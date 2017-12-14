К протестующим в Ереване присоединились военные

Десятки военных без оружия приняли участие в акции против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна. В армянском Минобороны уже осудили участие военных в митинге оппозиции и пообещали применить к нарушителям воинского устава самые строгие меры ответственности.

Один из протестующих заявил журналистам, что они «находятся на военной службе». Оружия у военных при себе нет, от комментариев они отказываются, передает РИА «Новости».

В Минобороны уже осудили участие военных в митинге оппозиции. «Действия указанных военнослужащих рассматриваются не только как нарушение режима пребывания в воинской части и отказ от выполнения своих обязанностей путем самовольного оставления части, в связи с чем подано соответствующее обращение в компетентные органы, но как грубое нарушение принципа невмешательства ВС в политические процессы. Это должно обеспокоить также международные организации», – говорится в заявлении оборонного ведомства.

В заявлении отмечается, что в отношении военнослужащих будут применены самые строгие меры ответственности, так как ограничение на участие военных в любых собраниях предусмотрено конституцией и законами республики, в частности «Об общественной службе», «О воинской службе и статусе военнослужащего», «Об утверждении устава внутренней службы ВС Армении».

Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. В воскресенье должны были пройти переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном. Они закончились спустя три минуты – премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом. Пашинян сразу после этого пообещал возобновление акций протеста «в новом масштабе».