Оппозиция Армении анонсировала переговоры о передаче власти

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян сообщил, что в среду должны состояться переговоры с врио премьера Армении Кареном Карапетяном о «передаче власти без потрясений».

Пашинян заявил, что нового премьера Армении должны назначить в ближайшую неделю, передает РИА «Новости».

Также лидер оппозиции заявил о договоренности с Карапетяном о немедленном освобождении всех задержанных в ходе акций протеста.

Ранее в понедельник премьер Серж Саргсян подал в отставку с поста премьера на фоне многотысячных акций протеста. Врио премьера был назначен вице-премьер Карен Карапетян.

Протесты против избрания Саргсяна премьером начались 13 апреля. В воскресенье сорвались его переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном, который собирался говорить с председателем правительства о «передаче власти без потрясений».