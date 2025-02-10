RT выяснил подробности подготовки нападения на Бориса Корчевникова

Матус рассказал о причастности Невзлина к организации нападения на Корчевникова из-за патриотической позиции

Tекст: Вера Басилая

По словам предпринимателя Андрея Матуса, экс-олигарх Невзлин (внесен в список иноагентов) намеревался нанять исполнителей для избиения Корчевникова из-за его патриотической позиции и активной помощи в зоне специальной военной операции.

В переписке, предоставленной Матусом, бывший капитан израильской полиции Роман Желязко обсуждает с собеседником возможность нападения на Корчевникова, в частности, упоминались даты 27 и 28 февраля, когда журналист должен был находиться в студии телеканала, передает RT .

Матус сообщил, что собранные охранниками Невзлина данные о Корчевникове с декабря 2023 по февраль 2024 года включают информацию о месте жительства, контактах, и даже взглядах журналиста. В «папке» также содержатся ссылки на его соцсети и каналы, включая сведения о количестве подписчиков. Участие в сборе информации также касалось православных священников, с которыми Корчевников взаимодействует, в частности, священнослужителя Андрея Ткачева, известного критикой западных ценностей и переехавшего в Россию после событий 2014 года на Украине.

Борис Корчевников отказался комментировать эту ситуацию. Однако адвокат Анатолий Вербицкий считает, что действия, связанные со сбором информации, могут быть квалифицированы как нарушение неприкосновенности частной жизни. Если будет доказана причастность Невзлина, ему грозит ответственность по ст. 137 УК РФ. Также, если целью нападения было воспрепятствование деятельности журналиста, может применяться ст.144 УК РФ. Вербицкий добавил, что Корчевников имеет право обратиться в правоохранительные органы, если он считает, что его жизни и здоровью угрожали.

Ранее предприниматель Андрей Матус заявил об угрозе своей жизни после интервью RT, в котором рассказал о попытках покушения на него и планах сооснователя ЮКОСа Леонида Невзлина.

Матус сообщал о сотрудничестве основателей НК «ЮКОС» Леонида Невзлина** и Михаила Ходорковского (внесен в список иноагентов).

С 2021 года Матус работал на Невзлина и летом 2024 года столкнулся с просьбой от службы безопасности ЮКОСа уничтожить компрометирующие Невзлина материалы, касающиеся организации нападения на топ-менеджера ФБК*(признана террористической организацией) Леонида Волкова(внесен в список иноагентов).