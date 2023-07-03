Как усилить авиаразведку России

Эксперты: России необходимо усилить свою авиаразведку не только качественно, но и количественно

Сергей Шойгу заявил о необходимости модернизации самолетов ДРЛО А-50. Эта модель хорошо зарекомендовала себя в СВО. Однако число угроз и вызовов, которые стоят перед Россией, требует не только качественного приращения на этом направлении, но и количественного. Как именно отечественный ВПК мог бы решить эту задачу?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 необходимо модернизировать для повышения эффективности решения задач. Об этом сообщается на официальном сайте военного ведомства.

Шойгу отметил, что данные системы активно применяются в рамках СВО. Он подчеркнул, что ремонтом и модернизацией данной модели по государственному контракту занимается Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева.

Напомним, А-50 – это самолет ДРЛО, созданный на базе военно-транспортного Ил-76. Данная модель сама находит, идентифицирует и сопровождает воздушные, наземные и морские цели. Всю информацию о них он передает на командные пункты, а также самостоятельно наводит на объекты противника истребители и самолеты фронтовой авиации.

По открытым данным, в своих последних модификациях А-50 может сопровождать до 300 воздушных целей, бомбардировщик противника он видит за 650 км, крылатую ракету – за 215 км. Кроме этого, благодаря усовершенствованному радиотехническому комплексу А-50У способен засечь даже относительно небольшие цели, например, беспилотники.

Важность данных аппаратов для проведения СВО нельзя переоценить. Осознается она и противником. В мае ВСУ планировали совершить теракт с помощью БПЛА по военному аэродрому Северный в Ивановской области. Как сообщила ФСБ, целями украинских военных являлись именно А-50.

А 26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи диверсанты попытались подорвать А-50, напоминает «Коммерсант». На месте происшествия были найдены два дрона. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о задержании причастного к попытке диверсии. А по местному телевидению продемонстрировали видео с самолетом А-50 ВКС России.

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В связи с этими атаками имеющиеся у ВС РФ модели ДРЛО приобретают важнейшее значение. Кроме того, постепенно из-за действий стран НАТО вне Украины – прежде всего в Польше и странах Прибалтики – потребность в самолетах ДРЛО продолжает расти. То есть России, как считают эксперты, нужно не только модернизировать имеющиеся А-50, но искать им простую и дешевую альтернативу в режиме здесь и сейчас.

Военный эксперт Илья Крамник в своем Telegram-канале отметил, что нехватку профильной техники можно преодолеть с помощью Ан-12, поставив на них соответствующее оборудование. Например, БРЛС Н035 «Ирбис» «на первом этапе снимаются с находящихся в ремонте истребителей Су-35». По словам эксперта, число моделей, которые проходят ремонт, в целом постоянно. С учетом боевых действий и интенсивных полетов их «не так мало, как хотелось бы».

«В дальнейшем можно будет отгрузить и несколько новых. Информация с БРЛС и камер подается на 4–6 рабочих мест операторов, оборудуемых в грузовом отсеке. На выходе получается нечто вроде Nimrod AEW в родных осинах. Как запасной вариант можно использовать Ту-154, которых у ВВС на хранении достаточно, однако подобный вариант станет более дорогим», – рассуждает он.

«Таким образом, в течение года РФ получит примерно шесть бортов с продолжительностью барражирования около восьми часов. При этом комплекс оборудования окажется достаточным для обнаружения подавляющего количества целей на театре военных действий. За два года удастся создать около полутора десятков подобных моделей», – считает эксперт.

«После начала СВО потребность России в разведывательных самолетах существенно возросла. Диктуется это простыми причинами: увеличилась площадь необходимого контроля. Экзистенциальным вопросом стало улучшение имеющихся систем наблюдения не только за Украиной, но и за странами Прибалтики и Польшей», – сказал Владимир Попов, генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик РФ.

«Конечно, наземные станции справляются со своей задачей хорошо, но отслеживать обстановку с летающих командных пунктов и локационных систем гораздо проще и оперативнее. И здесь мы сталкиваемся с основной проблемой: имеющихся А-50 критически мало для выполнения подобных задач», – подчеркивает эксперт.

«В связи с этим встает вопрос об увеличении количественного состава наших разведывательных самолетов и их модернизации. Необходимо переосмыслить и технические подходы.

Грубо говоря, можно существенно уменьшить размер локаторов, благодаря чему освободится место под большее количество электроники. Также появится возможность оснастить самолет антенными системами, добавить не только круговой, но и боковой обзор», – акцентирует Попов.

«Кроме того, было бы неплохо интегрировать имеющиеся системы в единую структуру ПВО, совместить их с воздушным и морским компонентами. На выходе мы получим хорошо слаженный вариант контроля воздушного пространства, с помощью которого можно отслеживать опасности на всех стратегически важных направлениях», – отмечает собеседник.

«В принципе, подобные задачи частично решает разработка Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Георгия Бериева А-100. Тем не менее модернизационные проекты такого плана дадут свои плоды лишь через 3–4 года, а результат нам важно получить сейчас», – считает эксперт.

«На мой взгляд, использование Ан-12 с размещением БРЛС бокового обзора – достаточно неплохая идея. Это надежная модель, которая позволит закрыть образовавшуюся брешь в разведывательной сфере. По большому счету, многие транспортные самолеты можно адаптировать под использование радиолокационных систем», – акцентирует собеседник.

«Тем не менее подобные решения необходимо рассматривать исключительно как временные. Россия нуждается в создании надежной единой разведывательной системы, в рамках создания которой без модернизированных А-50 и А-100 не обойтись», – резюмирует Попов.