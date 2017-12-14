Оппозиция в Армении отказалась прекращать акции протеста

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян заявил, что его сторонники не станут прекращать акции протеста из-за отказа и.о. премьера Армении Карена Карапетяна от переговоров.

«Мы продлим мирные акции протеста и убедим в своей правоте Карапетяна, как убедили (экс-премьера) Сержа Саргсяна», – сказал Пашинян, передает РИА «Новости».

Он также считает, что кризис не разрешится, если на пост премьера будет избран представитель правящей Республиканской партии.

В пятницу утром исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с лидером оппозиции Николом Пашиняном, поскольку считает их бесперспективными.

Сам Пашинян тем временем заявил, что обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном ситуацию в стране.