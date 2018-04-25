Кремль оценил развитие ситуации в Армении

В Кремле по-прежнему продолжают следить за ситуацией в Армении и надеются, что противоборствующие стороны смогут прийти к консенсусу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мне сейчас нечего добавить к сказанному. По-прежнему мы считаем, что это внутреннее дело, и надеемся, что наши армянские друзья смогут урегулировать эту ситуацию и выйти на устойчивую конструкцию и на консенсусное решение уже в ближайшее время. Мы очень внимательно продолжаем отслеживать эту ситуацию», – передает РИА «Новости» сказал Песков.

Напомним, утром в среду президент Армении Армен Саркисян начал консультации с парламентскими и непарламентскими силами для обсуждения путей выхода из ситуации в стране.