Пашинян назвал приоритетом своей внешней политики ориентир на Россию

Лидер армянской оппозиции, кандидат на пост премьера страны Никол Пашинян на встрече с делегацией депутатов российской Госдумы объявил, что приоритетом его внешней политики является ориентир на Россию, заявил член российской думской делегации.

«Он заявил о том, что Россия для него приоритет, евразийское экономическое сотрудничество, ОДКБ, охрана границы нашими пограничными службами, размещение 205 бригады. В общем то, что касается внешней политики – это ориентир на Россию», – передает РИА «Новости» слова депутата Госдумы Виктора Водолацкого.

Перед этим сам Пашинян сообщил, что заверил российских депутатов в отсутствии угроз российско-армянским отношениям в связи со сменой правительства Армении.

В пятницу он пообещал, что Армения останется членом ОДКБ и ЕАЭС в случае его прихода к власти. Россию лидер оппозиции назвал братской страной, с которой, тем не менее, у Армении есть проблемы.