Le Monde: Французским инструкторам НАТО запретили дружить с украинскими солдатами

Натовские инструкторы проводят для украинских военнослужащих только краткосрочные курсы, после окончания которых им запрещается поддерживать связь с обучаемыми, пишут французские СМИ.

В статье Le Monde говорится, что на фоне провала контрнаступления ВСУ все больше толков возникает вокруг подготовки солдат ВСУ и самих западных инструкторов.

Автор статьи Элиз Венсан отмечает, что «злые языки» все больше свободно высказываются о качестве подготовки украинских военных, а заодно – профессионализме тех, кто их обучал, «особенно во французской армии», передает РИА «Новости».

В среднем, как пишет издание, курсы продолжались два месяца, а зачастую их длительность не превышала трех недель. Как рассказали изданию инструкторы, офицерам за это время предстояло провести для солдат ВСУ военное обучение по темам о минной войне, о работе санитарных служб. Также украинские военные изучали боевые действия в городских условиях, им рассказывали о бронетанковой разведке и командовании объединенной механизированной боевой группировкой.

При этом офицеры НАТО посетовали на то, что присланным во Францию украинским солдатам не хватало организации, причем вне зависимости от опыта. «Они бросались вперед, как стадо, и громко кричали», – заявил офицер-инструктор.

Французских инструкторов попросили не устанавливать личные связи с обучаемыми и соблюдать профессиональную дистанцию, эмоционально не привязываясь к украинцам, добавляет издание.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Североатлантический альянс превратил Украину в один большой военный лагерь, при этом главная цель НАТО – «нанести России поражение на поле боя и затем расчленить» – не скрывается.