Медведев попросил дать координаты будущего завода танков Leopard на Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев попросил немецкий концерн Rheinmetall прислать точные координаты будущего завода по производству танков Leopard на Украине.

Свою просьбу Медведев написал в немецком аккаунте в Twitter(запрещен в России) после того, как стало известно, что руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить в Украине танковый завод, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине.

Между тем, глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что о потерях систем вооружений, отправленных Киеву, не говорят власти Украины, но он сам признает, что они есть.