Означает ли это,что Армения сдана антироссийским силам?

Взгляд
23 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:12  |  vz.ru
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Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено? Подробности...
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С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

С-300 могут кардинально повлиять на ситуацию в Сирии, но их туда надо еще доставитьФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия теперь может поставлять Сирии комплексы С-300, заявил Сергей Лавров. Американский удар снял наши обязательства перед «западными партнерами». Но по поставленным Россией комплексам может ударить Израиль – при условии, если пострадают лишь сирийцы, а россияне окажутся на достаточном расстоянии. Велика ли вероятность такого сценария? Подробности...
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Русские «санкции» ударили по самому уязвимому месту Финляндии

«Путин, ты зачем же так жестоко, а? Финны – они же практически как дети, а ты вот так?»Фото: Jeff J Mitchell UK/Reuters
В Финляндии национальная трагедия: Россия ограничила вывоз алкоголя со своей территории пятью литрами. Эта мера больно бьет по обывателю, так как пьют финны неприлично много, а из-за высоких цен внутри страны вынуждены закупаться за границей. Но почему в благополучной Финляндии так много алкоголиков и каково место России в финской культуре пития? Подробности...
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Интересы России в Ливии защищены хитрой политикой

Западные и арабские СМИ настаивают, что Москва уже давно вооружает армию Хафтара Фото: Esam Al-Fetori/Reuters
И у Москвы, и у держав, которые с ней конкурируют, есть серьезные экономические интересы в Ливии. Порты там слишком прибыльны и удобны, а нефть слишком легко добывать, чтобы за все за это не бороться. Но что будет теперь, когда главный союзник России в Ливии – фельдмаршал Хафтар – рискует уйти из большой политики? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребёнка

Эдуард Биров, журналист
Когда очередной юноша взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного. Подробности...
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Означает ли это,что Армения сдана антироссийским силам?

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Если армяне не пойдут по пути сомалийцев, то все у них будет хорошо, ну то есть так, как есть сейчас – с российской крышей во враждебном окружении. А что с этого России – и какая нам от этого выгода или потеря? Подробности...

Макрон решил смотреть на Россию и Сирию с трамповского угла зрения

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Может, Макрон не отдает себе отчет в том, что происходит на Ближнем Востоке, и просто «надувает губы»? На этот вопрос очень многие в России с удовольствием ответят утвердительно. Но я спешу их разочаровать. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
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      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

      Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина Ельцина
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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Обсуждение: 5 комментариев
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
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        • Не поддерживаю, не затрагивает

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          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?


          Общественное мнение

          Означает ли это,что Армения сдана антироссийским силам?

          Общественное мнение
          самые актуальные темы дня в блогосфере
          		 23 апреля 2018, 19:40

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          После массовых митингов в Ереване премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Как реагирует общественность в самой Армении, в России и на Украине на этот добровольный отказ от ключевой руководящей должности?

          Мария ЗАХАРОВА, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел: Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, – великий народ. 

          Армения, Россия всегда с тобой! Источник

          Сергей МАРКОВ, политолог: В Армении уходит в отставку Серж Саргсян. Проамериканский армянский майдан побеждает. Опять американцы активно работают с обществом и побеждают, как и на Украине. А Россия все верит начальникам и олигархам. А они предают легко.

          Кто ответит за провал в Армении? Кто ответил за провал на Украине? Источник

          Антон ЕВСТРАТОВ, преподаватель в Российско-армянском университете: Ну что же. Серж Саргсян ушел в отставку. Армянский народ на улицах взял и... победил.

          Впрочем, остается еще очень много вопросов, ответов на которые нет. Устроит ли протестующих кандидатура Карена Карапетяна? Что будет с Саргсяном и РПА в целом? Как происходящее скажется на политической карьере Пашиняна? Источник

          Евгений МИНЧЕНКО, политтехнолог: Саргсян подал в отставку. Все-таки круто работает технология цветных революций, особенно подкрепленная современными средствами коммуникации.

          Группы в мессенджерах и социальных сетях, прямые включения с места событий в «Фейсбуке», «Инстаграме», распространение вирусного контента. Децентрализация лидерства и распределение площадок протеста. Источник

          Армен МАРТИРОСЯН, общественный деятель: Армения... Продуманная и умная политехнология сработала... Народ спустил свой пар... Серж уходит в отставку... Армения в рамках ЕАЭС и как политически-экономический мост с ЕС продолжает успешно работать!!! Источник

          Кирилл ФРОЛОВ, политолог: Саргсян оказался Януковичем. Что же, Алиев не окажется. Означает ли это, что Армения сдана антироссийским силам? Нет. В правящей Республиканской партии найдется сильная фигура. Слава «Третьему Риму»! Источник

          Василий АПАСОВ, журналист: Без симпатий к любой из сторон – граждане Армении, у вас впереди очень много приключений, псевдореформ и популизма. Источник

          Игорь ЛЕБЕДЕВ, депутат Госдумы: Армянский народ дожал ситуацию, красавцы! Никто не хочет терпеть одного и того же человека во главе государства десятилетиями. Необходима сменяемость власти и партий! Источник

          Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист: На тему Армении я бы не торопился паниковать и кричать: «Майдан!» Человек, который учил меня разбираться в армянских делах, говорил: есть такой момент, когда все, вот просто все, армяне решают, что должно быть так, а не иначе. И вот тогда никаких разногласий нет. Похоже, вот это тот самый случай. 

          Власть одного и того же «карабахского клана» за 20 лет реально всех измотала. Это объективный факт. По логике вещей, в отношениях с Россией все должно быть нормально. Другое дело, что при таких перестановках открывается окно нестабильности. Источник

          Петр АКОПОВ, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД: Ушел Саргсян недалеко – премьером он не будет, но лидером правящей партии останется. Будет править из-за кулис, поставит на место премьера какого-нибудь ручного некарабахца (карабахский клан правит Арменией уже 20 лет). Армяне побузят, да пойдут по домам – Восток дело толстое, никто там не хочет устраивать себе маленькую Сирию (в смысле, гражданскую войну) на пустом месте. Да и между кем – армянами Армении и армянами Карабаха? 

          Но это верхушечные разборки, да и вторые не просто же так власть взяли двадцать лет назад. Так что если армяне не пойдут по пути сомалийцев, то все у них будет хорошо, ну то есть так, как есть сейчас – с российской крышей во враждебном окружении. А что с этого России – и какая нам от этого выгода или потеря? Об этом чуть позже. Источник

          Александр ТВЕРСКОЙ, публицист: Премьер Армении, узурпатор, пророссийский вассал Серж Саргсян ушел в отставку! Поздравляю армянский народ с этой исторической победой! Сейчас главное встать на европейский путь развития и обрывать все связи с Россией! Избавляться от въедливого, губительного совка! Люстрация и декоммунизация обязательны. В этом спасение. В этом весь смысл! Не упустите свой шанс на независимость и свободу! И будьте сейчас особенно настороже – империя такого обычно не прощает. Источник

          Юрий ТКАЧЕВ, журналист: Я бы не стал драматизировать и говорить, что все, это победа майдана, и что Армения полетит в пропасть вслед за Украиной. Как бы там ни было, власть остается в пределах той же обобщенной группировки – по крайней мере, пока. Деструктивные силы к власти – по крайней мере, тоже пока – не пришли.

          С другой стороны, очевидно, что монолит власти как таковой дал некую трещину. Можно быть почти уверенными в том, что прозападные силы немедленно начнут пытаться эту трещину расширять. Вопрос в том, будет ли это позволено.

          К сожалению, майданы – не та технология, с которой допустимы компромиссы. Эффективно противостоять ей, увы, способна лишь грубая сила – вопрос лишь в том, чтобы адекватно ограничить ее применение. Если власть не готова эту силу применять, рано или поздно майдан победит.

          Что же до Саргсяна, то он совершил действительно красивый политический ход и сумел выйти из ситуации с минимальной потерей лица: мол, посмотрите, я не цепляюсь за власть, и если моя фигура вызывает в стране такой резонанс, то – пожалуйста, я ухожу. Ни один из украинских, например, политиков на подобное оказался не способен.

          Правда, может статься, что ценой нескольких благосклонных строчек на страничках учебников истории станет благополучие Армении как таковой. Как оно будет на самом деле – скоро узнаем. Источник 

          Валерия ИВАШКИНА, журналист (Киев): Саргсян подал в отставку с поста премьера Армении. Никто не называл протестующих азербайджанскими шпионами, подрывающими обороноспособность страны. Не говорил о кознях Госдепа или Кремля. Премьер, которого обвиняли в узурпации, просто отдал власть, чтоб не доводить ситуацию до точки экстремума. Ну и кто из нас Европа? Источник

          Роман АНТОНОВСКИЙ, писатель: Интересно, а был бы шанс на победу у армянской оппозиции, если бы она копировала идеологию российской либеральной оппозиции?

          Выступала бы за передачу Карабаха Азербайджану, требовала бы покаяться перед турками и разместить пару турецких баз, называла бы страну Армяшкой и сетовала бы, что народ какой-то не тот. Источник

          Николай Петров, блогер: Это все дорога к той самой войне. Глобальной, сухопутной и на территории России. Которая начнется в ближайшие три–пять лет. Армению качают ради базы в Гюмри. Чтобы, с одной стороны, еще больше обессмыслить российскую базу в Тартусе. С другой стороны, чтобы группировка вторжения, которая будет находиться в Грузии, не получила удар в спину. Источник


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