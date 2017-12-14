Правящая партия Армении под давлением оппозиции отказалась выдвигать кандидата в премьеры

Республиканская партия Армении отказалась выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра, объяснив это нежеланием вести страну по пути потрясений.

Республиканская партия Армении не планирует выдвигать кандидата на предстоящих выборах премьер-министра страны, заявил журналистам вице-спикер парламента, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов, сообщает издание «Спутник. Армения».

По его словам, это продиктовано интересами народа, представители партии не хотят вести страну по пути потрясений.

Решение было принято в присутствии руководителя партии Сержа Саргсяна, который 23 апреля подал в отставку с поста премьер-министра, и временно исполняющего обязанности премьер-министра Карена Карапетяна итогам заседания фракции РПА, пишет РИА «Новости». Добавим, что заседание республиканцев-парламентариев прошло в субботу вечером.

Несмотря на отказ правящей партии выдвигать кандидата, сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна намерены продолжить акции протеста, передает РИА «Новости».

Отметим, что 30 апреля станут известны фамилии всех кандидатов, представители партии республиканцев намерены ознакомиться с их программами и определиться, за кого будут голосовать.

Вице-спикер подчеркнул, что партия продолжит работать вне зависимости от произошедшего.

Шармазанов отметил, что партия пошла по конструктивному пути:

«Для нас важна стабильность страны. Не выдвигая кандидата, мы уклоняемся от нестабильности, столкновения, увеличения вызовов безопасности», – добавил вице-спикер партии.

Как пояснил газете ВЗГЛЯД директор Института Кавказа Александр Искандарян (Ереван), «возможно, партия Саргсяна осознанно уступает власть Пашиняну, исходя из уверенности в своей победе на ближайших парламентских выборах».

«Тогда она вернет себе власть. Но это лишь один из трех вариантов развития событий», – сказал он.

«Другой вариант – это блокировка голосования. Если республиканцы вообще не станут голосовать, это автоматически приведет к роспуску парламента и парламентским выборам», – предположил Искандарян.

«Третий вариант – на должность премьера выставляется кандидатура Гагика Царукяна от партии «Процветающая Армения», второй по силе фракции в парламенте, и тогда возможен вариант поддержки со стороны республиканцев», – продолжил Искандарян.

Напомним, что «Процветающая Армения», которую возглавляет местный магнат Гагик Царукян, остается главной оппозиционной партией в парламенте Армении. Без ее поддержки Пашинян вряд ли сможет добиться поста премьер-министра.

Напомним, 1 мая пройдет заседание Национального собрания, где обсудят вопрос об избрании премьер-министра.

Ранее лидер армянской оппозиции Никол Пашинян выдвигал правящей партии требование не выставлять кандидата на выборы.

Он заявлял, что, если не станет премьером, на этот пост не выберут никого.



Добавим, лидер оппозиционного движения в Армении Никол Пашинян потребовал от врио премьера Карена Карапетяна покинуть свой пост, пригрозив в противном случае бойкотировать внеочередные парламентские выборы.