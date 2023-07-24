Удары по портам на Дунае лишат Украину денег и оружия

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24 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:43  |  vz.ru
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Решение ЦБ повлияет на курс рубля, инфляцию и ипотеку

Повышение ставки скажется на стоимости кредитов и выгодности депозитов Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
«Рубль укрепится на 15-20%». Такие прогнозы озвучивают специалисты, оценивая последствия неожиданного решения Центробанка – поднять ключевую ставку до 8,5%. Почему ЦБ поднял ставку настолько резко и какие еще последствия и для российской валюты, и для экономики в целом следует ожидать в итоге? Подробности...
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Украинские ракеты бьют по русской истории

В результате некорректной работы украинской ПВО в Одессе повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор REUTERS/Serhii Smolientsev
«Произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культурного наследия, связанного с российской историей». Такими словами политологи оценивают разрушения, нанесенные крупнейшему православному храму Одессы. Киевский режим утверждает, что это сделала Россия, но неоспоримые доказательства говорят о прямой ответственности ВСУ. Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Финляндия ставит под угрозу ключевой договор с Россией

Аландские острова. Выглядят неприглядно, но имеют важнейшее значение Nik Wheeler/Global Look Press
Одно из краеугольных соглашений между Россией и Финляндией, заключенное еще во времена СССР, может быть поставлено под сомнение. В Хельсинки начата процедура «юридического исследования», по итогам которого Финляндия может принять решение о судьбе российского консульства на Аландских островах. Что это за территория и почему она принципиально важна для безопасности в Балтийском море? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Хрупкое обаяние Поморского Севера

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Каждое лето, особенно в рыболовецкую страду, Умба полна, как Ялта в лучшие советские годы. Все гостиницы и турбазы перенабиты, палатки рассыпались по сопкам и по берегу моря, всюду, куда только можно подъехать, стоит народ. Ждет рыбу. Подробности...

Искусственные границы Польши формируют ее комплексы

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отчаянное поведение польских и прибалтийских элит в конфликте России и Запада демонстрирует степень их внутренней неуверенности в правомочности собственного существования. Подробности...
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Эпоха закупочной лихорадки закончилась

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Технически мы увидели разговор президента с министром транспорта Савельевым, в ходе которого Путин упрекнул действующего министра в том, что раньше закупалось много западных самолетов. Но это была концептуальная речь, которая отделила жизнь России «до» от «после». Подробности...
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У ВСУ проблема с ремонтом техники

Украина отправит зерновозы на прорыв

Что поссорило Россию и Иран

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Украинские беспилотники попытались атаковать Москву

В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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    ВСУ сообщили о повреждении инфраструктуры порта на Дунае
    		  
    24 июля 2023, 17:35
    Фото: REUTERS
    Текст: Дарья Волкова

    Российские военные вновь ударили по портовой инфраструктуре Украины. И если изначально «удары возмездия» приходились в основном на Одессу и Николаев, то теперь прилет зафиксирован на Дунае. В ВСУ факт атаки подтвердили, но место попадания пока не разглашают. Зачем Россия бьет по речным портам и как это связано с планами Зеленского продолжить экспорт зерна в Европу?

    В ночь на понедельник была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. По ее словам, «определенные портовые мощности» попали под удар.

    Как заявила Гуменюк, речь идет о «кранах», о том, что «обеспечивает работу» объекта. Кроме того, оказались повреждены агроангар и ряд складов для иных грузов. СМИ сообщали, что минувшей ночью сильные взрывы прогремели на юге Одесской области, в том числе в городе Измаиле.

    Военный обозреватель Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил, что «в Сети появилась информация о прилетах в городе Рени Одесской области, который находится на реке Дунай». «Там местный порт и нефтяные резервуары», – сообщил он. Примечательно, что Рени входит в Измаильский район.

    Это не первая серьезная атака российских военных на портовую инфраструктуру Украины. Так, на минувшей неделе российские силы нанесли «групповой удар возмездия» по объектам в Одессе, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн.

    Позднее этот факт признало и командование ВСУ. Отмечается, что терминалы были поражены ракетами «Оникс» и Х-22. После прилетов по промышленному объекту и двум складам в Одесском районе мэр города Геннадий Труханов назвал удары возмездия самой масштабной атакой с начала СВО. Он также охарактеризовал ту ночь как «ужасную».

    По мнению экспертов, для того чтобы удары по портовой инфраструктуре Украины были эффективными, они должны наноситься практически ежедневно. И для этого есть две ключевые причины.

    Во-первых, после прекращения зерновой сделки офис Зеленского настойчиво пытается продавить другие страны продолжать сотрудничество с Украиной и выстроить альтернативные маршруты доставки зерна. Это и неудивительно, так как сделка была источником финансового обогащения украинских чиновников и высокопоставленных военных. Дунай же – это серьезная водная артерия.

    Второй аспект связан с военной логистикой. Как и в случае с зерновой сделкой, на кораблях под видом продовольствия можно перемещать технику, вооружение и горючее для ВСУ. И разрушение морских и речных портов противника поможет России решить эти задачи, полагают эксперты.

    «Дунайские порты, если сравнивать с одесскими, достаточно компактно расположены. В связи с этим системное нанесение подобных ударов по этой инфраструктуре может привести к ее полному выходу из строя», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

    «Однако одиночный прилет не окажет серьезного влияния на судоходство. Дунай – крупная река, которая довольно резко переходит в территориальные воды Румынии. А учитывая, что мы наносим удары аккуратно и точечно, проход кораблей может лишь сократиться», – считает эксперт.

    «После того как зерновая сделка прекратила свое существование, украинский сельскохозяйственный экспорт снизился вдвое. Зеленскому потребовались новые маршруты для вывоза зерна. И Дунай тут стал лучшим из вариантов. Если Украина потеряет этот канал, то экспорт сократится еще больше», – акцентирует собеседник. Таким образом, Россия наносит удары не только из-за военной целесообразности таких действий, но и для того, чтобы Украина не смогла вывозить свое зерно обходными путями, поясняет Лизан.

    «Дунай – это очень важная водная артерия, протекающая практически через половину Европы. Сейчас, после окончания зерновой сделки, гавани на этой реке используются офисом Зеленского для поставки военной техники и экспорта сельскохозяйственной продукции. Благодаря этому маршруту противник поддерживает боеспособность своей группировки в Причерноморье», – сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

    «Поэтому военная целесообразность ударов, наносимых нашими войсками по портовой инфраструктуре Украины на Дунае, заключается в необходимости остановить поставки техники в страну и экспорт зерна из нее. Если меры будут применяться на системной основе, это позволит остановить судоходство и перекрыть важный для офиса Зеленского логистический маршрут», – пояснил собеседник.
     
     
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