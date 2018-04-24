Лидер армянской оппозиции Пашинян высказался о российской военной базе

Лидер оппозиционной партии «Елк» Никол Пашинян заявил, что не видит проблем с нахождением российской военной базы в Армении.

«В данный момент мы не можем сказать, что у нас есть какие-то связанные с этим проблемы. Так как у нас есть очень большие проблемы не только с охраной армяно-турецкой, но и армяно-азербайджанской границы. И факт в том, что у Армении сейчас нет достаточной армии для охраны всех своих границ. Это политическая реальность, которую должно учитывать любое армянское правительство», – сказал Пашинян, передает РИА «Новости».

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102-я российская военная база, в/ч 04436 была создана в 1995 году в Армении. База имеет два гарнизона – в Гюмри (126 км к северу от Еревана) и в Ереване.

Ранее в понедельник лидер армянской оппозиции заявил о проблемах в отношениях с Россией.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку, и анализировала, действительно ли Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути.