Назван врио премьера Армении

Врио премьер-министра Армении стал первый вице-премьер страны Карен Карапетян, сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Согласно принятому правительством порядку, в случае невозможности выполнения премьером своих обязанностей премьер-министра заменяет первый вице-премьер», – передает РИА «Новости» сообщение правительства Армении.

Карапетян уже провел внеочередное заседание правительства. На нем зафиксировали невозможность исполнения премьером своих полномочий.

Отметим, что Карапетян – бывший функционер структур Газпрома. В 2001-2010 годах он занимал должность гендиректора ЗАО «АрмРосгазпром». С 2011 по 2016 был первым зампредом ЗАО «Газпромбанк», а с 2013 года также являлся членом совета «Группа Арэксимбанк-Газпромбанк».

Ранее стало известно, что Серж Саргсян подал в отставку с поста премьера Армении через несколько дней после своего назначения на фоне многотысячных протестов в Ереване.

Протесты против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В воскресенье сорвались переговоры премьера с лидером оппозиции Николом Пашиняном. Затем оппозиционный депутат был задержан на митинге.

В понедельник десятки военных приняли участие в акции противизбрания Саргсяна премьером.