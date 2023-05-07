Спецслужбы России перехитрили украинских охотников на «русский «Авакс»

Военный летчик указал на высочайшую боевую ценность российских самолетов А-50

Украинские диверсанты предприняли попытку теракта против одного из важнейших самолетов ВКС России - и она была успешно пресечена. «Наши спецслужбы здорово отработали», заявляют эксперты. Почему самолет А-50 играет столь серьезную роль в проводимой на Украине спецоперации и как ФСБ удалось вскрыть диверсию ВСУ?

В воскресенье в центре общественных связей ФСБ России сообщили, что служба совместно с МВД пресекла попытку совершения теракта с применением дронов, планировавшегося Украиной, на военном аэродроме Северный в Ивановской области. По информации ведомства, целями попытки теракта были российские самолеты А-50, базирующиеся на данном аэродроме. А-50 – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО). Создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76.

Как отмечает ТАСС, самолет-локатор сам находит, идентифицирует и сопровождает воздушные, наземные и морские цели. Всю информацию о них он передает на командные пункты, а также самостоятельно наводит на объекты противника истребители и самолеты фронтовой авиации. Аналогом А-50 является американский воздушный комплекс «Авакс», AWACS (Airborne Warning and Control System).

По открытым данным, в своих последних модификациях А-50 может сопровождать до 300 воздушных целей, бомбардировщик противника он видит за 650 км, крылатую ракету – за 215 км. Кроме этого, благодаря усовершенствованному радиотехническому комплексу А-50У способен засечь даже относительно небольшие цели, например, беспилотники.

Таким образом, как ранее публично заявляло Минобороны России, «А-50У осуществляют разведку и боевое управление авиацией в зоне спецоперации. Благодаря русским «Аваксам» обнаружены большинство из уничтоженных украинских истребителей».

Иначе говоря, данные аппараты имеют ключевое значение для господства российской боевой авиации в воздушном пространстве спецоперации.

В сообщении ФСБ уточняется, что самодельные взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на 20легкомоторном самолете «Аэропракт-А 32» из Черниговской области. Однако в результате организованного контроля за полетом самолета, в целях недопущения совершения диверсии, пилот и члены ДРГ были задержаны после посадки в Тульской области.

Напомним, противник не так давно уже предпринимал попытки проникнуть на российскую территорию с помощью легкомоторного самолета. Машина рухнула в Брянской области, а выживший пилот пытался скрыться, но был задержан. Собеседники газеты ВЗГЛЯД отмечали, что «судя по всему, речь идет о самолете А-22».

Раскрытая диверсия ВСУ в Иваново – также не первая попытка Украины атаковать российские самолеты ДРЛО. Так, 26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи диверсанты попытались подорвать российский самолет А-50, напоминает «Коммерсант». На месте происшествия были найдены два дрона. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о задержании причастного к попытке диверсии. А по белорусскому телевидению продемонстрировали видео с самолетом А-50 ВКС России.

Летом 2022 года ФСБ сообщала, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины при кураторстве НАТО намеревалось угнать российские боевые самолеты, но контрразведка России получила данные, благодаря которым российские военные уничтожили несколько украинских военных объектов.

«Аэродром в Ивановской области – важный, стратегический объект. На нем базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Каждая такая машина, по своей сути, – это летающий командный пункт», – отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

«Самолеты А-50 видят обстановку на сотни километров вглубь территории противника, при этом находясь внутри наших границ. Они способны наводить цели по авиации, в том числе истребительной. И отлично справляются со своими задачами и в рамках СВО. Сегодня таких машин у нас не так много, как хотелось бы, а значит ценность каждой очень велика. И понятно, почему ВСУ ведут на них охоту», – отметил он.

«Атакуя аэродром базирования таких ценных самолетов, противник преследует свою целью не просто лишь нас одной или нескольких таких машин, а еще и оказать таким образом психологическое давление на российское общество и военнослужащих ВС РФ. Кроме того, это не первая попытка вывести из строя А-50. Ранее Киев организовывал диверсию против аналогичного самолета, находящегося на аэродроме в Белоруссии, а еще год назад ВСУ пытались нанести удар по городу Таганрогу, где находилась на ремонте и модернизации одна из машин», – акцентировал собеседник.

Что касается, сообщений о том, что самодельные взрывные устройства были переправлены на легкомоторном самолете «Аэропракт-А 32», Попов также напомнил, что «это не первый случай применения такой техники». «Малая авиация, безусловно, обладает рядом преимуществ. Такие машины могут проходить на предельно малых высотах, прикрываясь холмами и перелесками, тем самым преодолевая нашу систему ПВО. Кроме того, на украинскую армию снабжают разведданными многие страны мира, это помогает им составить маршрут», – отметил он.

«Я бы отметил, что данный инцидент показывает нам еще два очень важных момента. Во-первых, то, на какой большой глубине могут работать украинские ДРГ и завербованные противником предатели. Сам факт этого, безусловно, опасен. Это нужно понимать и работать над тем, чтобы планам противника не суждено было осуществиться», – подчеркнул собеседник.



«Вместе с тем, по сообщению о предотвращении этой диверсии и многих других, мы видим, что наши спецслужбы работают эффективно. Это, безусловно, очень хорошо. Наша же задача помогать им в этом. Вполне возможно, будет правильным создать своего рода народные дружины, которые будут помогать сотрудникам ведомств выявлять попытки диверсий», – добавил Попов.

«Судя по сообщениям о предотвращенной диверсии, можно сделать вывод, что сотрудники спецслужб знали о ее подготовке, отслеживали процесс доставки взрывчатых веществ и задержали диверсантов после приземления на нашей территории», – сказал газете ВЗГЛЯД Виталий Демидкин, полковник ФСБ в отставке, бывший сотрудник группы «Альфа» Центра специального назначения ФСБ.

«Я предполагаю, что организаторами могли стать «спящие ячейки», которые были или заброшены из-за рубежа, или завербованы несколько лет назад на нашей территории. В любом случае теперь они понесут наказание за свои действия, по всей строгости закона», – отметил он.

«Стоит отметить, что наши спецслужбы здорово отработали этот инцидент. Ведомства иногда критикуют за ошибки, недоработки, непредотвращенные диверсии. Однако мы часто слышим и о том, что где-то что-то обезвредили или предотвратили. А львиная доля этой работы и вовсе остается засекреченной. Так что я считаю, что сегодня есть отличный повод, за которой можно похвалить силовиков», – заключил собеседник.