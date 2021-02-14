Как России поставить заслон имперским амбициям Эрдогана

«Можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов». Такими словами в России реагируют на показанный по турецкому ТВ прогноз о будущем расширении влияния Турции, в том числе на южные регионы России. Соответствует ли этот прогноз реальным намерениям Эрдогана и каким должен быть ответ России на имперские амбиции Турции?

Известна старая притча о лягушке и скорпионе.

Как-то раз скорпион попросил лягушку перевезти его на другой берег реки на ее спине. «Я еще не сошла с ума. Как только я отплыву, ты сразу меня ужалишь», – ответила ему лягушка. «Но если я тебя ужалю, то ты утонешь – и я утону вместе с тобой. А умирать я не хочу», – резонно возразил ей скорпион. Лягушка согласилась с тем, что его доводы разумны и логичны, поэтому посадила его на спину и поплыла через реку. Однако на середине пути скорпион ее ужалил. Умирающая лягушка спросила: «Но зачем, ты же умрешь вместе со мной?». «Потому, что я – скорпион, и такова уж моя природа», – ответил ей тонущий скорпион.

Вот и в политике имеется такая «природа» в виде идеологий, которые диктуют поведение тех или иных политических элит.

Глас идеологии

Невозможно заставить радикальных исламистов жить внутри национальных границ. Их идеология этих границ не признает, они всегда заточены на экспансию, экспорт «исламистской революции», поэтому Россия и борется против исламского терроризма не только на своей территории, но и в других странах.

Со странами, где господствуют либерал-глобалисты, можно и нужно сотрудничать (в конце концов, это наши крупнейшие торговые партнеры), но бессмысленно просить их прекратить вмешательства в наши внутренние дела. Они все равно будут этим заниматься – такова уж суть либерал-глобализма. Поэтому Россия уже не просит, а демонстрирует готовность жестко бить по рукам (чем и объясняется недавнее заявление Сергея Лаврова о готовности разорвать отношения с Евросоюзом в случае принятия последним жестких антироссийских санкций).

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Наконец, Турция – наш важный экономический партнер и сосед. Ситуативный союзник в деле вытеснения американцев с Ближнего Востока и Южного Кавказа, соратник в деле построения многополярного мира. Глава Турции Реджеп Эрдоган – один из самых сильных евразийских лидеров и, как отметил президент Путин, «человек слова».

Именно поэтому Эрдоган и не дает слово отказаться от вмешательства во внутренние дела Российской Федерации – ведь это противоречит идеологиям пантюркизма и неоисламизма. Идеологиям, которые лежат в основе всей системы власти Эрдогана, всего его видения будущего Турции как великой державы.

Глас Стратфора

Сполохи этой идеологии регулярно возникают в публичном пространстве. Так, есть в Америке аналитик – Джордж Фридман. Он претендует на статус геополитика и регулярно пишет различные прогнозы в рамках проекта Stratfor. Один из этих прогнозов посвящен будущей политической экспансии Турции, под влияние которой (по мнению Фридмана) подпадут не только страны Южного Кавказа и Средней Азии, но и территории Российской Федерации: Крым, Северный Кавказ, Краснодарский и Ставропольский край, Поволжье. И карту с этой расширенной сферой влияния Турции показали в эфире турецкого канала TGRT Haber – с комментариями ведущего. Естественно, без всякого «это вранье, нам это не надо».

Неудивительно, что в Российской Федерации (не обратившей особого внимания на саму публикацию – мало ли какие очередные фантазии придут в голову господину Фридману) на турецкий эфир отреагировали крайне негативно. «Если они хотят проверить на себе силу русского духа и нашего оружия, пусть попробуют», – отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. «Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов», – заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В Крыму к этим «мечтам» относятся серьезно.

В отличие от большинства других россиян, крымчане живут в регионе, в дестабилизацию которого турки годами вкладывали огромные деньги – финансировали местные крымско-татарские общины и переключали их лояльность на Анкару. Аналогичные «инвестиции» в группы своих сторонников Турция делает на Северном Кавказе, в Поволжье, в Краснодарском крае – в общем, во всех обозначенных на карте регионах России.

Да, турецкие политологи сейчас стали отыгрывать назад. Говорить, что «русские не так поняли» – карта американская, да и показал ее не государственный телеканал. Да и планов таких у Турции близко нет. Якобы кто-то просто хочет рассорить Анкару с Москвой. И некоторые российские политики высказываются в таком же духе. «Мне кажется, такую информацию специально подбрасывают, чтобы посмотреть на реакцию. Но мы не будем на это реагировать», – заявил сенатор Владимир Джабаров.

Глас народа

Но провокация ли это? С таким доводом можно было бы согласиться, если бы эту провокацию подбрасывали бы противники российско-турецкого сближения. Например, американцы. Однако подбросили ее представители турецких властей.

Да, Stratfor – организация отнюдь не дружественная ни России, ни Турции (у Анкары к ней множество вопросов из-за поддержки архиврага Реджепа Эрдогана – Фетхуллы Гюлена). Однако карта и прогноз открыто демонстрировались на турецком канале, и аргумент о его «частном характере» может зайти только тому, кто не в курсе турецких реалий.

Несколько лет назад в рамках борьбы с инакомыслящими турецкий президент-султан провел жесточайшую чистку прессы. Оппозиционных журналистов закрыли – кого-то в прямом, а кого-то в переносном смысле. Все редакции крупных СМИ (а TGRT Haber – общенациональный канал) оказались под контролем администрации президента Турции и вздохнуть боятся без позволения Эрдогана. Они не решились бы выпускать материал, противоречащий интересам правящей «Партии справедливости и развития».

Вопрос в том, зачем они выпустили? Некоторые политологи утверждают, что ради рейтинга. Ради того, чтобы сделать материал, приятный турецкому обществу, давно зараженному идеями восстановления Османской империи и/или пантюркизма. На них зиждется его легитимность внутри страны. «Это совершенно нормальная позиция Турции. Люди открыто и честно заявляют о том, каковы у них планы и какую империю они будут строить», – говорит известный публицист Евгений Сатановский о пресловутой карте.

И так уж получается, что в сферу влияния этой империи должны, по мнению ее архитекторов, попасть все тюркоязычные народы – в том числе и проживающие в России.

Пантюркизм не знает исключений, да и эти исключения не приемлет экзальтированный электорат турецкого президента. Именно поэтому Эрдоган уже сейчас не идет ни на какие компромиссы с Москвой, в рамках которых от него требуется жертвовать пантюркистскими амбициями. И речь тут даже не о выводе турецких войск из сирийской провинции Идлиб, а о куда более важных для России вещах.

Так, несколько дней назад из турецкой тюрьмы на свободу вышел Альпарслан Челик. Тот самый боевик, который взял на себя ответственность за убийство российского летчика Олега Пешкова в конце 2015 года. Однако у турок он сидел отнюдь не за это – всего лишь за незаконное хранение оружия.

Для России было важно получить и осудить этого человека – однако само по себе осуждение «патриота, воевавшего в Сирии за возвращение имперского величия Турции», не понравилось бы турецкому избирателю, поэтому Челик свободен. Стоит ли тогда удивляться, если Анкара продолжит политику по усилению протурецких позиций в российских регионах, отмеченных на карте?

Да, все это не означает, что с Турцией нужно конфликтовать, рвать отношения или начинать в одиночку сдерживать (как этого хотят европейские страны, желающие за российский счет решить свои проблемы с Эрдоганом). Просто не нужно сажать ее себе на спину и позволять «переключать» на Анкару лояльность российских регионов. Сотрудничать во многих областях (ядерная энергетика, торговля, оборона) – но в то же время регулярно зачищать протурецкие организации в Крыму, Краснодарском крае и других регионах Российской Федерации. Чем ФСБ, собственно, успешно и занимается последние годы.