Пашинян способен уничтожить Армению

Взгляд
25 апреля, среда  |  Последнее обновление — 21:37  |  vz.ru
Разделы

Украина по-бандитски отпугивает китайцев от уникального советского предприятия

Китайцы хотят забрать украинские технологии производства двигателей Фото: Марина Лысцева/РИА «Новости»
На крупнейшем украинском заводе по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» прошли обыски. Служба безопасности Украины считает, что контрольный пакет уникального предприятия желают захватить иностранцы – и это вовсе не Россия, как могло бы показаться. Может ли Киев помешать китайцам завладеть важнейшим активом, оставшимся Украине от СССР? Подробности...
Перейти а раздел…

За что критикуют российский МИД

Чаще всего МИД критикуют за отсутствие долгосрочной стратегии и тактику «оборона вместо атаки»Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России уже который год входит в число наиболее популярных в народе ведомств со своими героями и историей успеха. В то же время сотрудников Смоленской площади часто критикуют, в том числе с академических и стратегических позиций. Попробуем разобраться, что в этой критике справедливо, а что нет. Подробности...
Перейти а раздел…

Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
Перейти а раздел…

Как России реагировать на появление военных США в каспийских портах

Эксперты опасаются, что транзит американскими военными грузов через Каспий обернется созданием там военных базФото: Anatoly Ustinenko/Russian Look/
Global Look Press
Ратификация Казахстаном соглашения с США об использовании американскими военными казахстанских портов в Каспийском море для транзита грузов в Афганистан вызвала обеспокоенность экспертов и СМИ. Высказывались опасения, что это приведет к появлению полноценных американских военных баз в Каспийском море. Насколько это реально и что теперь делать России? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

То, что Фейгин явился первой жертвой адвокатского кодекса, неудивительно

Андрей Бабицкий, журналист
К какому бы цеху – театральному, адвокатуре – ни принадлежали «люди со светлыми лицами», они уже не могут купить страховку от неприятностей, просто заявив о своей неустанной борьбе с «преступной властью». Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Меркель открыла для себя «новую форму антисемитизма»

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
После затянувшегося периода мрачноватой политкорректной рутины канцлер Германии госпожа Меркель внезапно порадовала французскую политическую тусовку и баюкающую ее прессу сенсационным заявлением. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

«Бессмертный полк» не нуждается в «сгонах»

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Десятиклассник одной из школ города инициировал заявление, которое подписали еще шесть его одноклассников. Ученики заявили, что отказываются участвовать в каких-либо мероприятиях 9 мая, поскольку этот день считается выходным. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Трамп и Макрон показали переговоры на языке тела

      Очередная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона вызвала огромный резонанс в СМИ. Оба лидера явно испытывали к частям тела друг друга чрезмерно повышенный интерес, что выразилось в многочисленных прикосновениях. Сам Макрон заявил, что рукопожатия и объятия с Трампом нельзя назвать невинными
      Подробности...

      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
      Подробности...

      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

      Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина Ельцина
      Подробности...
      Обсуждение: 17 комментариев
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Лидер армянской оппозиции выдвинул правящей партии ультиматум
          Власти США вошли в здание резиденции генконсула России в СиэтлеПентагон прокомментировал демонстрацию «Томагавков» в МосквеАэропорт в Керчи возобновляет работу после 10 лет простояГлава Пентагона привел аргументы для исключений из антироссийских санкций
          Депутат Рады предрек распад УкраиныЗначительное число британских солдат признаны непригодными для бояОккупация Украины обошлась бы России дешевле обходных газопроводовАмериканец сравнил Федора Емельяненко с козлом
          СМИ отследили путь «вагнеровцев» после возвращения из СирииПоявились свежие фото Крымского моста из космосаПосольство США в Армении запуталось в заявлениях по поводу протестовНашлась еще одна военная причина повышения цены на нефть

          «фрагменты для изучения»


          Западные эксперты придумали объяснение попаданию «Томагавков» в руки России

          армия и вооружения


          ВМФ назвал одну из важнейших характеристик перспективного российского авианосца

          первый выпуск


          В программу кадрового резерва президента будет сделан новый набор

          «головой разбил лобовое стекло»


          Одного из разработчиков «Новичка» сбила машина

          «пассивно-агрессивные объятья»


          WP: Трамп и Макрон не могут перестать трогать друг друга

          «беспокоят исламисты»


          В немецких тюрьмах не хватает мест

          международное право


          Запад придумал способ обойти право вето России в СБ ООН

          «Абсолютно в любой стране»


          Глава ОЗХО заявил об изготовлении яда для Скрипалей в США

          «концепция котика»


          Антон Крылов: Мы не должны сами себя запирать в проведенных Сталиным границах РСФСР

          Украинская автокефалия


          Александр Чаусов: Ответ Вселенского патриархата следует перевести с «византийского» на русский

          «Либералам как нож в сердце»


          Лев Пирогов: А если подумать, то зачем отвлекать ребенка от гаджетов?

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          Пашинян способен уничтожить Армению

          Есть подозрения, что Пашинян всерьез хочет пойти путем Михаила Саакашвили   25 апреля 2018, 19:50
          Фото: Артем Геодакян/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «Если власть в Армении будет «выкрикнута» на Майдане, это будет значить, что в Ереване нет международно признанной власти. И окружающим Армению государствам нет нужды выполнять обязательства по отношению к Армении», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он рассказал о прогнозах дальнейшего развития событий в Ереване.

          Оппозиционный блок «Елк» официально выдвинул кандидатуру вождя протестного движения Никола Пашиняна на должность премьера Армении. Но сила, выступающая от имени уличных бунтарей, слабо представлена в парламенте – всего 9 мандатов. И хотя после свержения Сержа Саргсяна правящая коалиция начала распадаться, власть по-прежнему контролирует армию (правда, возможно, лишь условно).

          Серж Саргсян остается лидером правящей Республиканской партии. Его выдвиженец – и.о. премьера Карен Карапетян – готов к уступкам, но не к капитуляции. Но улица уже объявила Никола Пашиняна «народным премьером» и требует передачи ему реальных рычагов власти. К чему приведет двоевластие по-армянски? О ситуации в республике газета ВЗГЛЯД поговорила с руководителем экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глебом Кузнецовым.

          ВЗГЛЯД: Выборы «народного премьера» – очевидная заявка на власть. Пашинян действительно намерен сломить режим?

          Глеб Кузнецов: Существует два мнения. Первое – Пашинян просто торгуется. Второе – что он вполне серьезно хочет пойти путем Михаила Саакашвили или лидеров украинского Майдана. На мой взгляд, второе мнение ближе к правде.

          ВЗГЛЯД: Почему?

          Г. К.: Читайте биографию этого человека. Это фанатик. Человек, который в своей жизни ничем не занимался, кроме того, что он считает борьбой за правильное и лучшее будущее. Причем, честно говоря, не очень понятно, что это такое идеологически. Просто он «знает», что для Армении будет хорошо, если у власти будет он, Никол Пашинян.

          Поэтому я не склонен относиться к нему с юмором, как это делают многие. И я не склонен недооценивать его потенциал. Наоборот, следует воспринимать его как серьезную угрозу. Все мы помним с детства известную фразу: «Есть у революции начало, нет у революции конца». Ситуация разогрета, люди раздражены, власть показала свою слабость. Государственные институты оказались некрепки, и все это увидели. События могут пойти по любому сценарию, в том числе по крайне негативному для Армении.

          Глеб Кузнецов<br>(фото: Артем Коротаев/ТАСС)
          Глеб Кузнецов
          (фото: Артем Коротаев/ТАСС)

          ВЗГЛЯД: Каким может быть этот сценарий?

          Г. К.: В данном случае я не оцениваю негатив для российско-армянских отношений или отношений Армении и Запада. Речь идет о сугубо внутриармянских делах. Но Армения – государство, находящееся под постоянным внешним давлением. Если внутри Армении произойдет крах государственности, то она превратится в failed state – несостоятельное государство. Если власть в Армении будет «выкрикнута» на Майдане, это будет значить, что в Ереване нет международно признанной власти. И окружающим Армению государствам (прежде всего Турции и Азербайджану) совершенно нет нужды выполнять обязательства по отношению к Армении.

          Мы все помним, в Баку есть мнение, озвученное Ильхамом Алиевым, что Ереван вообще-то «исконно азербайджанский город». То есть речь идет не только о Карабахе.

          ВЗГЛЯД: Азербайджан, воспользовавшись раскачкой ситуации, разморозит карабахский конфликт?

          Г. К.: Любая ситуация, при которой «два суверена в одной столице» – одна власть на площади, другая в парламенте – немедленно разморозит этот конфликт. Прольется много крови, и чем это кончится для Армении, совершенно непонятно. Если обратиться к истории конфликта, то можно вспомнить:

          Азербайджан пережил чудовищные военные поражения в Арцахе-Карабахе, когда власть в Баку была крайне слабой. Тогда власть принадлежала такому же сумасшедшему фанатику,

          лидеру «Народного фронта» Абульфазу Эльчибею, который не смог удержать под контролем государство. Сейчас может возникнуть обратная ситуация.

          ВЗГЛЯД: Гарантом того, что это не произойдет, выступает армия. Но вы отмечали, что армия фактически присудила победу оппозиции...

          Г. К.: Не то чтобы армия отдала власть оппозиции. Но она обеспечила бескровный и спокойный уход Сержа Саргсяна и его клана. Ведь одной из причин того, что события пошли именно так, стало то, что Саргсян и его братья утомили собственных партнеров по карабахской группе в армянской элите. Саргсян и его окружение выделились из этой группы и создали коррумпированную среду. Было невозможно вести какую-либо экономическую деятельность, не беря в партнеры близких родственников Саргсяна.

          На ваш взгляд

           
          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?


          Обсуждение: 59 комментариев

          Можно много и красиво говорить про «народную революцию», но на самом деле залог того, что «революция» состоялась, в том, что высшая элита Армении отвергла подходы Саргсяна, посчитав их вредными и рискованными. И легко избавилась от Саргсяна и его окружения, надеясь на то, что можно будет в спокойной обстановке провести изменения дизайна режима – неважно, косметические или сущностные. Расчет был на то, что и граждане будут довольны, и элиты заключат некий пакт.

          ВЗГЛЯД: И тут появляется Никол Пашинян.

          Г. К.: Да, план был хорош. Но Пашинян играет с нулевой суммой. Он не готов выстраивать ни с кем партнерство, вступать в коалицию. Он говорит, что есть народ, и есть он, как представитель этого самого народа.

          И никто в Армении – ни католикос, ни генерал, ни президент Нагорного Карабаха Бако Саакян, ни условный ветеран карабахской войны без ноги и с пятью орденами за взятие Шуши – никто, кроме Пашиняна, не имеет права выступать от имени народа.

          ВЗГЛЯД: В записи в своем блоге вы провели параллель между событиями в Ереване и португальской революцией 1974 года – когда армия сместила премьер-министра – наследника диктатора Салазара. Возможен ли такой вариант, что некие «патриотично настроенные офицеры» возьмут власть по португальскому образцу?

          Г. К.: В Португалии два года после революции творился чудовищный бардак. Группы «патриотично настроенных офицеров» сменяли друг друга, а время от времени друг в друга еще и стреляли. За этот момент Португалия лишилась части своей территории (в ее случае ­– колоний), в страну потянулись миллионы беженцев...

          ВЗГЛЯД: Предположим, что «народ», в представлении Пашиняна, приводит его к власти. На митингах было много студентов. Говорят, что они, в отличие от своих отцов, не готовы воевать за Карабах. Может ли «новая власть» согласиться на обещания Баку: отдать Азербайджану пояс безопасности из пяти районов вокруг Карабаха в обмен на снятие блокады?

          Г. К.: Мы судим о студентах Армении по студентам московской Высшей школы экономики. Армянские студенты готовы защитить свою страну. Вопрос ведь не в Карабахе. А в том, что «турки» (они так называют всех тюрок от Стамбула до Баку) воспринимаются как прямая угроза. Студент ты или не студент, но если ты окажешься не готов защитить свою родину – тебя и твоих близких убьют. То есть вот эта поколенческая чушь, которая в более спокойных странах наблюдается, в Армении не работает. Но в настоящее время правление Саргсяна довело страну до совершенно возмутительного состояния, когда из страны приходится уезжать. И это не может не раздражать молодежь.

          Нет, идея того, что Армения «в случае чего наподдаст Азербайджану», никуда не денется. Вопрос в том, о чем уже говорилось: когда нет государства, будет некому «наподдавать».

          ВЗГЛЯД: Постоянно говорится о том, что «Армения никуда не денется от России». Но что мешает этой стране «раздружиться» с нами при смене режима? Обратятся к тем же США и Франции с их диаспорами, наладят выход из блокады через прозападную Грузию...

          Г. К.: Транзит в Армению и так идет через Грузию. Но дело в другом.

          Мы смотрим на все с точки зрения великих держав, «Большой шахматной доски». Я предлагаю посмотреть на положение республики глазами армян. Армения – маленькое государство с большими проблемами в экономике. И у них не возникает идей наподобие «Украина превыше всего». Они понимают свой размер и свою роль. Понимают, что у них нет выхода к морю и что Армения – не мировая держава.

          Потому они дорожат отношениями со всеми своими партнерами. Армения и сейчас «повернута» и к России, и к Франции, и к США, и везде старается найти какой-то интерес и какую-то защиту. Ситуация, когда кто-то, придя к власти, сделает ставку на отказ от отношений с Россией – немыслима. Также немыслимо себе представить обратное: что Москва пришлет условного Акопова, переименовав его в Акопяна, и Армения перестанет дружить с США и Францией. Поэтому и Пашинян говорит чудовищные, глупые, неадекватные вещи про все, кроме международных отношений.

          ВЗГЛЯД: Ситуация пока неустойчива: Саргсян остается лидером правящей партии. Каков ваш прогноз – чья возьмет?

          Г. К.: То, что делает Пашинян, собственно и есть Майдан. Пока неуспешный, потому что власть не капитулирует. Власть готова, идя навстречу оппозиции, провести досрочные выборы, сменить какие-то фигуры. Но армянские элиты понимают все риски. Они осознают: Майдан в Армении по украинскому сценарию приведет к еще большим потерям, чем на Украине. Чем опасна революция? Тем, что она в любой стране рождает непредсказуемую ситуацию. И, как показывает практика, обычно побеждают в такой ситуации не самые лучшие люди.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............