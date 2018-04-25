Президент Армении начал консультации с непарламентскими силами

Президент Армении Армен Саркисян начал консультации с парламентскими и непарламентскими силами для обсуждения путей выхода из ситуации в стране.

«Будучи обеспокоен сложившейся ситуацией, с сегодняшнего дня начинаю консультации с представителями парламентских и непарламентских сил для обсуждения обстановки в стране и путей выхода из нее», – передает РИА «Новости» слова Саркисяна.

Тем временем участники акции протеста в Ереване устроили несанкционированный марш по центру города.



С криками «Полиция наша!» они прошли по проспекту Тиграна Метца, потом свернули на улицу Маштоц.



На митинге лидер оппозиции Никол Пашинян намерен потребовать от исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна вернуться к переговорам на условиях оппозиции: назначении временного правительства во главе с «народным кандидатом», причем не из числа членов правящей Республиканской партии, и досрочных выборов в парламент.

Напомним, ранее в среду сторонники оппозиции собрались на площади Республики в Ереване, где находятся здания правительства и отеля, в котором должны были состояться переговоры властей и оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку, и анализировала, действительно ли Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути.