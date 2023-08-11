Зачем украинские военные хвалят Российскую армию

Tекст: Николай Стороженко

Украинская пропаганда, опираясь в том числе на результаты социсследований (проводимых среди запуганного и оболваненного населения), любит хвалиться высокими показателями поддержки действий властей. Мол, граждане Украины все как один верят в победу, выступают против любых переговоров и мирных соглашений, предполагающих территориальные потери и уступки России.

Тем неожиданнее встречать в открытых источниках примеры и мнения, расходящиеся с картиной, поощряемой украинскими властями. Но что это за смельчаки? Поднявшая голову оппозиция? Совсем нет. Даже наоборот. Это опора киевского режима – военнослужащие ВСУ.

Начнем с выступления бойца 3-й штурмовой бригады ВСУ Виктора Розового. В мирной жизни Виктор – стендап-комик, однако говорит он о вполне серьезных вещах.

В частности, о том, что гражданское население Украины, как правило, неадекватно воспринимает информацию о реальном уровне подготовки и оснащенности ВС РФ: «[Я им говорю, что] у них есть «Краснополи» [корректируемые артиллерийские боеприпасы – прим. ВЗГЛЯД], «Ланцеты», коптеры, которые это все корректируют, ZALA, Орлан-10 [названия БПЛА – прим. ВЗГЛЯД] . Когда я людям про это все рассказывал, знаете что они мне сказали? «Они дебилы, они этим не умеют пользоваться».

Виктор Розовой. Фото: кадр из видео

По словам Виктора, он буквально снимает шляпу перед украинскими СМИ, которые сумели так промыть головы людям. По сути же, это до боли напоминает старый анекдот о Наполеоне («Если бы у меня была газета «Правда», мир до сих пор не узнал бы о Ватерлоо!»). Или население Третьего рейха о послевоенной денацификации.

Продолжает этот вечер разоблачений снайпер ВСУ Константин Прошинский. «Говорю от себя и от парней, с которыми я говорил: мы абсолютно нормально это воспримем [мир с потерями территорий, невыход на границы 1991 года или даже 24.02.2022 – прим. ВЗГЛЯД].

Я все время задаю вопрос, когда приезжаю на ротацию: что для вас победа? Победа должна исходить из целей, которые Путин себе поставил. Разве целью Путина было отобрать территории? Я думаю, нет… Мы можем потерять часть какой-то области теоретически, к этому нужно быть готовым, но мы не потеряем нашу государственность как страны».

Насчет государственности снайпер, конечно, промазал. При чем здесь Путин? Свою государственность украинские власти последовательно разрушали сами. И теперь пытаются возродить через кровь и смерть.

Но в остальном, особенно на фоне гражданского населения и пропаганды в СМИ, снайпер демонстрирует прямо-таки образец адекватного восприятия. При этом он упоминает, что обсуждал это не только с боевыми товарищами, но и с высокими чинами.



Константин Прошинский. Фото: Yuriy Romanenko/Youtube

Критикует он и мобилизацию. Зачем, мол, вы гоните на фронт необученных мужиков в возрасте 50+ да еще и с букетом заболеваний (гепатит, сахарный диабет, туберкулез)? Которые, к тому же, после первого обстрела пишут заявления на отказ в участии в боевых действиях (их переводят во вспомогательные подразделения).



Да и в принципе в войну до победы снайпер явно не верит: «…мы войны у России количеством не выиграем никогда». То есть, опять же, — завидная здравость мышления. Человек твердо знает, что 30 млн меньше, чем 140.

В интервью затрагивается масса других интересных моментов.

— Попытки среднего офицерского звена выслужиться штурмовщиной;

— Экономия техники, которая оборачивается потерями живой силы («…Если подбили технику — это около двухсот рапортов в четырех экземплярах надо написать и отправить... За погибшего человека — заполнить две бумажки»).

— Преимущество ВС РФ в количестве дронов и средств РЭБ и т.п.

И подобных откровений в последнее время как-то неожиданно много.

Вот боец ВСУ жалуется японским журналистам на российскую артиллерию. Вот раненые бойцы перечисляют американскому изданию непреодолимые сложности наступления. Вот боец ВСУ прямо в facebook* пишет о том, что контрнаступление на его участке все никак не дойдет до «линии Суровикина» — а бойцы и техника уже «сточились». И если в зарубежных СМИ такие жалобы встретить можно было и раньше, то теперь минорные настроения пошли и в украинской прессе.

А вот целый украинский генерал Сергей Кривонос заявляет, что «министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте». Называет представителей украинского руководства «дилетантами» и ужасается огромным потерям в войсках.

Сергей Кривонос. Фото: president.gov.u

Словом, если собрать все это в единую выжимку — настоящий холодный душ для любого патриота Украины и сторонника войны до победы. И не от треклятой российской пропаганды — от служащих украинской армии. Как так?

Тем более, что отдельные части и бойцы ВСУ уже пытались налаживать прямую коммуникацию с общественностью, донести до гражданских отдельные проблемы в украинской армии. Например, когда батальоны теробороны начали массово отправлять на передовую, затыкая ими дыры. Тогда власти ясно дали понять, что вся информация, касающаяся армии и боевых действий, должна получать одобрение Офиса Зеленского и озвучиваться спикерами ВСУ. А любители записывать обращения на Youtube и TikTok получили втык, общение с СБУ и угрозу возбуждения уголовных дел.

И вдруг на фоне этого мы видим интервью с посылом: «Мы тут с побратимами обкашляли и сказали командирам, что не вывозим выход на границы 1991 года. Поэтому не против территориальных потерь, а дальше сами решайте».

А ведь еще в апреле «военные эксперты» в украинских СМИ вовсю трубили, что к осени ВСУ зайдут в Крым. Даже знаменитый заходильщик в Крым Кирилл Буданов уже перестал называть конкретные сроки и признает, что наступление идет сложно.

Такая смена тональности может свидетельствовать о том, что Офис Зеленского заранее стелет соломку. Чтобы переход от «ура, мы ломим!» к «наступать на получилось» не вышел уж слишком резким. Даже помощник главы Офиса Михаил Подоляк (любитель порассуждать о том, на сколько частей развалится Россия после неминуемого поражения) вдруг вспомнил, что ВСУ, оказывается, противостоят «второй/третьей армии мира».

Но значит ли это, что в Киеве пытаются таким образом дать понять, что готовы к переговорам? Это вряд ли. Скорее мы видим попытку оправдаться перед западными союзниками. А заодно немного снизить градус ожиданий у рядовых украинцев. Ведь многие на полном серьезе ждут: «…О славный час! О славный вид! Еще напор — и враг бежит».

И все же само изменение риторики показательно. Еще недавно такое невозможно было даже представить. А это значит, что и сама политическая позиция киевского режима тоже может внезапно измениться, причем не в лучшую для Киева сторону.

