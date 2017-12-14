В Ереване начались новые масштабные акции оппозиции

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников возобновить акции протесты на улицах Еревана с 11.00 мск, парализовав движение в городе.

«Я призываю всех наших сторонников с 12.00 (11.00 мск) блокировать дороги и перекрестки, парализовать движение машин», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что кризис во внутренней политике страны уже близок к разрешению. Акции протеста же нужны, чтобы показать, что «движение твердо стоит на ногах».

«В 19.00 (18.00 мск) я объявляю митинг на площади Республики», – добавил Пашинян.

В ночь на воскресенье он встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Пашинян уже выдвинул свою кандидатуру на пост премьера. Правящую Республиканскую партию вынудили своего кандидата вместо Саргсяна не выдвигать, однако акции протеста после этого не прекратились.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Эксперты отмечали, что вождь протестного движения Никол Пашинян способен уничтожить Армению.