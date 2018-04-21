Лидер оппозиции Армении объявил о согласии властей обсудить передачу власти

Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что в воскресенье утром состоятся его переговоры с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном, на которых они обсудят условия передачи власти в стране оппозиции.

По его словам, встреча состоится в воскресенье в 10.00 (09.00 мск) в гостинице Marriott, передает РИА «Новости».

«Переговоры пройдут вокруг отставки Саргсяна и передачи власти без потрясений», – сказал Пашинян.

Ранее Саргсян назвал условие своего ухода с должности главы правительства Армении.

Напомним, в субботу полиция Еревана задержала более 100 протестующих. В столице Армении были пресечены крупные теракты – до 150 бомб должны были взорваться в разных точках города.

Массовая акция протеста против выдвижения Саргсяна в премьеры Армении, которого в итоге избрали на эту должность, началась в Ереване в понедельник.