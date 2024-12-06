Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Экс-помощник Невзлина раскрыл «жесткий тандем» основателей ЮКОСа
Экс-помощник Леонида Невзлина* Андрей Матус заявил о сотрудничестве основателей НК «ЮКОС» Леонида Невзлина (признан в России иноагентом) и Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом).
По его словам, они лишь создают видимость разногласий в политических взглядах, на самом деле действуя сообща с четким разграничением сфер влияния, Невзлин решает проблемы силовыми методами, «зачищая политическое поле» для Ходорковского, который выступает в роли страдающего гуманиста, передает RT.
Матус охарактеризовал Невзлина как «настоящего рэкетира из 90-х», который достигает своих целей любыми путями, в том числе через сбор компромата и подкуп. Он отметил, что Невзлин готов коррумпировать от местных служащих до замминистров на федеральном уровне.
В представлении Невзлина и Ходорковского, оппозиционное поле России должно принадлежать только одному человеку – Ходорковскому. Для этого у него должна быть безупречная репутация среди сторонников оппозиции, а за «грязные дела» отвечает Невзлин.
Андрей Матус работал на Невзлина с 2021 года и летом 2024 года столкнулся с просьбой от службы безопасности ЮКОСа уничтожить компрометирующие Невзлина материалы. Эти документы касались организации нападения на топ-менеджера ФБК* Леонида Волкова.
Матус вместо выполнения просьбы передал материалы, доказывающие причастность Невзлина к Фонду борьбы с коррупцией**, российским правоохранительным органам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что критиковавшая «олигархов 1990-х» и воевавшая с Ходорковским за первенство на поле протестной политики команда Алексея Навального получала зарплату из денег бывшего ЮКОСа.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
*** Признан(а) в РФ иностранным агентом