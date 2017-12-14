Лидер армянской оппозиции заявил о проблемах в отношениях с Россией

Лидер оппозиционной партии «Елк» Никол Пашинян заявил, что в отношениях Москвы и Еревана есть нерешенные проблемы, и признался, что считает Россию братской страной.

«Отношения с Россией очень важны, это дружественные, братские страны. Но это не значит, что в них нет проблем», – сказал Пашинян на брифинге в Ереване, передает РИА «Новости».

Он отметил, что оппозиция в случае прихода к власти собирается их решать. По его словам, отношения Москвы и Еревана должны строиться исходя из «интересов армянского народа».

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Также во вторник лидер оппозиции заявил, что не видит проблем с нахождением российской военной базы в Армении.

Ранее Пашинян выражал готовность стать премьером Армении, если народ «возложит на него ответственность».

До этого Пашинян заявлял о том, что Армения вступила в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) «не добровольно, а вынужденно». При этом отношения России и Армении он охарактеризовал как «взаимоотношения говорящего и слушающего».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку, и анализировала, действительно ли Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути.