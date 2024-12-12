Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
RT: Матус опасается за жизнь после откровений о Невзлине и ЮКОСе
RT: Бизнесмен Андрей Матус опасается за жизнь после откровений о Леониде Невзлине и ЮКОСе
Предприниматель Андрей Матус заявил об угрозе своей жизни после интервью RT, где рассказал о попытках покушения на него и других планах сооснователя ЮКОСа Леонида Невзлина* (признан иноагентом в России), включая штурм колонии, где содержался Алексей Навальный.
Предприниматель Андрей Матус выразил опасения за свою жизнь после интервью, в котором он раскрыл подробности о сооснователе ЮКОСа иноагенте Леониде Невзлине** и иногаенте Михаиле Ходорковском, передает RT.
Матус рассказал о политических манипуляциях и опасности для своей жизни.
«Опасался и опасается до сих пор. Именно поэтому и рассказал о том, что знает, открыто», – заявил глава отдела расследований RT Александр Раскин «Газете.Ru».
В рассказе Матус упомянул о попытках покушения на его жизнь, а также о планах Невзлина, связанных с попыткой штурма колонии, где находится Алексей Навальный, и других инцидентах.
Раскин добавил, что отдел расследований RT продолжает изучать деятельность оппозиционных групп за границей, особенно после начала СВО. Он отметил, что Михаил Ходорковский и его сторонники вкладывают значительные средства в поддержку российских релокантов: айтишников, активистов и других представителей протестного движения, покинувших Россию. Эти действия направлены на создание лояльного и зависимого круга, подчеркнул Раскин.
Андрей Матус заявил о сотрудничестве основателей НК «ЮКОС» Леонида Невзлина и Михаила Ходорковского.
Андрей Матус работал на Невзлина с 2021 года и летом 2024 года столкнулся с просьбой от службы безопасности ЮКОСа уничтожить компрометирующие Невзлина материалы, касавшиеся организации нападения на топ-менеджера ФБК* Леонида Волкова.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что критиковавшая «олигархов 1990-х» команда Алексея Навального получала зарплату из денег бывшего ЮКОСа.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Признан(а) в РФ иностранным агентом