Эксперты объяснили цели ВС России при выведении из строя украинских портов на Дунае

Российские военные вновь ударили по портовой инфраструктуре Украины. И если изначально «удары возмездия» приходились в основном на Одессу и Николаев, то теперь прилет зафиксирован на Дунае. В ВСУ факт атаки подтвердили, но место попадания пока не разглашают. Зачем Россия бьет по речным портам и как это связано с планами Зеленского продолжить экспорт зерна в Европу?

В ночь на понедельник была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. По ее словам, «определенные портовые мощности» попали под удар.

Как заявила Гуменюк, речь идет о «кранах», о том, что «обеспечивает работу» объекта. Кроме того, оказались повреждены агроангар и ряд складов для иных грузов. СМИ сообщали, что минувшей ночью сильные взрывы прогремели на юге Одесской области, в том числе в городе Измаиле.

Военный обозреватель Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил, что «в Сети появилась информация о прилетах в городе Рени Одесской области, который находится на реке Дунай». «Там местный порт и нефтяные резервуары», – сообщил он. Примечательно, что Рени входит в Измаильский район.

Это не первая серьезная атака российских военных на портовую инфраструктуру Украины. Так, на минувшей неделе российские силы нанесли «групповой удар возмездия» по объектам в Одессе, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн.

Позднее этот факт признало и командование ВСУ. Отмечается, что терминалы были поражены ракетами «Оникс» и Х-22. После прилетов по промышленному объекту и двум складам в Одесском районе мэр города Геннадий Труханов назвал удары возмездия самой масштабной атакой с начала СВО. Он также охарактеризовал ту ночь как «ужасную».

По мнению экспертов, для того чтобы удары по портовой инфраструктуре Украины были эффективными, они должны наноситься практически ежедневно. И для этого есть две ключевые причины.

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Во-первых, после прекращения зерновой сделки офис Зеленского настойчиво пытается продавить другие страны продолжать сотрудничество с Украиной и выстроить альтернативные маршруты доставки зерна. Это и неудивительно, так как сделка была источником финансового обогащения украинских чиновников и высокопоставленных военных. Дунай же – это серьезная водная артерия.

Второй аспект связан с военной логистикой. Как и в случае с зерновой сделкой, на кораблях под видом продовольствия можно перемещать технику, вооружение и горючее для ВСУ. И разрушение морских и речных портов противника поможет России решить эти задачи, полагают эксперты.

«Дунайские порты, если сравнивать с одесскими, достаточно компактно расположены. В связи с этим системное нанесение подобных ударов по этой инфраструктуре может привести к ее полному выходу из строя», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

«Однако одиночный прилет не окажет серьезного влияния на судоходство. Дунай – крупная река, которая довольно резко переходит в территориальные воды Румынии. А учитывая, что мы наносим удары аккуратно и точечно, проход кораблей может лишь сократиться», – считает эксперт.

«После того как зерновая сделка прекратила свое существование, украинский сельскохозяйственный экспорт снизился вдвое. Зеленскому потребовались новые маршруты для вывоза зерна. И Дунай тут стал лучшим из вариантов. Если Украина потеряет этот канал, то экспорт сократится еще больше», – акцентирует собеседник. Таким образом, Россия наносит удары не только из-за военной целесообразности таких действий, но и для того, чтобы Украина не смогла вывозить свое зерно обходными путями, поясняет Лизан.

«Дунай – это очень важная водная артерия, протекающая практически через половину Европы. Сейчас, после окончания зерновой сделки, гавани на этой реке используются офисом Зеленского для поставки военной техники и экспорта сельскохозяйственной продукции. Благодаря этому маршруту противник поддерживает боеспособность своей группировки в Причерноморье», – сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

«Поэтому военная целесообразность ударов, наносимых нашими войсками по портовой инфраструктуре Украины на Дунае, заключается в необходимости остановить поставки техники в страну и экспорт зерна из нее. Если меры будут применяться на системной основе, это позволит остановить судоходство и перекрыть важный для офиса Зеленского логистический маршрут», – пояснил собеседник.