Пашинян рассказал о встрече с президентом Армении

Взгляд
27 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 11:16  |  vz.ru
Разделы

Россия заработает на ЧМ-2018 не хуже других

Посчитали, сколько Россия заработает на подготовке и проведении ЧМ-2018Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Правительство посчитало, сколько сотен миллиардов рублей получила российская экономика за время подготовки к чемпионату мира по футболу благодаря тем сотням миллиардов рублей, которые потрачены на спортивную и транспортную инфраструктуру. На туристах во время турнира Россия заработает еще 121 млрд рублей, окупив тем самым 17% общих затрат на этот международный проект. На самоокупаемость выйти не получится, но не в этом главная задача ЧМ. Подробности...
Перейти а раздел…

Извинится ли Запад за клевету о «российском допинге»

Сначала Григорий Родченков изменил свою внешность, а потом и показания Фото: кадр телеканала CBS
Главный свидетель обвинений в адрес России в использовании допинга Григорий Родченков отказался от части своих утверждений – и это само по себе сенсация и скандал. По мифу о «государственной системе поддержки» допинга в России нанесен колоссальный удар. Но что это значит для всей системы демонизации России, принятой сегодня на Западе? Подробности...
Перейти а раздел…

Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
Перейти а раздел…

Победе Пашиняна помогло перевоплощение в погибшего ополченца

Из щеголя в европейском костюме Никол Пашинян всего за месяц превратился в пропахшего порохом революционера-мачоФото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости,
РИА Новости
Легкость, с какой никому в России не ведомый маргинал Никол Пашинян свалил такого матерого лидера, как премьер Армении Серж Саргсян, у многих поначалу не укладывалась в голове. Теперь выяснилось: Пашинян – гений игры в переодевания. Он мастерски перевоплотился в народного героя Армении – полевого командира по кличке Аво, павшего в бою в Карабахе в 1993 году. Даже повязку на руке Пашинян «позаимствовал» у покойника. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина и Россия возвращаются в «допотемкинские» времена

Денис Селезнев, блогер
Куски развалившегося советского народа по мере распада скреплявшей его технической кооперации расходятся, как в море корабли. Украина и Россия возвращаются в «допотемкинские» времена, когда волны Черного и Азовского морей омывали Дикое Поле. Подробности...

Тем, кому чужда светлая память, объяснять ничего не надо

Виктория Федотова, журналист
«Бессмертный полк» – дань памяти и акт примирения с историей каждой семьи и страны в целом. В отличие от военного парада, он не несет милитаристского заряда, это сугубо гражданская акция. Гражданская во всех смыслах. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Чем нам грозит «Золотая пальмовая ветвь» Кирилла Серебренникова

Евгений Фатеев, член Общественной палаты г. Екатеринбурга
Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» отобран в основную программу Каннского фестиваля. А суд продлил арест режиссера еще на два месяца. Этого достаточно, чтобы предположить, какая тема «украдет» май у жителей социальных сетей. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет

      Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбита
      Подробности...

      Трамп и Макрон показали переговоры на языке тела

      Очередная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона вызвала огромный резонанс в СМИ. Оба лидера явно испытывали к частям тела друг друга чрезмерно повышенный интерес, что выразилось в многочисленных прикосновениях. Сам Макрон заявил, что рукопожатия и объятия с Трампом нельзя назвать невинными
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Врио премьера Армении отказался от переговоров с лидером оппозиции
          Лидеры Южной Кореи и КНДР обсудили вопрос денуклеаризацииНа инаугурацию Путина пригласили 5 тыс. гостейПашинян рассказал о встрече с президентом АрменииВ Одессе и Харькове появится «Оплот Донбасса»
          Сеул захотел соединить железные дороги Южной Кореи и КНДРСША выпустили обращение к корейскому народуПольше придумали «советские» проблемы с американской ПРОУчастник «АТО» обвинил режим Порошенко в геноциде народа Украины
          Россиян решено пронумероватьГлава Пентагона поделился рецептом решения сирийского кризисаРоскомнадзор объяснил блокировку «В контакте», «Яндекса» и FacebookПоявились данные о ракетной атаке ВМФ России по боевикам в Сирии

          Главная тема


          Победе Пашиняна помогло перевоплощение в погибшего ополченца

          «боятся видеть Хасана»


          Постпред США при ОЗХО «ложился костьми», чтобы не пустить партнеров на брифинг России

          «Адмирал Кузнецов»


          Американские СМИ сообщили о смерти морской авиации России

          голосование в ООН


          Госдеп составил список послушных стран

          «агрессивная среда»


          Как российские комплексы РЭБ мешают американским военным в Сирии

          «Георгиевский колорад»


          Опубликован секретный документ ВСУ с планами диверсий против ДНР, ЛНР и России

          обломки ракет США


          Почему Генштаб изменил количество сбитых в Сирии крылатых ракет

          «разворот» Казахстана


          Как России реагировать на появление военных США в каспийских портах

          визит в вашингтон


          Трамп унизил Макрона «тактильной дипломатией»

          Дикое Поле


          Денис Селезнев: Состоялся очередной акт гибели того, что когда-то объединяло Украину и Россию

          новая национальная идея


          Ирина Алкснис: Люди не замечают крайне важных процессов, протекающих в стране

          «внезапно открыла для себя»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Сильный удар получила рукопожатная честь Ангелы Меркель

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          Пашинян рассказал о встрече с президентом Армении

          27 апреля 2018, 09:59

          Текст: Дмитрий Зубарев

          Версия для печати

          Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян заявил, что обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном ситуацию в стране.

          «Вчера вечером провел встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном. Обсудили сложившуюся в стране ситуацию и пути решения существующих проблем», передает РИА «Новости» запись Пашиняна в Facebook.

          Он рассказал, что Саркисян принес с собой документ, удостоверяющий, что он не является гражданином Великобритании с 2011 года, о чем ранее заявлял Пашинян, утверждая, что этот факт может быть помехой президентству.

          По словам Пашиняна, он также обсудил с представителями бывшей коалиционной партии «Дашнакцутюн» вопросы выхода из сложившейся в стране ситуации.

          «Вчера вечером я провел встречу с представителем Верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Арсеном Амбарцумяном и руководителем фракции АРФД Арменом Рустамяном. Обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении и возможные пути решения проблем», – написал Пашинян.

          Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. В воскресенье, 15 апреля должны были пройти переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном. Они закончились спустя три минуты – премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом. Пашинян сразу после этого пообещал возобновления акций протеста «в новом масштабе».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............