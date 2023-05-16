Генерал ВСУ в отставке назвал главную ошибку Зеленского

Авиаэксперт: 50 истребителей F-16 не помогут ВСУ захватить преимущество в небе Украины

Передача F-16 ВСУ существенно не отразится на ходе конфликта. В рядах противника почти не осталось обученных пилотов, базами для ремонта подобных самолетов они тоже практически не располагают. К тому же наши ПВО успешно работают по воздушным целям. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее стало известно, что ВСУ хотят получить 50 истребителей F-16 от западных стран.

«По техническим характеристикам F-16 ничем не превосходит российские истребители. Однако важно понимать, что в настоящее время самолет выступает преимущественно в качестве носителя определенных снарядов. Таким образом, куда большее значение имеют особенности тех ракет, которыми будут оснащены машины», – сказал главный директор «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Теоретически ценность подобных поставок возрастает в связи с новостями о получении ВСУ британских ракет Storm Shadow. Однако паниковать не стоит: за последний год российские системы ПВО зарекомендовали себя крайне положительно. Мы сбиваем самолеты противника регулярно и эффективно. Не думаю, что F-16 в этом плане окажется более опасным», – отмечает эксперт.

«Однако возникает вопрос, кто сядет за штурвал 50 машин. На Украине ощущается сильная нехватка профессиональных пилотов. Сейчас некоторые представители ВСУ проходят подготовку в странах НАТО, но за полгода воспитать асов не получится. Конечно, часть из них все же получат доступ к F-16, но, очевидно, что натовские летчики также поднимутся в воздух», – акцентирует собеседник.

«Конечно, 50 самолетов – это достаточно много. Однако не думаю, что они сумеют кардинально поменять обстановку. Во-первых, для доминирования в небе у противника должно быть численное преимущество в сравнении с нами. Сложно сказать, сколько машин задействуем мы, но полсотни моделей вряд ли позволят ВСУ почувствовать себя в большинстве», – подчеркивает Гусаров.

«Во-вторых, в отношении авиации вопросы обслуживания техники играют куда более важную роль, чем ее количество. Украина не располагает необходимыми базами для ремонта F-16. Создать их в столь сжатые сроки практически нереально. В этом плане передача советских моделей ВСУ выглядела более логичной», – считает эксперт.

«Конечно, рядом есть Польша, и теоретически возможен сценарий, когда самолеты будут перенаправляться в Варшаву для обслуживания и дозаправки. Но подобные промежуточные «подскоки» все равно снижают эффективность применения авиации», – отмечает собеседник.

Резюмируя, Гусаров выказал уверенность в том, что противник при помощи западных машин попытается отодвинуть линию боевого соприкосновения в сторону границ РФ до 2022 года. Также, по мнению эксперта, ВСУ будут осуществлять удары по военным объектам, которые находятся не только на фронте, но и в тылу.

Ранее издание Politico со ссылкой на советника главы Минобороны Украины Юрия Сака сообщило, что ВСУ рассчитывают получить от 40 до 50 истребителей F-16 от западных стран. Сак уточнил, что из указанных самолетов украинское командование намерено сформировать три-четыре эскадрильи для защиты неба, потому что на данный момент стране «нечем остановить» российские самолеты.

Он добавил, что противовоздушная оборона Украины не будет полной без истребителей F-16, и отметил, что президент страны Владимир Зеленский хотел бы сделать вопрос поставок истребителей главным на саммите «Большой семерки» (G7) в Хиросиме, а также на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

Советник главы Минобороны Украины также пояснил, что хотя Италия, Франция, Британия и Германия не имеют в распоряжении F-16, которые они могут предложить ВСУ, однако страны намеренны призвать к поставкам США и Турцию.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов уже сейчас начать обучение украинских пилотов. По его словам, Франция может делать это совместно с некоторыми другими европейскими странами, которые выразили такую готовность. Он отметил, что с США еще ведутся дискуссии. При этом Макрон не подтвердил, что страна готова поставлять Украине военные самолеты, отметив, что это остается теоретическими разговорами.

Напомним, в апреле заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года для того, чтобы поставить Украине F-16, если будет принято соответствующее решение. В свою очередь военный аналитик Майкл Пек говорил, что украинские аэродромы уничтожат до прибытия на них американских истребителей F-16, если решение о передаче будет принято. Он также отмечал, что для использования F-16 нужно привести старые украинские взлетно-посадочные полосы «в достаточно чистое» состояние, удлинить их и устранить риск попадания посторонних предметов в двигатели.

Ранее один из летчиков ВКС России, принимающий сейчас участие в СВО, рассказал газете ВЗГЛЯД, что самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники. «Надев украинскую форму, натовский пилот тут же становится украинским наемником, – поясняет летчик. – Подписывают контракт и отрабатывают. Невозможно доказать, что это действующий военнослужащий страны блока НАТО. Если наши возьмут такого в плен, то на Западе скажут, что из ВВС Германии или Польши он давно уволен». О том, как нашим военным удалось выбить лучший украинских пилотов, газета ВЗГЛЯД писала ранее.