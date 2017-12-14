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24 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 08:49  |  vz.ru
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Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено? Подробности...
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Что Россия проиграла в Армении

Никакие протесты в Армении не могут повлиять на российско-армянские отношенияФото: Артем Геодакян/ТАСС
События в Армении немедленно напомнили аналогичные акции, происходившие на пространстве бывшего СССР и не только. Заговорили об «армянском майдане» и о том, что теперь Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути. Реальны ли подобные опасения, что там произошло на самом деле и зачем России нужна Армения? Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Интересы России в Ливии защищены хитрой политикой

Западные и арабские СМИ настаивают, что Москва уже давно вооружает армию Хафтара Фото: Esam Al-Fetori/Reuters
И у Москвы, и у держав, которые с ней конкурируют, есть серьезные экономические интересы в Ливии. Порты там слишком прибыльны и удобны, а нефть слишком легко добывать, чтобы за все за это не бороться. Но что будет теперь, когда главный союзник России в Ливии – фельдмаршал Хафтар – рискует уйти из большой политики? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Победу революции в Армении присудила армия

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Сначала люди бродят по улицам и кричат. Иногда их бьют палками полицейские, иногда они, напротив, бьют палками полицейских. Происходят митинги разнообразные. А потом армия говорит, кто в этой зарнице победил. Подробности...

Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребенка

Эдуард Биров, журналист
Когда очередной юноша взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного. Подробности...
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Означает ли это, что Армения сдана антироссийским силам?

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Если армяне не пойдут по пути сомалийцев, то все у них будет хорошо, ну то есть так, как есть сейчас – с российской крышей во враждебном окружении. А что с этого России – и какая нам от этого выгода или потеря? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
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      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

      Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина Ельцина
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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          Что Россия проиграла в Армении

          Никакие протесты в Армении не могут повлиять на российско-армянские отношения   24 апреля 2018, 08:10
          Фото: Артем Геодакян/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          События в Армении немедленно напомнили аналогичные акции, происходившие на пространстве бывшего СССР и не только. Заговорили об «армянском майдане» и о том, что теперь Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути. Реальны ли подобные опасения, что там произошло на самом деле и зачем России нужна Армения?

          Ближнее окружение России состоит из стран, входивших в ее состав – и, по большому счету, получивших государственность благодаря распаду нашей большой страны. Речь не идет об Украине и Белоруссии (это вообще органическая часть русского мира). Речь о Закавказье и Средней Азии. Поэтому любые потрясения в этих странах воспринимаются как имеющие непосредственное отношение к России. И начинают расцениваться только по одной шкале – происки против России.

          Но оценивать все подобные события исключительно как направленные против нас иногда очень недальновидно. Армения, в которой сейчас сменилась власть, относится как раз к тем странам, которым Россия нужна несопоставимо больше, чем она нам. Это не значит, что Россия готова бросить Армению или смириться с ее гипотетической потерей. Это значит, что нужно смотреть на вещи объективно.

          Сейчас в Армении ушел в отставку человек, руководивший ей 10 лет – Серж Саргсян, на днях пересевший из президентского кресла в премьерское. Массовое недовольство его политикой выплеснулось на улицы, протест возглавила радикальная оппозиция – и в итоге Саргсян предпочел подать в отставку. Ближайшее время покажет, останется ли он главой правящей партии (и, значит, теневым правителем Армении) или вообще отойдет от власти.

          Но в любом случае большинство в парламенте сохраниться у правящей Республиканской партии. Это опора «карабахского клана», то есть выходцев из отделившейся от Азербайджана республики, формально независимой, а, по сути, являющейся частью единого армянского государства. «Карабахцы» в 90-е правили воевавшим Карабахом, а в конце прошлого века взяли власть и над всей Арменией. Сначала 10 лет правил Роберт Качарян, а потом 10 лет Серж Саргсян. И если бы сейчас начался процесс оттеснения карабахцев от власти, это привело бы к огромнейшим потрясениям в жизни Армении.

          Но это вряд ли произойдет. В Армении правят несколько кланов. «Карабахцы» хотя и главный, но не единственный, и разборки внутри элиты не выгодны в первую очередь ей самой, так как могут привести к сползанию к реальной революции и восстанию. Которое, в свою очередь, может закончиться гражданской войной – а отсюда уже недалеко и до развала государства. Государства, и так находящегося в крайне невыгодном положении, и поэтому нуждающегося во внешней силе, которая была бы гарантом его существования.

          Такая сила есть – это Россия. И никто другой не может заменить ее для Армении. И большая часть армян, живущих в мире, это прекрасно понимает –

          тем более, что в самой России их живет едва ли не больше, чем в Армении.

          Так что попытки прозападной оппозиции пораздувать претензии к России и антироссийские чувства в ходе нынешних событий в Армении, конечно, могут быть. Как и попытки Запада использовать в антироссийских целях желание армян иметь хорошие отношения с США и Евросоюзом (благо и в Америке, и во Франции есть крупные армянские диаспоры). Но – геополитическое положение Армении таково, что у нее просто нет никакой альтернативы союзу с Россией. Это в ее жизненных интересах. Кругом Турция и Азербайджан, видящие в армянах недруга и недоброжелателя.

          Отвоеванные у соседнего Азербайджана территории – включающие в себя не только Карабах (который до начала войны был двунациональным), но и полностью азербайджанские районы – являются постоянной миной замедленного действия. Более богатый и многочисленный Азербайджан никогда не откажется от требования их возвращения.

          Мина эта, впрочем, не может быть приведена в действие до тех пор, пока Армения является военным союзником России. Хотя Карабах формально не попадает под действие договора об ОДКБ, все понимают, что Баку никогда не решится на войну с союзными России армянами. Так что шансов увести Армению на Запад в реальности нет. Да и живущая в России армянская диаспора многочисленнее, богаче и влиятельнее американской или французской.

          Но это все с точки зрения здравого смысла – а вдруг армяне сойдут с ума? И потребуют выхода Армении из Евразийского союза и ОДКБ, вывода российской базы из Гюмри? Может ли быть такой вариант? Нет, не может – потому что даже если в результате какой-нибудь смуты к власти пришел бы откровенно антироссийский политик, то сами армяне свергли бы его после таких заявлений. Самоубийцы и идиоты в республике, конечно, есть – но не в критическом для нее количестве.

          Ну а зачем России Армения?

          Во-первых, армяне являются одним из крупных национальных меньшинств, живущих в России. По факту в России живет армян едва ли не столько же, сколько и в самой Армении. То есть в некотором смысле, Армения это такой формально независимый субъект федерации вне состава РФ – живут же татары и в Татарстане и вне его?

          Как и в случае со многими дотационными национальными республиками, выходцы из них помогают своим оставшимся на бедной родине соплеменникам денежными переводами или пожертвованиями. Как и российских республиках Северного Кавказа, народ в Армении недоволен коррумпированной местной властью. Чем в этом плане Армения отличается от Дагестана? Тут христиане, а там мусульмане? Армения меньше и беднее Дагестана, но больше Чечни – а по мере развития и интеграции Евразийского союза разница между независимой Арменией и входящими в состав РФ северокавказскими республиками будет уменьшаться.

          На ваш взгляд

           
          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?


          Обсуждение: 20 комментариев

          Во-вторых, Армения два века была частью России. И сегодня геополитическим интересам России отвечает нахождение Армении в нашей орбите, а нашей военной базы – в Гюмри. Укрепление российско-турецких и российско-иранских отношений – важнейшая задача на ближайшие десятилетия. И находящейся под российской защитой Армении это даст серьезный шанс на развитие. Если, конечно, армянские политики сумеют отказаться от разыгрывания на мировой арене совершенно бесперспективной и вредной для самой республики антитурецкой карты.

          Ну и кроме всего прочего, Армения - это красивые места и дружески настроенные к русским люди.

          Падение (или отход в тень) Саргсяна ничего не меняют в российско-армянских отношениях. Глупо сравнивать происходящее в республике с Майданом, имевшим четкую проевропейскую и тем самым антироссийскую направленность. Россия ничего не проиграла в Армении – да и  не может ничего проиграть там. Не только потому, что никуда не уйдет из этой республики, но и потому что Армения первая, кто не заинтересован в проигрыше России. Ведь если Москва отвернется от Еревана, это будет означать окончание эксперимента с существованием независимой армянской государственности.


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