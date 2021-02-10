Россия и Турция начали подготовку документов о сотрудничестве по космосу

Дипломат прокомментировал нападение на россиян в Турции

Россиянам в Турции следует принимать разумные меры предосторожности, в частности, не появляться в районах с неблагоприятной криминогенной обстановкой в темное время суток, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

«По информации нашего генконсульства в Стамбуле, молодой человек уже выписан, две наши гражданки находятся в госпитале под постоянным наблюдением врачей, к ним приехали родственники. Конечно, надо полагать, что ножевые ранения – это ранения серьезные, и процесс реабилитации займет определенное время. Мы желаем им всем скорейшего выздоровления. Сотрудники генконсульства находятся с ними в постоянном контакте», – передает РИА «Новости» слова Ерхова.

По его словам, случаи подобного рода имели место и ранее.

«Например, пять лет назад в бытность мою генеральным консулом в Стамбуле один из моих европейских коллег – ростом под два метра, что называется «косая сажень в плечах», – прямо на оживленной улице Истикляль средь бела дня был атакован местным подростком-хулиганом. А перед другим генконсульством, буквально на его ступеньках, застрелили человека. И это в 300 метрах от оживленной площади Таксим», – сказал Ерхов.

Он отметил, что в Стамбуле, как и везде, во всех городах и во всех странах имеются районы с неблагоприятной криминогенной обстановкой. «Мы настоятельно рекомендуем нашим туристам там не появляться особенно в тёмное время суток. Нужно всегда принимать разумные меры предосторожности, особенно находясь в незнакомой стране», – добавил российский дипломат.

По данным турецкого министерства культуры и туризма, около 2,13 млн российских туристов посетили Турцию в 2020 году, по итогам года они стали лидерами из числа иностранцев, отдыхавших в этой стране.

«В преддверии туристического сезона, как представляется, турецкие власти вновь займутся выработкой мер безопасности для туристов, в том числе – россиян. И посольство, и генеральные консульства также будут работать над тем, чтобы обеспечить их благополучное пребывание здесь», – сказал Ерховва.

Он напомнил об ограничительных мерах, которые в настоящее время действуют в Турции, в частности, о комендантском часе с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.

«Помимо этого, в Турции необходимо везде соблюдать масочный режим (штраф за его нарушение около 9000 рублей в переводе на наши деньги), социальную дистанцию – от полутора до двух метров. Некоторые владельцы магазинов вводят и дополнительные ограничительные меры: иногда разумные, иногда, может быть, излишне строгие, но они, тем не менее, соблюдаются. Рестораны, кафе, ночные клубы и прочие увеселительные заведения закрыты, общепит, правда, работает, но только «на вынос», – сказал Ерхов.

По его словам, на фоне фиксируемых сейчас довольно позитивных тенденций в Турции в ближайшее время возможно принятие мер, направленных на ослабление этого режима.

«Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, наши туристы все-таки смогли массово посетить Турцию. В общей сложности, как объявлено турецкими властями, в 2020 году сюда приехало более 2 млн россиян. Из них в Анталью и Муглу, то есть на курорты турецкого юга – порядка 1,6 млн, причем эта цифра охватывает преимущественно период с августа, когда было возобновлено авиасообщение», – сказал дипломат.

Он отметил, что в условиях пандемии местными властями был разработан целый комплекс мер для обеспечения безопасности и здоровья иностранных туристов. В частности, было предусмотрено строгое соблюдение социальной дистанции на всех объектах от аэропорта до пляжа, масочного режима, обеспечивалась немедленная изоляция заболевших и так далее.

«И, как бы то ни было, получается, что на более чем полтора миллиона российских туристов в провинциях Анталья и Мугла было выявлено всего 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, летальных исходов – 11. Возможно, не все попали в поле зрения, кто-то мог «подхватить» коронавирус на обратном пути. Но в целом принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность», – добавил Ерхов.

Ранее сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., страдающий психическим расстройством, напал с ножом на трех граждан России – мужчину и двух женщин. Нападавший задержан. Как сообщили в генконсульстве России в Стамбуле, россияне госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Напавший в своих первых показаниях заявил, что принял их за «посланников дьявола».