Как усилить авиаразведку России

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3 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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Когда падение рубля остановится

Рубль упал до минимума марта 2022 года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российская валюта продолжает падение – теперь за один доллар дают почти девяносто рублей. С чем связан процесс девальвации рубля, при каких условиях в дело может вмешаться российский Центробанк и каким в итоге будет курс российской валюты к концу текущего лета? Подробности...
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Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

Пенс раскритиковал Байдена за затягивание поставок оружия Украине REUTERS
Майкл Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, призвал поставлять ВСУ еще больше оружия и раскритиковал Вашингтон за медлительность. Причем сделал он это в Киеве, куда прибыл с необъявленным визитом. Это противоречит позиции Трампа, но он и Пенс теперь враги – бывший «зам» решил сам баллотироваться в президенты и стал самым антироссийским кандидатом из всех. Зачем ему это?  Подробности...
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Как ликвидировать украинскую угрозу на реке Днепр

Антоновский мост обнажил проблему с наличием речных лодок для ВС РФ РИА Новости
Волонтеры начали по всей стране срочный сбор средств на решение проблемы, от которой прямо сейчас несут потери наши бойцы, сражающиеся в зоне СВО – дефицита лодок и лодочных моторов для боевой работы на Днепре. Что нужно сделать, чтобы эту проблему решить, и почему она имеет сегодня такое большое значение? Подробности...
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Польское руководство нашло применение американскому ядерному оружию

Ядерная авиабомба. Именно их хочет видеть на своей территории Польша ZUMA Press/Global Look Press
США крайне прохладно отреагировали на мольбы польского руководства о размещении в их стране ядерных бомб. Казалось бы, странно, что Варшава продолжает проталкивать эту идею, с военной точки зрения для США бессмысленную. Однако для поляков смысл есть, и он имеет отношение к начавшейся в Польше избирательной гонке. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Переход к новому миропорядку займет десятилетия

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Яркая лексика статьи Дмитрия Медведева не должна затенять ее серьезное содержание, где ядерный аргумент – не единственный и даже не главный. Более важен тезис о том, что спецоперация, проводимая Россией, стала не причиной, а следствием «мощнейшего цивилизационного разлома». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Российскому футболу нужно уходить от госфинансирования

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Главным отечественным примером, каким должен быть настоящий клуб, стал «Краснодар» Сергея Галицкого. Бывший владелец «Магнита» построил не только лучший парк в стране, но и едва ли не лучший футбольный стадион на планете. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 июля 1940 года завершился Бессарабский поход Красной армии. Итогом стало образование новой республики в составе Советского Союза и увеличение еще одной. Земли Российской империи медленно, но верно возвращались обратно под контроль. Подробности...
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Сколько Запад потратил на Украину

Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50 для решения задач СВО
    		  
    3 июля 2023, 20:20
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости/Аврора
    Текст: Евгений Поздняков

    Сергей Шойгу заявил о необходимости модернизации самолетов ДРЛО А-50. Эта модель хорошо зарекомендовала себя в СВО. Однако число угроз и вызовов, которые стоят перед Россией, требует не только качественного приращения на этом направлении, но и количественного. Как именно отечественный ВПК мог бы решить эту задачу?

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 необходимо модернизировать для повышения эффективности решения задач. Об этом сообщается на официальном сайте военного ведомства.

    Шойгу отметил, что данные системы активно применяются в рамках СВО. Он подчеркнул, что ремонтом и модернизацией данной модели по государственному контракту занимается Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева.

    Напомним, А-50 – это самолет ДРЛО, созданный на базе военно-транспортного Ил-76. Данная модель сама находит, идентифицирует и сопровождает воздушные, наземные и морские цели. Всю информацию о них он передает на командные пункты, а также самостоятельно наводит на объекты противника истребители и самолеты фронтовой авиации.

    По открытым данным, в своих последних модификациях А-50 может сопровождать до 300 воздушных целей, бомбардировщик противника он видит за 650 км, крылатую ракету – за 215 км. Кроме этого, благодаря усовершенствованному радиотехническому комплексу А-50У способен засечь даже относительно небольшие цели, например, беспилотники.

    Важность данных аппаратов для проведения СВО нельзя переоценить. Осознается она и противником. В мае ВСУ планировали совершить теракт с помощью БПЛА по военному аэродрому Северный в Ивановской области. Как сообщила ФСБ, целями украинских военных являлись именно А-50.

    А 26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи диверсанты попытались подорвать А-50, напоминает «Коммерсант». На месте происшествия были найдены два дрона. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о задержании причастного к попытке диверсии. А по местному телевидению продемонстрировали видео с самолетом А-50 ВКС России.

    В связи с этими атаками имеющиеся у ВС РФ модели ДРЛО приобретают важнейшее значение. Кроме того, постепенно из-за действий стран НАТО вне Украины – прежде всего в Польше и странах Прибалтики – потребность в самолетах ДРЛО продолжает расти. То есть России, как считают эксперты, нужно не только модернизировать имеющиеся А-50, но искать им простую и дешевую альтернативу в режиме здесь и сейчас.

    Военный эксперт Илья Крамник в своем Telegram-канале отметил, что нехватку профильной техники можно преодолеть с помощью Ан-12, поставив на них соответствующее оборудование. Например, БРЛС Н035 «Ирбис» «на первом этапе снимаются с находящихся в ремонте истребителей Су-35». По словам эксперта, число моделей, которые проходят ремонт, в целом постоянно. С учетом боевых действий и интенсивных полетов их «не так мало, как хотелось бы».

    «В дальнейшем можно будет отгрузить и несколько новых. Информация с БРЛС и камер подается на 4–6 рабочих мест операторов, оборудуемых в грузовом отсеке. На выходе получается нечто вроде Nimrod AEW в родных осинах. Как запасной вариант можно использовать Ту-154, которых у ВВС на хранении достаточно, однако подобный вариант станет более дорогим», – рассуждает он.

    «Таким образом, в течение года РФ получит примерно шесть бортов с продолжительностью барражирования около восьми часов. При этом комплекс оборудования окажется достаточным для обнаружения подавляющего количества целей на театре военных действий. За два года удастся создать около полутора десятков подобных моделей», – считает эксперт.

    «После начала СВО потребность России в разведывательных самолетах существенно возросла. Диктуется это простыми причинами: увеличилась площадь необходимого контроля. Экзистенциальным вопросом стало улучшение имеющихся систем наблюдения не только за Украиной, но и за странами Прибалтики и Польшей», – сказал Владимир Попов, генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик РФ.

    «Конечно, наземные станции справляются со своей задачей хорошо, но отслеживать обстановку с летающих командных пунктов и локационных систем гораздо проще и оперативнее. И здесь мы сталкиваемся с основной проблемой: имеющихся А-50 критически мало для выполнения подобных задач», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим встает вопрос об увеличении количественного состава наших разведывательных самолетов и их модернизации. Необходимо переосмыслить и технические подходы.

    Грубо говоря, можно существенно уменьшить размер локаторов, благодаря чему освободится место под большее количество электроники. Также появится возможность оснастить самолет антенными системами, добавить не только круговой, но и боковой обзор», – акцентирует Попов.

    «Кроме того, было бы неплохо интегрировать имеющиеся системы в единую структуру ПВО, совместить их с воздушным и морским компонентами. На выходе мы получим хорошо слаженный вариант контроля воздушного пространства, с помощью которого можно отслеживать опасности на всех стратегически важных направлениях», – отмечает собеседник.

    «В принципе, подобные задачи частично решает разработка Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Георгия Бериева А-100. Тем не менее модернизационные проекты такого плана дадут свои плоды лишь через 3–4 года, а результат нам важно получить сейчас», – считает эксперт.

    «На мой взгляд, использование Ан-12 с размещением БРЛС бокового обзора – достаточно неплохая идея. Это надежная модель, которая позволит закрыть образовавшуюся брешь в разведывательной сфере. По большому счету, многие транспортные самолеты можно адаптировать под использование радиолокационных систем», – акцентирует собеседник.

    «Тем не менее подобные решения необходимо рассматривать исключительно как временные. Россия нуждается в создании надежной единой разведывательной системы, в рамках создания которой без модернизированных А-50 и А-100 не обойтись», – резюмирует Попов.
     
     
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