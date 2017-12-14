Означает ли это,что Армения сдана антироссийским силам?

После массовых митингов в Ереване премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Как реагирует общественность в самой Армении, в России и на Украине на этот добровольный отказ от ключевой руководящей должности?

Мария ЗАХАРОВА, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел: Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, – великий народ.

Армения, Россия всегда с тобой! Источник

Сергей МАРКОВ, политолог: В Армении уходит в отставку Серж Саргсян. Проамериканский армянский майдан побеждает. Опять американцы активно работают с обществом и побеждают, как и на Украине. А Россия все верит начальникам и олигархам. А они предают легко.

Кто ответит за провал в Армении? Кто ответил за провал на Украине? Источник

Антон ЕВСТРАТОВ, преподаватель в Российско-армянском университете: Ну что же. Серж Саргсян ушел в отставку. Армянский народ на улицах взял и... победил.

Впрочем, остается еще очень много вопросов, ответов на которые нет. Устроит ли протестующих кандидатура Карена Карапетяна? Что будет с Саргсяном и РПА в целом? Как происходящее скажется на политической карьере Пашиняна? Источник

Евгений МИНЧЕНКО, политтехнолог: Саргсян подал в отставку. Все-таки круто работает технология цветных революций, особенно подкрепленная современными средствами коммуникации.

Группы в мессенджерах и социальных сетях, прямые включения с места событий в «Фейсбуке», «Инстаграме», распространение вирусного контента. Децентрализация лидерства и распределение площадок протеста. Источник

Армен МАРТИРОСЯН, общественный деятель: Армения... Продуманная и умная политехнология сработала... Народ спустил свой пар... Серж уходит в отставку... Армения в рамках ЕАЭС и как политически-экономический мост с ЕС продолжает успешно работать!!! Источник

Кирилл ФРОЛОВ, политолог: Саргсян оказался Януковичем. Что же, Алиев не окажется. Означает ли это, что Армения сдана антироссийским силам? Нет. В правящей Республиканской партии найдется сильная фигура. Слава «Третьему Риму»! Источник

Василий АПАСОВ, журналист: Без симпатий к любой из сторон – граждане Армении, у вас впереди очень много приключений, псевдореформ и популизма. Источник

Игорь ЛЕБЕДЕВ, депутат Госдумы: Армянский народ дожал ситуацию, красавцы! Никто не хочет терпеть одного и того же человека во главе государства десятилетиями. Необходима сменяемость власти и партий! Источник

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На тему Армении я бы не торопился паниковать и кричать: «Майдан!» Человек, который учил меня разбираться в армянских делах, говорил: есть такой момент, когда все, вот просто все, армяне решают, что должно быть так, а не иначе. И вот тогда никаких разногласий нет. Похоже, вот это тот самый случай.

Власть одного и того же «карабахского клана» за 20 лет реально всех измотала. Это объективный факт. По логике вещей, в отношениях с Россией все должно быть нормально. Другое дело, что при таких перестановках открывается окно нестабильности. Источник

Петр АКОПОВ, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД: Ушел Саргсян недалеко – премьером он не будет, но лидером правящей партии останется. Будет править из-за кулис, поставит на место премьера какого-нибудь ручного некарабахца (карабахский клан правит Арменией уже 20 лет). Армяне побузят, да пойдут по домам – Восток дело толстое, никто там не хочет устраивать себе маленькую Сирию (в смысле, гражданскую войну) на пустом месте. Да и между кем – армянами Армении и армянами Карабаха?

Но это верхушечные разборки, да и вторые не просто же так власть взяли двадцать лет назад. Так что если армяне не пойдут по пути сомалийцев, то все у них будет хорошо, ну то есть так, как есть сейчас – с российской крышей во враждебном окружении. А что с этого России – и какая нам от этого выгода или потеря? Об этом чуть позже. Источник

Александр ТВЕРСКОЙ, публицист: Премьер Армении, узурпатор, пророссийский вассал Серж Саргсян ушел в отставку! Поздравляю армянский народ с этой исторической победой! Сейчас главное встать на европейский путь развития и обрывать все связи с Россией! Избавляться от въедливого, губительного совка! Люстрация и декоммунизация обязательны. В этом спасение. В этом весь смысл! Не упустите свой шанс на независимость и свободу! И будьте сейчас особенно настороже – империя такого обычно не прощает. Источник

Юрий ТКАЧЕВ, журналист: Я бы не стал драматизировать и говорить, что все, это победа майдана, и что Армения полетит в пропасть вслед за Украиной. Как бы там ни было, власть остается в пределах той же обобщенной группировки – по крайней мере, пока. Деструктивные силы к власти – по крайней мере, тоже пока – не пришли.

С другой стороны, очевидно, что монолит власти как таковой дал некую трещину. Можно быть почти уверенными в том, что прозападные силы немедленно начнут пытаться эту трещину расширять. Вопрос в том, будет ли это позволено.

К сожалению, майданы – не та технология, с которой допустимы компромиссы. Эффективно противостоять ей, увы, способна лишь грубая сила – вопрос лишь в том, чтобы адекватно ограничить ее применение. Если власть не готова эту силу применять, рано или поздно майдан победит.

Что же до Саргсяна, то он совершил действительно красивый политический ход и сумел выйти из ситуации с минимальной потерей лица: мол, посмотрите, я не цепляюсь за власть, и если моя фигура вызывает в стране такой резонанс, то – пожалуйста, я ухожу. Ни один из украинских, например, политиков на подобное оказался не способен.

Правда, может статься, что ценой нескольких благосклонных строчек на страничках учебников истории станет благополучие Армении как таковой. Как оно будет на самом деле – скоро узнаем. Источник

Валерия ИВАШКИНА, журналист (Киев): Саргсян подал в отставку с поста премьера Армении. Никто не называл протестующих азербайджанскими шпионами, подрывающими обороноспособность страны. Не говорил о кознях Госдепа или Кремля. Премьер, которого обвиняли в узурпации, просто отдал власть, чтоб не доводить ситуацию до точки экстремума. Ну и кто из нас Европа? Источник

Интересно, а был бы шанс на победу у армянской оппозиции, если бы она копировала идеологию российской либеральной оппозиции?

Выступала бы за передачу Карабаха Азербайджану, требовала бы покаяться перед турками и разместить пару турецких баз, называла бы страну Армяшкой и сетовала бы, что народ какой-то не тот. Источник

Николай Петров, блогер: Это все дорога к той самой войне. Глобальной, сухопутной и на территории России. Которая начнется в ближайшие три–пять лет. Армению качают ради базы в Гюмри. Чтобы, с одной стороны, еще больше обессмыслить российскую базу в Тартусе. С другой стороны, чтобы группировка вторжения, которая будет находиться в Грузии, не получила удар в спину. Источник