Россия вскрыла новую тактику ВСУ в небе над Брянской областью

ВСУ стали использовать гражданскую авиацию в военных целях

В Брянской области задержали украинского пилота легкомоторного самолета. Сам летчик уверяет, что оказался на территории России случайно, якобы ВС Украины ему удаленно отключили приборы. В Росгвардии и экспертном сообществе ему не верят. Почему слова украинского летчика вызывают сомнения и можно ли говорить о новой диверсионной тактике противника?

Накануне в Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет. Пилот в результате падения выжил и попытался бежать, но пограничный наряд РФ его поймал. Позже в Сети появилось видео допроса летчика. Мужчина сообщил, что следовал за другим самолетом, чтобы по команде ведущего сделать фото. Он отметил, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен.

При этом, по его словам, ему удаленно отключили приборы навигации, из-за чего он не догадывался о пересечении границы. В кабине самолета были обнаружены автомат и бронежилет. Представитель Росгвардии опроверг слова украинского пилота. Предположительно мужчину вели по средствам связи, а ведущего самолета попросту не было.

Задержанным оказался украинский частный пилот Александр Морозов, сообщает издание RT. До 2014 года он приобрел самолет и земельный участок, на котором создал аэродром. На видео, снятом в 2018 году, мужчина заявляет о «смене мировоззрения», после которого он стал помогать ВСУ. Совместно со вторым пилотом Юрием они занимались вывозом раненых с фронта. В 2016 году Морозов создал «Гражданский воздушный патруль», переквалифицировавшись в санавиацию, работу в которой использовал для сбора пожертвований.

В экспертном сообществе отмечают, что Морозов откровенно лжет, поскольку лететь без приборов он не смог бы. Кроме того, пилот мог и ранее совершать подобные вылеты. «Во-первых, у него нашли бронежилет и автомат. Во-вторых, и это гораздо важнее, главным доказательством обмана является сам факт вылета. В-третьих, пилоту надо было понимать, в каком направлении лететь, и знать, как вернуться обратно. Без спецоборудования это невозможно», – сказал газете ВЗГЛЯД главный директор «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Это же не автомобиль, который может ориентироваться по дорожным знакам или разметке. Пилот без GPS – все равно что слепой котенок. Необходимо знать координаты, понимать пройденное расстояние. В противном случае это смахивает на работу камикадзе. А в это уже совсем не верится», – отмечает эксперт.

«Судя по всему, речь идет о легкомоторном самолете А-22. Засечь такую машину с помощью систем ПВО или радаров крайне затруднительно, поскольку полет осуществляется на малых высотах. Фактически машина находится вблизи макушек деревьев. Соответственно, ее можно либо заметить визуально, либо определить по звуку», – подчеркивает собеседник.

«Скорее всего, пилот выполнял разведывательное задание, реализовать которое с помощью БПЛА не представлялось возможным. К тому же периодически аппараты противника попросту не долетают до необходимых объектов: их нейтрализуют наши средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», – акцентирует эксперт.

«Легкому самолету типа А-22 система РЭБ нестрашна. Вполне возможно, что это был не первый подобный вылет со стороны Украины. Мы бы могли не засечь и эту попытку, если бы пилоту не пришлось садиться», – подчеркнул Гусаров.

«Вероятно, мы имеем дело с новой тактикой ВСУ: использование гражданской авиации в военных целях. В принципе, для визуальной разведки такие самолеты подходят. С их помощью можно выявлять размещение наших погранпостов, маршруты движения техники, расположение личного состава, а также перебрасывать диверсионные группы (ДРГ)», – добавил Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

«Также противник может сбрасывать вооружение или боеприпасы для ДРГ, которые уже находятся в России.

Беспилотник для таких целей не предназначен. Да и стоит он в разы дороже. Очевидно, что ВСУ нуждались в гибком реагировании, обеспечить которое может только человек. Пилот способен быстро корректировать действия в зависимости от ситуации на земле», – акцентирует Бартош.

«Я уверен, что подобные прецеденты могут продолжиться. Сам летчик Морозов является создателем организации «Гражданский воздушный патруль», которая, вероятно, является источником кадров для разведывательных миссий ВСУ. Исполнителям предлагаются немалые по меркам Украины деньги, а население страны сейчас живет бедно», – считает эксперт.

«Отказаться от крупного вознаграждения им непросто. Кроме того, использование гражданской авиации под военные нужды – достаточно распространенное явление в рамках современных конфликтов. Украина самостоятельно производит А-22, обладает большим запасом пилотов. Поэтому ВСУ ничего не мешает задействовать имеющиеся возможности», – резюмирует Бартош.

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