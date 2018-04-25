Правящая коалиция Армении начала распадаться

Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) заявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с правящей Республиканской партией.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, заявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции», – цитирует «Интерфакс» сообщение АРФД.

В партии также отметили, что «Национальное Собрание должно избрать премьер-министра, пользующегося доверием народа».

В заявлении АРФД также говорится, что правительство, которое сформирует новый премьер, должно разработать программу, целью которой должна стать разрядка внутриполитического напряжения и преодоление политического кризиса. Новая программа также должна гарантировать решение накопившихся проблем и проведение внеочередных парламентских выборов с обеспечением полноценных демократических условий.

Представители АРФД считают, что кризис в Армении не может длиться долго. «Могут возникнуть серьезные угрозы. Ожидаем разрешения ситуации исключительно в рамках конституции и закона», – заявили в партии.

Республиканская партия Армении, которую возглавляет подавший в отставку с поста премьера Сержем Саргсяном, имеет в армянском парламенте 58 мандатов из 105. Несмотря на выход партии «Дашнакцутюн» из коалиции, парламентское большинство остается за РПА.

Ранее в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему продолжают следить за ситуацией в Армении и надеются, что противоборствующие стороны смогут прийти к консенсусу.

Также в среду сторонники оппозиции собрались на площади Республики в Ереване, где находятся здания правительства и отеля, в котором должны были состояться переговоры властей и оппозиции.