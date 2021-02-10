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Россия и Турция начали подготовку документов о сотрудничестве по космосу
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Россия и Турция ведут активную работу по подготовке двустороннего межправительственного соглашения для развития сотрудничества в космической отрасли, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Российская госкорпорация «приветствует заявления турецких коллег о заинтересованности в наращивании двустороннего взаимодействия с Россией в области космоса и подтверждает свою готовность к обсуждению возможностей запуска полноформатного профильного сотрудничества с турецкой стороной», передает ТАСС.
В данный момент «ведется активная работа по подготовке двустороннего межправительственного рамочного документа, который заложит надежную основу для дальнейшего успешного развития сотрудничества между странами в области космической деятельности».
Подчеркивается, что Роскосмос готов к обсуждению с Турцией полноформатного сотрудничества в космической отрасли.
Ранее сообщалось, что Турция решила отправить своего первого космонавта на «Союзе». Также президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал сроки запуска турецкого космического аппарата на Луну.
Космонавт выложил фото горящего грузовика «Прогресс»
Члены экипажа МКС засняли момент сгорания грузового корабля «Прогресс МС-15» в плотных слоях атмосферы, снимок опубликовал космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.
«Перед вами – уникальные кадры входа в атмосферу грузового корабля «Прогресс МС-15», который чуть больше 200 дней пробыл в составе российского сегмента Международной космической станции», – написал он в своем Instagram.
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Он также добавил, что несгораемые элементы конструкции были затоплены на «кладбище космических кораблей», которое находится в несудоходной части Тихого океана. Космонавт подчеркнул, что окружающей среде затопление «Прогресса» также не навредило, поскольку поверхности воды достигли лишь тугоплавкие элементы, большая часть сгорела в атмосфере.
Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-15», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС) во вторник, сведен с орбиты и прекратил существование над Тихим океаном.
Корабли «Прогресс» используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года были запущены 167 «Прогрессов» различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
Утром во вторник в Роскосмосе сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от МКС и через три часа будет сведен с орбиты.
На Марсе обнаружили запасы водяного льда
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Ученые проекта Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) заявили о значительных запасах погребенного льда на Марсе. Исследование проводилось на основе данных космических аппаратов НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey и Mars Global Surveyor, сообщил журнал Nature Astronomy.
Информация с космических аппаратов была обработана по алгоритму, позволяющему оценить, в каких количествах и в каких широтах погребенный лед присутствует на Марсе. Оказалось, что значительные ресурсы водяного льда находятся в северном полушарии планеты, передает РИА «Новости».
«Марс – ледяная планета, и это хорошая новость. Задача состоит в том, чтобы найти лед на широте, подходящей для места высадки человека. Предыдущие исследования показали, что лед, погребенный на глубине до трех метров от поверхности, должен быть стабильным на широтах выше 50 градусов в каждом полушарии, но эти регионы более холодные и подвержены долгим сезонам продолжительной ночи. В более низких широтах теплее, здесь приемлемая продолжительность ночи и много солнечной радиации для выработки электроэнергии», – рассказал ученый Планетологического института США Гарет Морган.
Специалисты составили карту плотности льда, согласно которой в северном полушарии Марса есть области с достаточной широкой зоной стабильности льда. По их словам, он залегает на глубине от нескольких сантиметров до километра. Ученые отмечают, что проект SWIM запущен не для выбора конкретного места для марсианской базы, а для поиска наиболее подходящих для развертывания базы областей. Как отмечают эксперты, лед – критически важный ресурс, необходимый для функционирования марсианской базы в качестве источника воды для людей и растений, производства бытового метанового топлива и воздуха для дыхания, а также топлива для возвращения на Землю.
Ранее исследователи Университета Аризоны обнаружили большое количество воды в верхних слоях атмосферы Марса, что, по их словам, частично решает загадку исчезновения водоемов на планете.
В сентябре прошлого года на Марсе нашли озера с соленой водой.
НАСА задумалось о дополнительном месте для астронавта на «Союзе»
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НАСА рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на российском пилотируемом космическом корабле «Союз», сообщило ведомство.
НАСА сообщило, что речь идет о «весенней миссии». Дополнительное место для астронавта НАСА нужно, чтобы «заручиться дополнительным потенциалом к тому, что уже было запланировано агентством», передает ТАСС.
Роскосмос сообщал, что в 2020 году прибыль от доставки американских астронавтов на МКС была минимальной, этих средств не хватило бы даже на запуск одной ракеты.
Сборка окололунной станции Gateway начнется не раньше мая 2024 года, сообщило НАСА в связи с выделением контракта на 331,8 млн долларов компании SpaceX на доставку на орбиту Луны первых модулей. Ракета Falcon Heavy должна доставить на лунную орбиту электродвигательный и жилой модули станции, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия не будет участвовать в создании международной окололунной станции Gateway. В проекте остаются США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство (ESA).
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Дипломат прокомментировал нападение на россиян в Турции
Россиянам в Турции следует принимать разумные меры предосторожности, в частности, не появляться в районах с неблагоприятной криминогенной обстановкой в темное время суток, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.
«По информации нашего генконсульства в Стамбуле, молодой человек уже выписан, две наши гражданки находятся в госпитале под постоянным наблюдением врачей, к ним приехали родственники. Конечно, надо полагать, что ножевые ранения – это ранения серьезные, и процесс реабилитации займет определенное время. Мы желаем им всем скорейшего выздоровления. Сотрудники генконсульства находятся с ними в постоянном контакте», – передает РИА «Новости» слова Ерхова.
По его словам, случаи подобного рода имели место и ранее.
«Например, пять лет назад в бытность мою генеральным консулом в Стамбуле один из моих европейских коллег – ростом под два метра, что называется «косая сажень в плечах», – прямо на оживленной улице Истикляль средь бела дня был атакован местным подростком-хулиганом. А перед другим генконсульством, буквально на его ступеньках, застрелили человека. И это в 300 метрах от оживленной площади Таксим», – сказал Ерхов.
Он отметил, что в Стамбуле, как и везде, во всех городах и во всех странах имеются районы с неблагоприятной криминогенной обстановкой. «Мы настоятельно рекомендуем нашим туристам там не появляться особенно в тёмное время суток. Нужно всегда принимать разумные меры предосторожности, особенно находясь в незнакомой стране», – добавил российский дипломат.
По данным турецкого министерства культуры и туризма, около 2,13 млн российских туристов посетили Турцию в 2020 году, по итогам года они стали лидерами из числа иностранцев, отдыхавших в этой стране.
«В преддверии туристического сезона, как представляется, турецкие власти вновь займутся выработкой мер безопасности для туристов, в том числе – россиян. И посольство, и генеральные консульства также будут работать над тем, чтобы обеспечить их благополучное пребывание здесь», – сказал Ерховва.
Он напомнил об ограничительных мерах, которые в настоящее время действуют в Турции, в частности, о комендантском часе с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.
«Помимо этого, в Турции необходимо везде соблюдать масочный режим (штраф за его нарушение около 9000 рублей в переводе на наши деньги), социальную дистанцию – от полутора до двух метров. Некоторые владельцы магазинов вводят и дополнительные ограничительные меры: иногда разумные, иногда, может быть, излишне строгие, но они, тем не менее, соблюдаются. Рестораны, кафе, ночные клубы и прочие увеселительные заведения закрыты, общепит, правда, работает, но только «на вынос», – сказал Ерхов.
По его словам, на фоне фиксируемых сейчас довольно позитивных тенденций в Турции в ближайшее время возможно принятие мер, направленных на ослабление этого режима.
«Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, наши туристы все-таки смогли массово посетить Турцию. В общей сложности, как объявлено турецкими властями, в 2020 году сюда приехало более 2 млн россиян. Из них в Анталью и Муглу, то есть на курорты турецкого юга – порядка 1,6 млн, причем эта цифра охватывает преимущественно период с августа, когда было возобновлено авиасообщение», – сказал дипломат.
Он отметил, что в условиях пандемии местными властями был разработан целый комплекс мер для обеспечения безопасности и здоровья иностранных туристов. В частности, было предусмотрено строгое соблюдение социальной дистанции на всех объектах от аэропорта до пляжа, масочного режима, обеспечивалась немедленная изоляция заболевших и так далее.
«И, как бы то ни было, получается, что на более чем полтора миллиона российских туристов в провинциях Анталья и Мугла было выявлено всего 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, летальных исходов – 11. Возможно, не все попали в поле зрения, кто-то мог «подхватить» коронавирус на обратном пути. Но в целом принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность», – добавил Ерхов.
Ранее сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., страдающий психическим расстройством, напал с ножом на трех граждан России – мужчину и двух женщин. Нападавший задержан. Как сообщили в генконсульстве России в Стамбуле, россияне госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Напавший в своих первых показаниях заявил, что принял их за «посланников дьявола».
Эрдоган назвал сроки запуска турецкого космического аппарата на Луну
Анкара рассчитывает отправить космический аппарат на Луну в 2023 году в честь столетия республики, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время презентации турецкой космической программы.
«Наша цель – в конце 2023 года в честь столетия республики осуществить жесткую посадку на Луну. Это первый этап. Второй этап – мягкая посадка. Верю, что наши инженеры справятся с приземлением на Луну», – передает заявление Эрдогана РИА «Новости».
Во вторник глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил, что с большой долей вероятности первый турецкий космонавт отправится в космос на российском корабле «Союз».
Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что турецкий космонавт может быть отправлен на Международную космическую станцию в 2021–2023 годах. Рогозин рассказал, что сам предложил президенту Эрдогану подготовить турецкого космонавта к юбилею образования республики.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Москва пригласила Турцию в космос.
Первый арабский космический аппарат вышел на орбиту Марса
Автоматическая межпланетная станция ОАЭ «Аль-Амаль» («Надежда») достигла во вторник орбиты Марса, сообщил космический центр имени Мухаммеда бен Рашида. Зонд был запущен полгода назад.
«Исторический момент! Омран Шараф, руководитель проекта миссии Эмиратов на Марс, подтверждает, что зонд «Надежда» достиг орбиты Марса», – написано в Twitter космического центра.
Зонд вышел на орбиту Марса в 18.42 мск, после чего начался процесс торможения для вхождения в зону гравитационного захвата. Прежде чем достигнуть орбиты планеты, аппарат пролетел почти 500 млн километров. За входом зонда на орбиту наблюдали руководители ОАЭ – премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид и наследный принц монархии Мухаммед бен Зейд. Эмираты стали пятой страной в мире, достигшей Марса, передает РИА «Новости».
Ракета-носитель H-IIA с космическим зондом «Аль-Амаль» стартовала 20 июля прошлого года с космодрома в Японии. Отправка зонда дважды переносилась из-за погодных условий. ОАЭ зонд назвали «первой арабской миссией к Марсу». Зонд создавался ОАЭ при поддержке трех университетов США. Цель миссии – изучение атмосферы и климата планеты.
Вооруженные грабители напали на россиянку в турецкой Анталье
Генконсульство России в турецкой Анталье проверяет информацию о нападении на россиянку, сообщил представитель дипмиссии.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что россиянка, постоянно проживающая в Анталье, во время прогулки по горной дороге в окрестностях города подверглась вооруженному нападению со стороны двух неизвестных, которые, угрожая пистолетом, отобрали у нее мобильный телефон и скрылись с места происшествия на автомобиле.
«Генконсульство располагает только информацией, опубликованной в местных СМИ. Мы запросили подтверждение в местных правоохранительных органах для уточнения обстоятельств происшествия. Сама российская гражданка, пострадавшая в результате указанного инцидента, в генконсульство для оказания помощи не обращалась», – передает РИА «Новости» представителя российской дипмиссии в Анталье.
В понедельник посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что россиянам в Турции следует принимать разумные меры предосторожности, в частности, не появляться в районах с неблагоприятной криминогенной обстановкой в темное время суток.
Ранее сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., страдающий психическим расстройством, напал с ножом на трех граждан России – мужчину и двух женщин. Нападавший задержан. Как сообщили в генконсульстве России в Стамбуле, россияне госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Напавший в своих первых показаниях заявил, что принял их за «посланников дьявола».
Институт Роскосмоса назвал причины сокращения доли на рынке пусковых услуг
Причиной снижения доли России на рынке космических пусковых услуг стало неудачное стечение обстоятельств, а не только появление нового игрока в лице Илона Маска, рассказал гендиректор «Организации «Агат» (головной экономический научно-исследовательский институт Роскосмоса) Никита Казинский.
«Причиной, уверен, временного ослабления позиций России на рынке коммерческих пусков на геопереходную и геостационарную орбиты стало весьма неудачное стечение трех ключевых обстоятельств: годовая остановка в 2016 году запусков «Протонов» из-за обнаруженной проблемы с их двигателями, выход на рынок конкурентоспособного Falcon 9 и неопределенные долгосрочные перспективы «Протона» после 2024 года. Для заказчиков-операторов группировок именно стечение этих причин сыграло свою роль», – передает РИА «Новости» слова Казинского.
Он напомнил, что до 2016 года количество коммерческих пусков ракет-носителей «Протон» и Falcon 9 было сравнимо и только в период 2016-2017 годов ракета Маска вырвалась вперед по количеству заказов.
По словам главы «Агата», если говорить о снижении доли России на рынке пусковых услуг, то нужно вести речь только о рынке запусков спутников на геопереходную и геостационарную орбиты, то есть на заказы на тяжелые ракеты «Протон», а ракеты среднего класса «Союз» сохраняют свою конкурентоспособность.
Вернуть позиции на мировом рынке пусковых услуг могут позволить перспективные ракеты-носители, полагает Казинский.
«Как вы знаете, сейчас в самарском ракетно-космическом центре «Прогресс» разрабатываются новые ракеты-носители: полутяжелый «Союз-5» и ракета среднего класса «Амур-СПГ» на сжиженном природном газе. Они имеют все шансы стать успешными и востребованными на рынке», – отметил глава предприятия.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие новые разработки вернут России лидерство в космосе.
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Турция решила отправить своего первого космонавта на «Союзе»
С большой долей вероятности первый турецкий космонавт отправится в космос на российском корабле «Союз», заявил глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.
«Вероятность того, что Турция использует «Союз» для отправки в космос турецкого космонавта, очень велика, так как это очень надежный космический корабль, мы в этом уже убедились. Он себя очень хорошо зарекомендовал в космосе. Так что вероятность этого очень высока, но нам нужно еще эту тему обсудить. Но, конечно, мы рассматриваем такую возможность», – передает его слова ТАСС.
Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что турецкий космонавт может быть отправлен на Международную космическую станцию в 2021-2023 годах.
Рогозин рассказал, что сам предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану подготовить турецкого космонавта к юбилею образования Республики.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Москва пригласила Турцию в космос.
Космический грузовик «Прогресс» сгорел в атмосфере
Грузовой корабль «Прогресс МС-15», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС) во вторник, сведен с орбиты и прекратил существование над Тихим океаном, сообщил Роскосмос.
«В соответствии с программой, заложенной в его бортовой компьютер по командам из центра управления полетами ЦНИИмаш, в 11.30 мск был включён маршевый двигатель на торможение... После чего «Прогресс МС-15» сошёл с околоземной орбиты и прекратил свое существование», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.
Отмечается, что не сгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты корабля упали примерно в 12.13 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана.
На смену кораблю 15 февраля планируется запустить «Прогресс МС-16» с космодрома Байконур ракетой «Союз-2.1а».
Корабли «Прогресс» используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года были запущены 167 «Прогрессов» различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
Утром во вторник в Роскосмосе сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от МКС и через три часа будет сведен с орбиты.
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Посол рассказал о переговорах России и Турции по производству «Спутника V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает переговоры с турецкими партнерами о совместном производстве вакцины «Спутник V», заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.
«РФПИ имеет определенные договоренности с турецкими партнерами. Правда, здесь надо понимать, что в каждой стране – и Турция не исключение – существует собственное законодательство, регулирующее порядок официальной регистрации импорта и использования медицинских препаратов, тем более изготовленных за рубежом. А в нашем случае это важно ещё и потому, что прорабатывается возможность совместного производства вакцины «Спутник V» в Турции. Так что соответствующая работа ведется, переговоры продолжаются, следите за новостями», – сказал посол, передает РИА «Новости».
В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V».
Применение вакцины «Спутник V» также было одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане.
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Грузовой корабль «Прогресс» отстыковался от МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от Международной космической станции (МКС) и через три часа будет сведен с орбиты, сообщили в Роскосмосе.
Согласно трансляции на сайте госкорпорации, «Прогресс МС-15» отчалил от модуля «Пирс» российского сегмента МКС, передает РИА «Новости».
Ранее представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил, что в 11.30 мск двигатель корабля будет включен на торможение для сведения с орбиты. По расчетам специалистов, в 12.04 мск «Прогресс» войдет в земную атмосферу и разрушится, а несгораемые элементы его конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана.
На смену кораблю 15 февраля планируется запустить «Прогресс МС-16» с космодрома Байконур ракетой «Союз-2.1а». Старт был отложен с 11 декабря из-за необходимости дополнительных проверок. Среди грузов, которые корабль должен доставить на станцию, будут запас азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля «Звезда», набор армирующих накладок с клеевым соединением для временной герметизации трещин промежуточной камеры модуля «Звезда», ставших причиной утечки воздуха, и мощный микроскоп для поиска других возможных мест утечки в камере.
Напомним, в июле «Прогресс МС-15» установил новый рекорд скорости полета к МКС. В конце января в НАСА сообщили, что Прогресс МС-15» будет отстыкован от Международной космической станции (МКС) 9 февраля.
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Американцы приняли баллистическую ракету за НЛО
Неопознанный летающий объект, сообщения о котором распространили пользователи Сети в штате Флорида, оказался баллистической ракетой американских ВМС, сообщают местные СМИ.
Телеканал Fox News, что «комета», которую фиксировали пользователи, оказалась баллистической ракетой Trident II, выпущенной в рамках рутинных испытаний с подводной лодки США, передает РИА «Новости».
Ранее в соцсетях появились видео и фото с необычным светящимся объектом в небе, похожим на комету.
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Твердотопливные ракеты Trident II имеют радиус действия до 11,3 тыс. километров и способны нести ядерное оружие. Это единственная баллистическая ракета для подводных лодок, используемая в ВМС США.
Между тем разведке США и Пентагону дали полгода на раскрытие информации об НЛО. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт объяснял, чем чаще всего оказываются странные объекты в небе.
В России уличили SpaceX в нерыночной конкуренции
Американская компания Илона Маска SpaceX могла использовать нерыночные механизмы на рынке пусковых услуг, заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» (производитель ракет «Союз») Дмитрий Баранов.
«С первых мест по запускам [Россию], скажем так, неоднозначно подвинул. Там вопросы демпинга и всего остального. Насколько это были рыночные подвижки, сложно судить пока», – цитирует РИА «Новости» Баранова.
По его словам, Россия сохраняет количество пусков «Союзов» на прежнем уровне – по 15-20 в год. Он отметил, что последние 20 лет Роскосмос держится в этом диапазоне, поэтому отметить резкое снижение пусков нельзя.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты Роскосмоса намерены создать ракету-носитель «Союз-СПГ» с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков.
В России объяснили задержку в разработке первой многоразовой ракеты
Эскизное проектирование первой российской многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ» будет закончено с задержкой - в третьем квартале 2021 года, заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
«По большей части, процентов на 95, эскизное проектирование завершено. Сейчас идет определенная работа над ошибками, потому что ракета-носитель абсолютно новая. Я думаю, что где-то в третьем квартале этого года эскизное проектирование будет закончено», – цитирует РИА «Новости» Баранова.
Планировалось, что эскизный проект ракеты будет готов к концу 2020 года, однако сроки сдвинули на весну 2021 года.
Также гендиректор РКЦ «Прогресс» заявил, что завершено изготовление ракет «Союз» для запуска британских спутников OneWeb. «Все ракеты, которые должны били быть сделаны по программе OneWeb, изготовлены. Частично они находятся на космодромах, частично у нас здесь на предприятии», – сказал он.
Баранов отметил, что все ракеты к этому сроку должны были быть запущены, но в связи с пандемией и банкротством компании OneWeb произошла задержка пусков.
Ранее Роскосмос заявлял, что многоразовый метановый ракетный двигатель для ракеты-носителя «Амур-СПГ» можно будет использовать до 50 раз.
Напомним, первый полет российской ракеты «Амур-СПГ» на топливной паре метан – кислород запланирован в 2026 году. Старт состоится сразу с космическим аппаратом. В июне Роскосмос утвердил техзадание на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с новой ракетой-носителем на сжиженном природном газе и жидком кислороде в качестве топлива.
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