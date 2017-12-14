Что Россия проиграла в Армении

События в Армении немедленно напомнили аналогичные акции, происходившие на пространстве бывшего СССР и не только. Заговорили об «армянском майдане» и о том, что теперь Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути. Реальны ли подобные опасения, что там произошло на самом деле и зачем России нужна Армения?

Ближнее окружение России состоит из стран, входивших в ее состав – и, по большому счету, получивших государственность благодаря распаду нашей большой страны. Речь не идет об Украине и Белоруссии (это вообще органическая часть русского мира). Речь о Закавказье и Средней Азии. Поэтому любые потрясения в этих странах воспринимаются как имеющие непосредственное отношение к России. И начинают расцениваться только по одной шкале – происки против России.

Но оценивать все подобные события исключительно как направленные против нас иногда очень недальновидно. Армения, в которой сейчас сменилась власть, относится как раз к тем странам, которым Россия нужна несопоставимо больше, чем она нам. Это не значит, что Россия готова бросить Армению или смириться с ее гипотетической потерей. Это значит, что нужно смотреть на вещи объективно.

Сейчас в Армении ушел в отставку человек, руководивший ей 10 лет – Серж Саргсян, на днях пересевший из президентского кресла в премьерское. Массовое недовольство его политикой выплеснулось на улицы, протест возглавила радикальная оппозиция – и в итоге Саргсян предпочел подать в отставку. Ближайшее время покажет, останется ли он главой правящей партии (и, значит, теневым правителем Армении) или вообще отойдет от власти.

Но в любом случае большинство в парламенте сохраниться у правящей Республиканской партии. Это опора «карабахского клана», то есть выходцев из отделившейся от Азербайджана республики, формально независимой, а, по сути, являющейся частью единого армянского государства. «Карабахцы» в 90-е правили воевавшим Карабахом, а в конце прошлого века взяли власть и над всей Арменией. Сначала 10 лет правил Роберт Качарян, а потом 10 лет Серж Саргсян. И если бы сейчас начался процесс оттеснения карабахцев от власти, это привело бы к огромнейшим потрясениям в жизни Армении.

Но это вряд ли произойдет. В Армении правят несколько кланов. «Карабахцы» хотя и главный, но не единственный, и разборки внутри элиты не выгодны в первую очередь ей самой, так как могут привести к сползанию к реальной революции и восстанию. Которое, в свою очередь, может закончиться гражданской войной – а отсюда уже недалеко и до развала государства. Государства, и так находящегося в крайне невыгодном положении, и поэтому нуждающегося во внешней силе, которая была бы гарантом его существования.

Такая сила есть – это Россия. И никто другой не может заменить ее для Армении. И большая часть армян, живущих в мире, это прекрасно понимает –

тем более, что в самой России их живет едва ли не больше, чем в Армении.

Так что попытки прозападной оппозиции пораздувать претензии к России и антироссийские чувства в ходе нынешних событий в Армении, конечно, могут быть. Как и попытки Запада использовать в антироссийских целях желание армян иметь хорошие отношения с США и Евросоюзом (благо и в Америке, и во Франции есть крупные армянские диаспоры). Но – геополитическое положение Армении таково, что у нее просто нет никакой альтернативы союзу с Россией. Это в ее жизненных интересах. Кругом Турция и Азербайджан, видящие в армянах недруга и недоброжелателя.

Отвоеванные у соседнего Азербайджана территории – включающие в себя не только Карабах (который до начала войны был двунациональным), но и полностью азербайджанские районы – являются постоянной миной замедленного действия. Более богатый и многочисленный Азербайджан никогда не откажется от требования их возвращения.

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Мина эта, впрочем, не может быть приведена в действие до тех пор, пока Армения является военным союзником России. Хотя Карабах формально не попадает под действие договора об ОДКБ, все понимают, что Баку никогда не решится на войну с союзными России армянами. Так что шансов увести Армению на Запад в реальности нет. Да и живущая в России армянская диаспора многочисленнее, богаче и влиятельнее американской или французской.

Но это все с точки зрения здравого смысла – а вдруг армяне сойдут с ума? И потребуют выхода Армении из Евразийского союза и ОДКБ, вывода российской базы из Гюмри? Может ли быть такой вариант? Нет, не может – потому что даже если в результате какой-нибудь смуты к власти пришел бы откровенно антироссийский политик, то сами армяне свергли бы его после таких заявлений. Самоубийцы и идиоты в республике, конечно, есть – но не в критическом для нее количестве.

Ну а зачем России Армения?

Во-первых, армяне являются одним из крупных национальных меньшинств, живущих в России. По факту в России живет армян едва ли не столько же, сколько и в самой Армении. То есть в некотором смысле, Армения это такой формально независимый субъект федерации вне состава РФ – живут же татары и в Татарстане и вне его?

Как и в случае со многими дотационными национальными республиками, выходцы из них помогают своим оставшимся на бедной родине соплеменникам денежными переводами или пожертвованиями. Как и российских республиках Северного Кавказа, народ в Армении недоволен коррумпированной местной властью. Чем в этом плане Армения отличается от Дагестана? Тут христиане, а там мусульмане? Армения меньше и беднее Дагестана, но больше Чечни – а по мере развития и интеграции Евразийского союза разница между независимой Арменией и входящими в состав РФ северокавказскими республиками будет уменьшаться.

На ваш взгляд Является ли происходящее в Армении цветной революцией? Да

Нет



Во-вторых, Армения два века была частью России. И сегодня геополитическим интересам России отвечает нахождение Армении в нашей орбите, а нашей военной базы – в Гюмри. Укрепление российско-турецких и российско-иранских отношений – важнейшая задача на ближайшие десятилетия. И находящейся под российской защитой Армении это даст серьезный шанс на развитие. Если, конечно, армянские политики сумеют отказаться от разыгрывания на мировой арене совершенно бесперспективной и вредной для самой республики антитурецкой карты.

Ну и кроме всего прочего, Армения - это красивые места и дружески настроенные к русским люди.

Падение (или отход в тень) Саргсяна ничего не меняют в российско-армянских отношениях. Глупо сравнивать происходящее в республике с Майданом, имевшим четкую проевропейскую и тем самым антироссийскую направленность. Россия ничего не проиграла в Армении – да и не может ничего проиграть там. Не только потому, что никуда не уйдет из этой республики, но и потому что Армения первая, кто не заинтересован в проигрыше России. Ведь если Москва отвернется от Еревана, это будет означать окончание эксперимента с существованием независимой армянской государственности.