Ростех передал ВКС России самолет ДРЛО А-50У

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, «Росэлектроника» и ОАК (поставили в войска очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У. Там добавили, что самолет способен обнаруживать новые типы летательных аппаратов и сопровождать большее количество целей, чем предыдущая модификация. Кроме того, снижен вес самолета и увеличена дальность полета при выполнении боевых задач.

В госкорпорации отметили, что А-50У получил новый пилотажно-навигационный комплекс, новую электронику с большей производительностью и быстродействием, новые ЖК-мониторы большей размерности и разрешения, а улучшенная эргономика воздушного судна снизит утомляемость тактического экипажа.

Как рассказал рассказал генконструктор входящего в «Росэлектронику» концерна «Вега» Вячеслав Михеев, модернизированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У в зоне спецоперации оперативно обнаруживают воздушные объекты Украины.

Концерн «Вега» в рамках модернизации А-50 ведет работы по усовершенствованию радиотехнического комплекса «Шмель», включающего РЛС, размещенные в надфюзеляжном обтекателе в виде диска (характерная внешняя черта самолетов этого типа).

«Применение А-50У в зоне спецоперации позволяет оперативно обнаруживать воздушные объекты противника и эффективно противодействовать им силами авиации и ПВО», – передает РИА «Новости» слова Михеева.

Ранее ФСБ предотвратила атаку дронов на самолет ДРЛО А-50.