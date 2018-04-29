Пашинян встретился с президентом Армении

Лидер оппозиции Армении, депутат Никол Пашинян в ночь на воскресенье провел встречу с президентом страны Арменом Саркисяном; об этом сообщил сам оппозиционер.

Они обсуждали внутриполитическую ситуацию в стране, передает «Интерфакс».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Эксперты отмечали, что вождь протестного движения Никол Пашинян способен уничтожить Армению.

Добавим, что Пашинян выдвинул свою кандидатуру на пост премьера. Правящую Республиканскую партию вынудили своего кандидата вместо Саргсяна не выдвигать.