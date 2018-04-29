Пашинян заверил российских депутатов в отсутствии угроз отношениям с Москвой

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян встретился с депутатами Госдумы во главе с руководителем комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковом, на которой заявил российским парламентариям, что что армяно-российским отношениям ничто не угрожает.

«Основным посылом было то, что в этом процессе нет геополитического заговора против России, не будет геополитических реверсов, и армяно-российским отношениям ничего не угрожает», – передает слова Пашиняна РИА «Новости».

Он добавил, что представители оппозиции Армении ответили на вопросы депутатов Госдумы России.

Пресс-секретарь партии «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян, сказал, что встреча прошла в «очень конструктивной атмосфере».

Между тем, партия «Дашнакцутюн» выступила с заявлением, что проголосует на выборах премьера Армении за Никола Пашиняна. После отказа всех фракций армянского парламента, кроме фракции Пашиняна «Елк» (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Но ему нужно набрать 53 голоса из 105. У «Елка», «Царукяна» и «Дашнакцутюна» только 47 голосов, поэтому нужны голоса и правящей Республиканской партии Армении (РПА).

В пятницу Пашинян на митинге в Гюмри пообещал, что Армения останется членом ОДКБ и ЕАЭС в случае его прихода к власти. Россию лидер оппозиции назвал братской страной, с которой, тем не менее, у Армении есть проблемы.