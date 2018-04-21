Полиция Еревана задержала более 100 протестующих

Число демонстрантов, задержанных в Ереване после протестов против избрания премьером Сержа Саргсяна, превысило 100 человек.

«В данный момент в полицейские отделения Еревана доставлены 102 человека», – сказали в пресс-службе полиции Армении, передает РИА «Новости».

Лидер протестующих депутат Никол Пашинян в ответ на призыв премьер-министра Сержа Саргсяна к диалогу заявил, что готов обсудить с ним лишь условия его отставки.

«Мы готовы обсудить лишь условия его ухода. Это не диалог, я уже говорил, мы не хотим вендетты и желаем обеспечить передачу власти народу максимально без потрясений», – сказал Пашинян.

Ранее в субботу стало известно, что в Ереване пресечены крупные теракты – до 150 бомб должны были взорваться в разных точках города.

Напомним, в понедельник в Ереване началась массовая акция протеста против выдвижения Сержа Саргсяна в премьеры Армении, которого в итоге избрали на эту должность.