснила, что США ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.

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