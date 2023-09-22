Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.0 комментариев
Ростех передал ВКС России самолет ДРЛО А-50У
Госкорпорация «Ростех» передала ВКС модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора (ДРЛО) и наведения А-50У.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, «Росэлектроника» и ОАК (поставили в войска очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У. Там добавили, что самолет способен обнаруживать новые типы летательных аппаратов и сопровождать большее количество целей, чем предыдущая модификация. Кроме того, снижен вес самолета и увеличена дальность полета при выполнении боевых задач.
В госкорпорации отметили, что А-50У получил новый пилотажно-навигационный комплекс, новую электронику с большей производительностью и быстродействием, новые ЖК-мониторы большей размерности и разрешения, а улучшенная эргономика воздушного судна снизит утомляемость тактического экипажа.
Как рассказал рассказал генконструктор входящего в «Росэлектронику» концерна «Вега» Вячеслав Михеев, модернизированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У в зоне спецоперации оперативно обнаруживают воздушные объекты Украины.
Концерн «Вега» в рамках модернизации А-50 ведет работы по усовершенствованию радиотехнического комплекса «Шмель», включающего РЛС, размещенные в надфюзеляжном обтекателе в виде диска (характерная внешняя черта самолетов этого типа).
«Применение А-50У в зоне спецоперации позволяет оперативно обнаруживать воздушные объекты противника и эффективно противодействовать им силами авиации и ПВО», – передает РИА «Новости» слова Михеева.
Ранее ФСБ предотвратила атаку дронов на самолет ДРЛО А-50.