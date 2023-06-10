Глава Rheinmetall признал потерю немецких систем вооружений на Украине

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что о потерях систем вооружений, отправленных Киеву, не говорят власти Украины, но он сам признает, что они есть.

Об этом Паппергер заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По его словам, мало слышно о потерях немецких систем вооружений, так как о них мало говорят. Глава концерна при этом признал, что они все же имеются, передает ТАСС.

«В жизни всегда есть потери», – подчеркнул он. Комментирую обещания ЕС поставить Киеву 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение года, Паппергер отметил, что обещание может быть выполнено, если «европейские армии предоставят запасы». Он добавил, что пройдет около 10 лет, прежде чем все европейские склады боеприпасов будут заполнены.

Ранее в Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО с подбитыми танками Leopard и БМП Bradley.