Пашинян заявил позицию о членстве Армении в ЕАЭС и ОДКБ

Лидер оппозиционной партии «Елк» Никол Пашинян на митинге в Гюмри пообещал, что Армения останется членом ОДКБ и ЕАЭС в случае его прихода к власти.

«Армения останется в составе ОДКБ, это отвечает национальным интересам Армении. Мы будем работать, чтобы эта организация была более эффективной и обеспечила дополнительные гарантии безопасности Армении и Карабаху», – заявил Пашинян, передает «Интерфакс».

По его словам, Армения останется верной всем международным обязательствам, в том числе договоренностям с ЕС и ЕАЭС.

Ранее Пашинян заявлял о том, что Армения вступила в ЕАЭС «не добровольно, а вынужденно». В то же время Россию лидер оппозиции назвал братской страной, с которой, тем не менее, у Армении есть проблемы.