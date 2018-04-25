Оппозиционеры снова собрались в центре Еревана

Сторонники оппозиции собрались на площади Республики в Ереване, где находятся здания правительства и отеля, в котором должны были состояться переговоры властей и оппозиции.

Митингующие танцуют и водят хороводы под громкую музыку. Некоторые из них даже вышли на проезжую часть, но силовики им не мешают. Лишь автомобили гудками встречают оппозиционеров, – передает РИА «Новости».

Сообщается также, что протестующие также перекрыли ведущие через площадь улицы Абовяна и Тиграна Метца, начало митинга запланировано на 11.00 по местному времени (10.00 мск).

На митинге лидер оппозиции Никол Пашинян намерен потребовать от исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна вернуться к переговорам на условиях оппозиции: назначении временного правительства во главе с «народным кандидатом», причем не из числа членов правящей Республиканской партии, и досрочных выборов в парламент.

Напомним, во вторник лидер оппозиционной партии «Елк» Никол Пашинян заявил, что в отношениях Москвы и Еревана есть нерешенные проблемы, и признался, что считает Россию братской страной.



Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку, и анализировала, действительно ли Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути.