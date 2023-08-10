Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ

  • ПВО сбила летевшие к Москве ударные беспилотники
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    Россия подбирает ключи к освобождению Купянска
    Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года
    Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России
    Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца
    В Сергиевом Посаде количество пострадавших увеличилось до 60 человек
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных
    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины
    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Саудовской Аравии провели ритуал американского самолюбия

    В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    10 комментариев
    Новости
    05:15ПВО сбила летевшие к Москве ударные беспилотники

    Российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    04:59Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ

    Украинский президент Владимир Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

    04:25Взрывы прогремели в Киевской области

    В Киевской и Хмельницкой областях Украины слышны взрывы, объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    04:16Задержан собиравшийся вступить в ВСУ житель Благовещенска

    В аэропорту Благовещенска задержан местный житель, который собирался улететь на Украину и принять участие в боевых действиях на стороне украинских войск, сообщило управление ФСБ по Амурской области.

    03:53Кандидата в президенты Эквадора застрелили после митинга

    После митинга в Кито тремя выстрелами в голову был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, сообщают СМИ.

    03:45Автосервис загорелся в Домодедово

    В Домодедово произошел пожар в автосервисе на площади 1 тыс. кв. м, сообщил главк МЧС по Московской области.

    03:30Командир спецназа «Ахмат» оценил потери Украиной западной военной техники

    Вооруженные силы Украины потеряли свыше 30% военной техники, предоставленной Западом, большая часть оставшейся находится в режиме «латания дыр», заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Вооруженных сил России Апты Алаудинов.

    02:57Байден счел вопросы о связи с бизнесом сына «мерзкими»

    Президент США Джо Байден прервал сотрудника Fox News, который спросил о связи главы американского государства с бизнесом сына Хантера; Байден назвал вопросы журналиста «мерзкими».

    02:28МИД указал главную причину выхода России из зерновой сделки

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин назвал условия возобновления Москвой зерновой сделки и причины, по которым она оказалась сорвана.

    01:53Взрывы прогремели на Украине

    В Черниговской области Украины, а также в городе Запорожье, который удерживают украинские силы, произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    01:29МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине

    Урегулирование ситуации на Украине возможно, если Украина вернется к изначальным основам своего суверенитета, а также признает новые территориальные реалии, обеспечит демилитаризацию и денацификацию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    00:58Байден собрался запросить у Конгресса США миллиарды долларов на помощь Киеву

    Глава американского государства Джо Байден в четверг запросит у Конгресса США дополнительно свыше 10 млрд долларов на выделение новой помощи Украине, заявил источник в Вашингтоне.

    00:28Звезду «Универа» не впустили в Грузию

    Российского актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию, заявил его директор Табриз Шахиди, добавив, что такая ситуация вызвана политическими причинами.

    23:59Сотрудники ФБР застрелили угрожавшего Байдену мужчину

    Сотрудники ФБР пришли домой к Крейгу Робертсону в штате Юта, чтобы арестовать мужчину за угрозы в адрес президента США Джо Байдена и провести обыск, в результате мужчина был убит, сообщают СМИ.

    23:46Байден захотел ограничить инвестиции в разработку полупроводников в Китае

    Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, касающийся ограничений американских инвестиций в технологическую отрасль Китая, включая разработку полупроводников.

    10 августа 2023, 04:59

    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ

    Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал «кавээнщиков» у власти на Украине дилетантами

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос сказал, что число убитых «идет на десятки тысяч», еще «десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения», с Украины «уехали миллионы». По словам Кривоноса, украинская власть «не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов». «Они просто дилетанты», – приводит его слова РИА «Новости».

    Генерал-майор посетовал на то, что подготовка многих чиновников на Украине не отвечает занимаемым постам, это ведет к коррупции, а также к недоверию со стороны населения. Кривонос пожаловался, что «министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте». «Его назначение как раз показывает ошибку властей: то кавээнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист», – сказал Кривонос.

    Напомним, Кривонос назвал главной ошибкой Зеленского то, что президент Украины недооценил российскую армию. Он считает, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных.

    9 августа 2023, 10:25
    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье

    Участники спецоперации предложили отправить избивших ветерана СВО в Забайкалье на передовую

    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье
    @ t.me/am_osipov

    Tекст: Александра Юдина

    Избивших ветерана СВО следует отправить на передовую, предложили военные в зоне спецоперации, опубликовал соответствующее видеообращение глава Забайкальского края Александр Осипов.

    В своем Telegram-канале он разместил предложение участников СВО «срочно мобилизовать и отправить в «красную зону», чтобы напавшие на военного смогли ощутить все трудности военной службы «на собственной шкуре».

    Другой военный поддержал идею призвать хулиганов в зону спецоперации и заверил, что на передовой «мы вас воспитаем».

    Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО. Чуть позднее правоохранительные органы задержали второго участника избиения, третьего подозреваемого объявили в розыск.

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары по телу, сорвали с одежды государственную и общественную награды и повредили его автомобиль.

    Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.

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    9 августа 2023, 06:51
    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки

    Минсельхоз Украины сообщил о падении доходов от экспорта зерна почти вдвое

    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После прекращения зерновой сделки экспорт зерна с Украины снизился в 1,4 раза, а доходы от экспорта зерна рухнули почти в два раза, свидетельствуют данные таможни и Минсельхоза страны.

    Доходы от экспорта зерна снизились в 1,9 раза – с 712 млн долларов месяцем ранее до 380,4 млн в июле. В июле 2022 года доходы составили 410 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя с Украины упали до 2,3 млн тонн (минус 38%, если сравнивать с июнем). Экспорт кукурузы снизился вдвое (до 1,1 млн тонн), пшеницы – на треть (до 841 тыс. тонн). Больше всего пострадали поставки через порты – в июне этим путем шло 3,1 млн тонн зерна, в июле – 1,67 млн (минус 46,5%). При этом железнодорожные поставки, экспорт фурами и паромами поднялся на 6%.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Киев заявил, что ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск.

    Коментарии (26)
    9 августа 2023, 12:36
    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении

    Эксперт Онуфриенко: ВСУ под Купянском вынуждены вводить в бой резервы с Запорожского направления

    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ в попытке остановить продвижение ВС РФ на Купянском направлении перебрасывают на этот участок фронта резервы, предназначавшиеся для так называемого контрнаступления. Однако сил противнику все равно не хватает, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно об освобождении российскими войсками пяти сел в Харьковской области.

    «На Краснолиманском и Купянском направлениях российские войска наступают. Причем основное движение идет севернее Купянска, в районе реки Оскол. Ведутся тяжелые бои между селами Первый Лиман и Синьковка, последняя постепенно берется в клещи. Также расширяется зона контроля вокруг Новоселковского, есть успехи западнее Первомайского», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сам Купянск является важным логистическим центром, и противник не хочет его терять. В попытке остановить наше продвижение ВСУ перебрасывают на этот участок подкрепление. Часть новоприбывших – подразделения, предназначавшиеся для контрнаступления на Запорожском направлении», – подчеркнул эксперт.

    «Однако даже с учетом этого сил противника оказалось недостаточно. Мы уже освободили больше территорий, чем заняли ВСУ во время своего так называемого контрнаступления», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об освобождении за последние несколько дней пяти населенных пунктов. Он назвал такой результат продвижения ВС России «серьезным показателем» и подчеркнул, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».

    На данный момент на Купянском направлении ведутся активные боевые действия. Накануне Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступления на широком фронте заняли более выгодные позиции около Ольшан Харьковской области.

    В ходе активной обороны российские войска отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области.

    Ударами российской штурмовой авиации и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники противника рядом с Двуречной, Петропавловкой, Крахмальным и Купянском. Всего на этом направлении были ликвидировано около 110 военнослужащих, а также уничтожено две гаубицы Д-20.

    Коментарии (11)
    9 августа 2023, 14:12
    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке

    Политолог Трухачев: Для ослабшей турецкой экономики крайне важно возвращение России в зерновую сделку

    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке
    @ Mustafa Kaya/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Эрдоган не просто так занял позицию России в зерновой сделке. Ему важно добиться расположения Москвы, ведь черноморская инициатива давала турецкой экономике стимулы роста. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад.

    «Говоря об Эрдогане, важно понимать, что мы имеем дело с профессиональным политиком, который хочет получить максимум выгоды из диалога со всеми ведущими державами. Выход России из зерновой сделки – большая проблема для Турции, поскольку это серьезно бьет по ослабленной экономике страны», – полагает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Анкара относительно недавно пережила очередной финансовый кризис. Для нее жизненной необходимостью является участие в глобальных торговых проектах, одним из которых и была зерновая инициатива. Поэтому сейчас Турция пытается аккуратно искать виноватых, надеясь на то, что ситуация разрешится в ее пользу», – подчеркивает эксперт.

    «Кроме того, Эрдоган осознает важность маршрута по Черному морю как крупной торговой артерии. В этом плане взаимодействие с Москвой становится для Анкары одним из способов снижения экономической зависимости от ЕС. Так что столь громкая критика западных стран – это не что иное, как игра вдолгую», – считает собеседник.

    «Турция пытается выторговать для себя максимально выгодные условия. Поддерживая Москву по вопросу зерновой сделки, Анкара намекает Вашингтону, что было бы неплохо получить от США или ЕС новые предложения по инвестициям или в части обмена технологиями», – резюмирует Трухачев.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возобновление зерновой сделки зависит от выполнения западными странами их обязательств. По его словам, ответственность за то, чтобы обсуждение не зашло «в тупик», лежит на них.

    Эрдоган подчеркнул, что обсудил данную тему с президентом России Владимиром Путиным. При этом глава Турции выразил надежду на то, что сторонам удастся «найти общие позиции», поскольку конфликт на Украине не должен распространяться на бассейн Черного моря, иначе это «станет катастрофой для всего региона».

    Президент Турции считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Кроме того, он отметил, что именно Анкара стала ключевой стороной в вопросе урегулирования конфликта Украины и России.

    Напомним, Путин подтвердил готовность России вернуться к выполнению договоренности, если западные страны выполнят все обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ возобновит участие в инициативе лишь в том случае, если будут предприняты меры по снятию ограничений в рамках отключения от SWIFT Россельхозбанка, а также по исполнению других требований.

    При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Напомним, РФ выдвинула семь условий для продолжения реализации инициативы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как терроризм Украины в Черном море влияет на глобальную торговлю.

    Коментарии (8)
    9 августа 2023, 14:30
    Зеленский сообщил о заседании «в самом узком кругу» по вопросу наступления ВСУ
    Зеленский сообщил о заседании «в самом узком кругу» по вопросу наступления ВСУ
    @ REUTERS/Spasiyana Sergieva

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего по вопросу наступления ВСУ.

    Зеленский уточнил, что заседание прошло в самом узком кругу. Также он отметил, что доклады зачитали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский, командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов, передает ТАСС.

    Напомним, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных, сообщили в Минобороны России.

    Коментарии (16)
    9 августа 2023, 06:27
    Юго-Восточная Азия заказала проверенные в ходе СВО российские комплексы РЭБ

    Страны Юго-Восточной Азии заказали у России проверенные в ходе СВО комплексы РЭБ «Красуха» и «Сапфир»

    Tекст: Антон Антонов

    Такие комплексы радиоэлектронной борьбы, как «Красуха» и «Сапфир», которые успешно показали себя в зоне специальной военной операции на Украине, планируется поставить ряду государств Юго-Восточной Азии, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Источник ТАСС сообщил, что из Восточной Европы также поступил заказ на российские средства РЭБ.

    В апреле 2022 года Минобороны показало работу расчетов комплексов РЭБ «Красуха-4С» на Украине. В июле 2023 года сообщалось, что комплекс РЭБ «Сапфир» испытали в зоне СВО. Украина признала, что Россия «далеко опередила» ее в радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

    Коментарии (9)
    9 августа 2023, 22:58
    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми

    Спикер ВСУ Эштон-Чирилло назвала шуткой слова о том, что «украинцы – люди, а русские – нет»

    Tекст: Антон Антонов

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которая стала спикером вооруженных сил Украины для западной аудитории, заявила, что ее отказ считать русских людьми был просто шуткой.

    Эштон-Чирилло пожаловалась, что на нее «набросились» из-за «шутки». Она утверждает, что говорила в данном случае не о «российских военных», а об их «картонных фигурах». Она обратилась к картонной фигуре, установленной рядом: «Вам есть что на это ответить?» «Ответить ему нечего, ведь он картонный», – приводит слова спикера ВСУ RT.

    «А еще мне нравится с картонными фигурами хулиганить», – заявила она, опрокинув изображение российского солдата.

    Напомним, Чирилло во время видеообращения рассказала, чем, по ее мнению, отличаются украинцы и россияне. «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – сказала она, показывая на изображение российского солдата.

    Коментарии (15)
    9 августа 2023, 22:25
    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка

    Бывший министр обороны Украины Загороднюк объявлен МВД России в розыск по уголовной статье

    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Андрей Загороднюк, который возглавлял Минобороны Украины с августа 2019 года по март 2020 года, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    Также в розыск объявлен Игорь Танцюра, который был первым замкомандующего «операцией объединенных сил» (карательной операции Киева против населения Донбасса) и возглавлял объединенный оперативный штаб вооруженных сил Украины. Кроме того, МВД России объявило в розыск экс-командующего оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александра Красноока, передает ТАСС.

    Напомним, СК России предъявил им заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей – в 2016, 2019 и 2020 годах Загороднюк, Танцюра и Красноок командовали украинскими войсками, которые вели огонь по ДНР и ЛНР. Сообщается, что в результате погибли 27 мирных жителей, пострадали свыше 100 человек.


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    10 августа 2023, 01:29
    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине

    Замглавы МИД России Галузин перечислил условия урегулирования ситуации на Украине

    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование ситуации на Украине возможно, если Украина вернется к изначальным основам своего суверенитета, а также признает новые территориальные реалии, обеспечит демилитаризацию и денацификацию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин указал, что изначальные основы суверенитета Украины предполагают нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны. Украина должна признать «новые территориальные реалии», сказал он, обеспечить «демилитаризацию и денацификацию», а также «права русскоязычных граждан и национальных меньшинств», передает ТАСС.

    При этом Галузин подчеркнул, что урегулирование невозможно, пока Украина не «прекратит боевые действия и террористические атаки». Кроме того, Запад должен прекратить «накачивать ВСУ вооружениями». Подчеркивается, что украинская «формула мира» не имеет «никакого отношения к мирному урегулированию», это «набор ультиматумов к России с требованием о капитуляции».

    Оценивая мирные инициативы стран БРИКС и Африки, Галузин сказал, что многие из этих государств продемонстрировали «глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения».

    Напомним, руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – ответила на это официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, США сами велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    Коментарии (18)
    9 августа 2023, 19:33
    В Энергодаре сбит летевший к ЗАЭС украинский ударный БПЛА
    В Энергодаре сбит летевший к ЗАЭС украинский ударный БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У города Энергодара в Запорожской области перехвачен украинский беспилотник, он летел к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил источник в силовых структурах.

    Ударный беспилотник ВСУ перехвачен в Энергодаре, он летел в сторону ЗАЭС, вероятно, с помощью аппарата планировалось устроить подрыв отсека с хранением ядерного топлива, сказал собеседник ТАСС.

    Подрыв такой емкости мог повлечь за собой огромное число жертв среди мирного населения, подчеркнул он.

    В июне силы радиоэлектронной борьбы устранили три украинских беспилотника, летевших с боеприпасами ПГ-7Л в направлении Запорожской АЭС.

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    9 августа 2023, 21:39
    Германия передала Украине две пусковые установки Patriot
    Германия передала Украине две пусковые установки Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия передала Украине две пусковые установки противовоздушной системы Patriot, говорится на сайте немецкого правительства.

    Также сообщается о передаче гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и пулеметах, передает RT. Информацию о получении Patriot подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Одессе нужны новые системы ПВО, он указывал, что киевский режим имеет комплексы SAMP-T и Patriot, но их не хватает. В этой связи украинские инженеры занялись созданием собственных систем противовоздушной обороны средней дальности.

    Коментарии (4)
    9 августа 2023, 19:59
    Власти Купянского района призвали жителей эвакуироваться

    Власти Купянского района Харьковской области призвали жителей эвакуироваться

    Tекст: Елизавета Шишкова

    И. о. главы Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей эвакуироваться, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Он рассказал о ситуации в населенных пунктах, которые находятся близко к фронту. В связи с обстановкой Канашевич предложил жителям района принять «ответственное и взвешенное решение» о выезде на безопасные территории, передает РИА «Новости».

    Позднее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что обязательная эвакуация населения может быть проведена из 53 населенных пунктов Купянского района. «Ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей», – отметил Синегубов.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о продвижении российских военных на Купянском направлении.

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    9 августа 2023, 15:59
    Суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Расторжение договора аренды Украинской православной церковью (УПЦ) с Киево-Печерской лаврой признано законным по решению суда в Киеве, сообщил Минкульт Украины.

    «Хозяйственный суд города Киева признал законным расторжение договора безвозмездного пользования, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (мужской монастырь) Украинской православной церкви и национальным заповедником «Киево-Печерская лавра», – говорится в документе.

    Уточняется, что речь идет о помещении Нижней лавры, передает ТАСС.

    Напомним, ранее наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи под залог.

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    9 августа 2023, 16:07
    На Донецком направлении за сутки уничтожено до 370 украинских военных
    На Донецком направлении за сутки уничтожено до 370 украинских военных
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    На Донецком направлении активными действиями российских военных за сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    Кроме того, на этом направлении уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Также на Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики.

    На Купянском действиями российских подразделений за сутки отражено шесть атак и контратак подразделений 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики и урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    На Запорожском направлении потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-20.

    На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 180 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Krab», два орудия «Гиацинт-Б», а также самоходная гаубица «Акация».

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие «Гиацинт-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении за сутки отражено 18 атак ВСУ, уничтожено более 200 украинских военных.

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    9 августа 2023, 13:01
    Шойгу: Объем военной помощи стран НАТО и ЕС Украине превысил 160 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим получил свыше 150 млрд долларов в виде военной помощи с февраля 2022 года, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

    Украина с февраля 2022 года получила сотни танков, более 4 тыс. боевых бронированных маши и бронеавтомобилей, более 1,1 тыс. орудий полевой артиллерии и десятки современных западных РСЗО и ЗРК, заявил глава ведомства. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства.

    Совокупный объем помощи стран Североатлантического альянса, Евросоюза и их партнеров превысил 160 млрд долларов. США постоянно повышают ставки, вынуждая союзников поставлять все более дальнобойное и смертоносное оружие, подчеркнул Шойгу.

    Например, в мае киевский режим получил британские авиационные управляемые ракеты большой дальности Storm Shadow.

    Ранее газета Washington Post со ссылкой на данные Пентагона и Госдепа сообщала, что Вашингтон выделил Киеву с февраля 2022 года финансовую помощь в размере 66,2 млрд долларов. Отмечалось, что это крупнейший объем поддержки, которую США выделяли другой стране со Второй мировой войны.

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