Саргсян назвал условие своего ухода

Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что может покинуть должность главы правительства лишь после решения сложных геополитических проблем.

Саргсян пояснил свою позицию в ответе на открытое письмо группы выпускников образовательного фонда «Луйс».

«С моей стороны вступление в должность премьер-министра было обусловлено одним простым обстоятельством. В данном регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха», – сказал премьер, передает «Интерфакс».

Саргсян отметил, что «указанные проблемы решаемы». «После этого у руля власти могут встать другие деятели. В этом великом деле мы будем опираться и на потенциал сообщества «Луйс», – добавил политик.

Ранее в субботу полиция Еревана задержала более 100 протестующих. В столице Армении были пресечены крупные теракты – до 150 бомб должны были взорваться в разных точках города.

Напомним, в понедельник в Ереване началась массовая акция протеста против выдвижения Сержа Саргсяна в премьеры Армении, которого в итоге избрали на эту должность.