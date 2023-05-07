ФСБ предотвратила атаку дронов на самолет ДРЛО А-50

ФСБ: Предотвращена атака украинских дронов на военный аэродром в Ивановской области

ФСБ совместно с МВД пресекли попытку диверсии, планировавшейся украинской разведкой, на аэродроме в Ивановской области с применением дронов, сообщает ЦОС ФСБ России.

Как сообщили в ЦОС, ФСБ и МВД России, пресечена попытка совершения теракта, планировавшегося управлением разведки министерства обороны Украины, на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой, передает РИА «Новости».

По информации ведомства, объектами посягательств являлись самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50. В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории России выявлена диверсионная группа, координацию и руководство которой осуществляли сотрудники спецслужб Украины.

В сообщении уточняется, что СВУ для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете «Аэропракт-А 32» из Черниговской области.

В ФСБ сообщили также, что в результате организованного контроля за полетом самолета, в целях недопущения совершения диверсии, пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР МОУ, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России на аэродроме в Минске.