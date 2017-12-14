Оппозиция потребовала отставки врио премьера Армении

Лидер оппозиционного движения в Армении Никол Пашинян потребовал от врио премьера Карена Карапетяна покинуть свой пост, пригрозив в противном случае бойкотировать внеочередные парламентские выборы.

Отвечая на вопрос о шагах оппозиции в случае назначения внеочередных парламентских выборов без смены кабмина, Пашинян заявил, что оппозиция будет бойкотировать выборы.

«Это может выразиться и в блокировании зданий. В этом случае расширятся объекты блокирования, например, свыше 2 тысяч избирательных участков», – отметил Пашинян, передает РИА «Новости».

При этом Пашинян заявил, что в случае его избрания премьером оппозиция не будет бойкотировать парламентские выборы.

В пятницу утром исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с лидером оппозиции Николом Пашиняном, поскольку считает их бесперспективными. Пашинян в ответ заявил, что его сторонники не станут прекращать акции протеста. Также Пашинян указал, что обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном ситуацию в стране.