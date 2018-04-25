И.о. премьера Армении предложил провести внеочередные выборы в парламент

Исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян выступил с предложением провести в стране внеочередные парламентские выборы.

«Мы предлагаем, давайте проведем внеочередные выборы, и если народ выберет его (лидера акции протеста Никола Пашиняна), он и пойдет… Кандидат от народа избирается на выборах», – заявил он, передает РИА «Новости».

По его словам, он не знает такой страны, где кандидата от народа выбирают на площади. «Там (на площади) есть недовольные граждане, но как определить: они хотят Пашиняна или нет? Каков критерий?» – отметил Карапетян.

Ранее он также заявил, что президенту Армении Армену Саркисяну следует организовать широкое обсуждение внутриполитической ситуации.

В понедельник Пашинян сообщил, что в среду, 25 апреля, должны состояться переговоры с врио премьера Армении Кареном Карапетяном о «передаче власти без потрясений».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку, и анализировала, может ли Ереван пойти по антироссийскому пути.