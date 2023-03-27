Патрушев назвал цель превращения Украины в военный лагерь НАТО

Патрушев: НАТО превратило Украину в большой военный лагерь, чтобы «победить и расчленить» Россию

Североатлантический альянс превратил Украину в один большой военный лагерь, при этом главная цель НАТО – «нанести России поражение на поле боя и затем расчленить» – не скрывается, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что страны НАТО являются стороной конфликта на Украине. Они поставляют ВСУ вооружения и боеприпасы, обеспечивают их разведданными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов, отметил секретарь СБ РФ. Помимо этого, напомнил он, инструкторы НАТО обучают украинских военных, а наемники из стран альянса воюют в составе неонацистских батальонов.

По его словам, НАТО стремится продлить военное противостояние как можно дольше. «Они не скрывают главной цели – поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения», – подчеркнул он.

Патрушев выразил уверенность, что конфликт на Украине станет одной из основных тем «саммита за демократию», который состоится по инициативе США 28-30 марта. По его словам, на этом мероприятии Вашингтон, лицемерно рассуждающий о свободе выбора, будет «просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие им же попраны».

США на предстоящем саммите выступят с заведомо лживыми обвинениями в адрес геополитических противников, при этом на реальные акты геноцида и финансовые махинации, совершаемые с одобрения Белого дома, глаза будут закрыты, сказал секретарь Совета безопасности России.

«Прозвучат обещания приложить усилия, чтобы накормить голодающих и вызволить из тюрем несправедливо осужденных», – добавил он. При этом американская сторона умолчит о том, что именно в тюрьмах США содержится около пятой части всех заключенных в мире, в том числе осужденных на несколько пожизненных сроков, отметил Патрушев.

Кроме того, власти США «с особым рвением станут отстаивать права сексуальных меньшинств». Также миру будет навязываться «зеленая повестка», которая на деле усугубляет энергетический кризис в странах-сателлитах, сказал Патрушев.

По его словам, главная цель нынешнего американского политического режима – ввести в заблуждение свое собственное население в условиях системного кризиса, в котором они сами оказались. Демократия в США – всего лишь красивый фасад государственного устройства, который призван скрыть игнорирование прав рядовых американцев, констатировал Патрушев.

«Тот, кто изучил правовую и общественно-политическую систему США, лишен иллюзий о свободе слова и волеизъявления в стране. О какой свободе можно говорить, когда даже бывшему президенту Соединенных Штатов не дают высказываться в соцсетях и прессе на интересующие общество темы, а СМИ являются рупорами крупнейших компаний и элитарных групп», – заметил секретарь Совбеза РФ.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ получают беспрецедентную военную помощь от США, а НАТО во главе с Вашингтоном полноценно участвуют в украинском конфликте.